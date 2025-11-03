Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Dessistant by Virtuals árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Dessistant by Virtuals árelőrejelzése 2025-2050 USD Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Dessistant by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000196. Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Dessistant by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000206. Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DESS 2027-re jelzett ára $ 0.000216 10.25% növekedési aránnyal. Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DESS 2028-ra jelzett ára $ 0.000227 15.76% növekedési aránnyal. Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DESS 2029-es célára $ 0.000238 21.55% növekedési aránnyal. Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DESS 2030-as célára $ 0.000250 27.63% növekedési aránnyal. Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Dessistant by Virtuals ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000408. Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Dessistant by Virtuals ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000665. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.000196 0.00%

2026 $ 0.000206 5.00%

2027 $ 0.000216 10.25%

2028 $ 0.000227 15.76%

2029 $ 0.000238 21.55%

2030 $ 0.000250 27.63%

2031 $ 0.000263 34.01%

2032 $ 0.000276 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.000290 47.75%

2034 $ 0.000304 55.13%

2035 $ 0.000320 62.89%

2036 $ 0.000336 71.03%

2037 $ 0.000352 79.59%

2038 $ 0.000370 88.56%

2039 $ 0.000389 97.99%

2040 $ 0.000408 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Dessistant by Virtuals rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000196 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.000196 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.000196 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000197 0.41% Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzése ma A(z) DESS előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000196 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DESS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000196 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DESS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000196 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Dessistant by Virtuals (DESS) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DESS előrejelzett ára $0.000197 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Továbbá a(z) DESS 507.38M keringésben lévő tokenszámmal és $ 100.52K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Dessistant by Virtuals Korábbi ár A(z) Dessistant by Virtuals élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Dessistant by Virtuals jelenlegi ára 0.000196USD. A(z) Dessistant by Virtuals (DESS) forgalomban lévő kínálata 507.38M DESS , így piaci kapitalizációja $100,520 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -31.47% $ 0 $ 0.000296 $ 0.000198

7 nap 19.80% $ 0.000038 $ 0.000440 $ 0.000143

30 nap 37.08% $ 0.000072 $ 0.000440 $ 0.000143 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Dessistant by Virtuals árfolyama $0 értékben változott, ami -31.47% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Dessistant by Virtuals legmagasabb kereskedési értéke $0.000440 , míg a legalacsonyabb $0.000143 volt. Az árváltozás mértéke 19.80% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DESS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Dessistant by Virtuals 37.08% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000072 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DESS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Dessistant by Virtuals (DESS) árelőrejelzési modul? A(z) Dessistant by Virtuals árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DESS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Dessistant by Virtuals következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DESS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Dessistant by Virtuals árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DESS jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DESS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Dessistant by Virtuals jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DESS árelőrejelzés?

DESS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):