Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés (USD)

A(z) Dialectic ETH Vault árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DETH a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Dialectic ETH Vault árát
*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Dialectic ETH Vault árfolyam előrejelzés
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:35:03 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault árelőrejelzése 2025-2050 USD

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Dialectic ETH Vault ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 3,718.5.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Dialectic ETH Vault ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 3,904.425.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DETH 2027-re jelzett ára $ 4,099.6462 10.25% növekedési aránnyal.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DETH 2028-ra jelzett ára $ 4,304.6285 15.76% növekedési aránnyal.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DETH 2029-es célára $ 4,519.8599 21.55% növekedési aránnyal.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DETH 2030-as célára $ 4,745.8529 27.63% növekedési aránnyal.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Dialectic ETH Vault ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 7,730.4944.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Dialectic ETH Vault ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 12,592.1608.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 3,718.5
    0.00%
  • 2026
    $ 3,904.425
    5.00%
  • 2027
    $ 4,099.6462
    10.25%
  • 2028
    $ 4,304.6285
    15.76%
  • 2029
    $ 4,519.8599
    21.55%
  • 2030
    $ 4,745.8529
    27.63%
  • 2031
    $ 4,983.1456
    34.01%
  • 2032
    $ 5,232.3029
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 5,493.9180
    47.75%
  • 2034
    $ 5,768.6139
    55.13%
  • 2035
    $ 6,057.0446
    62.89%
  • 2036
    $ 6,359.8969
    71.03%
  • 2037
    $ 6,677.8917
    79.59%
  • 2038
    $ 7,011.7863
    88.56%
  • 2039
    $ 7,362.3756
    97.99%
  • 2040
    $ 7,730.4944
    107.89%
A(z) Dialectic ETH Vault rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 3,718.5
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 3,719.0093
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 3,722.0656
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 3,733.7815
    0.41%
Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzése ma

A(z) DETH előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $3,718.5. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DETH árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $3,719.0093. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DETH árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $3,722.0656. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Dialectic ETH Vault (DETH) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DETH előrejelzett ára $3,733.7815. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Dialectic ETH Vault árstatisztikák

--

$ 35.52M
$ 35.52M$ 35.52M

9.55K
9.55K 9.55K

A legfrissebb DETH ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) DETH 9.55K keringésben lévő tokenszámmal és $ 35.52M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Dialectic ETH Vault Korábbi ár

A(z) Dialectic ETH Vault élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Dialectic ETH Vault jelenlegi ára 3,718.5USD. A(z) Dialectic ETH Vault (DETH) forgalomban lévő kínálata 9.55K DETH, így piaci kapitalizációja $35,519,716.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -3.74%
    $ -144.7669
    $ 3,924.18
    $ 3,699.19
  • 7 nap
    -10.94%
    $ -407.0998
    $ 4,488.6549
    $ 3,720.9877
  • 30 nap
    -17.23%
    $ -640.7339
    $ 4,488.6549
    $ 3,720.9877
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Dialectic ETH Vault árfolyama $-144.7669 értékben változott, ami -3.74%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Dialectic ETH Vault legmagasabb kereskedési értéke $4,488.6549, míg a legalacsonyabb $3,720.9877 volt. Az árváltozás mértéke -10.94% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DETH további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Dialectic ETH Vault -17.23%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-640.7339 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DETH esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzési modul?

A(z) Dialectic ETH Vault árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DETH lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Dialectic ETH Vault következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DETH tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Dialectic ETH Vault árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DETH jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DETH lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Dialectic ETH Vault jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DETH árelőrejelzés?

DETH Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: DETH?
Az előrejelzéseid szerint a(z) DETH -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) DETH árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Dialectic ETH Vault (DETH) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett DETH ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 DETH 2026-ban?
1 Dialectic ETH Vault (DETH) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DETH 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) DETH előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Dialectic ETH Vault (DETH) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DETH 2027-ig.
Mi a(z) DETH becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dialectic ETH Vault (DETH) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) DETH becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dialectic ETH Vault (DETH) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 DETH 2030-ban?
1 Dialectic ETH Vault (DETH) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DETH 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) DETH árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Dialectic ETH Vault (DETH) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DETH 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:35:03 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.