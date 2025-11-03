Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés (USD)

A(z) Dephaser JPY árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) JPYT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

JPYT vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Dephaser JPY árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Dephaser JPY árelőrejelzése 2025-2050 USD Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Dephaser JPY ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.006487. Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Dephaser JPY ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.006811. Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) JPYT 2027-re jelzett ára $ 0.007151 10.25% növekedési aránnyal. Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) JPYT 2028-ra jelzett ára $ 0.007509 15.76% növekedési aránnyal. Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) JPYT 2029-es célára $ 0.007885 21.55% növekedési aránnyal. Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) JPYT 2030-as célára $ 0.008279 27.63% növekedési aránnyal. Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Dephaser JPY ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.013486. Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Dephaser JPY ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.021967. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.006487 0.00%

2026 $ 0.006811 5.00%

2027 $ 0.007151 10.25%

2028 $ 0.007509 15.76%

2029 $ 0.007885 21.55%

2030 $ 0.008279 27.63%

2031 $ 0.008693 34.01%

2032 $ 0.009127 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.009584 47.75%

2034 $ 0.010063 55.13%

2035 $ 0.010566 62.89%

2036 $ 0.011095 71.03%

2037 $ 0.011649 79.59%

2038 $ 0.012232 88.56%

2039 $ 0.012843 97.99%

2040 $ 0.013486 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Dephaser JPY rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.006487 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.006487 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.006493 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.006513 0.41% Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzése ma A(z) JPYT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.006487 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) JPYT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.006487 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) JPYT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.006493 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Dephaser JPY (JPYT) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) JPYT előrejelzett ára $0.006513 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Dephaser JPY árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 163.31K$ 163.31K $ 163.31K Forgalomban lévő készlet 25.34M 25.34M 25.34M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb JPYT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) JPYT 25.34M keringésben lévő tokenszámmal és $ 163.31K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő JPYT ár megtekintése

Dephaser JPY Korábbi ár A(z) Dephaser JPY élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Dephaser JPY jelenlegi ára 0.006487USD. A(z) Dephaser JPY (JPYT) forgalomban lévő kínálata 25.34M JPYT , így piaci kapitalizációja $163,306 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.31% $ 0 $ 0.006541 $ 0.006426

7 nap -1.05% $ -0.000068 $ 0.006605 $ 0.006429

30 nap -2.25% $ -0.000146 $ 0.006605 $ 0.006429 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Dephaser JPY árfolyama $0 értékben változott, ami 0.31% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Dephaser JPY legmagasabb kereskedési értéke $0.006605 , míg a legalacsonyabb $0.006429 volt. Az árváltozás mértéke -1.05% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) JPYT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Dephaser JPY -2.25% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000146 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) JPYT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzési modul? A(z) Dephaser JPY árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) JPYT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Dephaser JPY következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) JPYT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Dephaser JPY árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) JPYT jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) JPYT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Dephaser JPY jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) JPYT árelőrejelzés?

JPYT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: JPYT? Az előrejelzéseid szerint a(z) JPYT -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) JPYT árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Dephaser JPY (JPYT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett JPYT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 JPYT 2026-ban? 1 Dephaser JPY (JPYT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) JPYT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) JPYT előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Dephaser JPY (JPYT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 JPYT 2027-ig. Mi a(z) JPYT becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dephaser JPY (JPYT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) JPYT becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dephaser JPY (JPYT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 JPYT 2030-ban? 1 Dephaser JPY (JPYT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) JPYT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) JPYT árelőrejelzése 2040-re? A(z) Dephaser JPY (JPYT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 JPYT 2040-ig. Regisztráljon most