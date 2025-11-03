Daku V2 (DAKU) árelőrejelzés (USD)

A(z) Daku V2 árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DAKU a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Daku V2 árelőrejelzése 2025-2050 USD Daku V2 (DAKU) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Daku V2 ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.123147. Daku V2 (DAKU) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Daku V2 ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.129304. Daku V2 (DAKU) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DAKU 2027-re jelzett ára $ 0.135769 10.25% növekedési aránnyal. Daku V2 (DAKU) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DAKU 2028-ra jelzett ára $ 0.142558 15.76% növekedési aránnyal. Daku V2 (DAKU) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DAKU 2029-es célára $ 0.149685 21.55% növekedési aránnyal. Daku V2 (DAKU) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DAKU 2030-as célára $ 0.157170 27.63% növekedési aránnyal. Daku V2 (DAKU) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Daku V2 ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.256013. Daku V2 (DAKU) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Daku V2 ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.417019.

Aktuális Daku V2 árstatisztikák Piaci plafon $ 73.89M Forgalomban lévő készlet 600.00M A(z) DAKU 600.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 73.89M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Daku V2 Korábbi ár A(z) Daku V2 élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Daku V2 jelenlegi ára 0.123147USD. A(z) Daku V2 (DAKU) forgalomban lévő kínálata 600.00M DAKU , így piaci kapitalizációja $73,891,678 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.18% $ -0.006733 $ 0.132914 $ 0.122402

7 nap -4.03% $ -0.004969 $ 0.145327 $ 0.115548

30 nap -14.81% $ -0.018244 $ 0.145327 $ 0.115548 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Daku V2 árfolyama $-0.006733 értékben változott, ami -5.18% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Daku V2 legmagasabb kereskedési értéke $0.145327 , míg a legalacsonyabb $0.115548 volt. Az árváltozás mértéke -4.03% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DAKU további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Daku V2 -14.81% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.018244 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DAKU esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Daku V2 (DAKU) árelőrejelzési modul? A(z) Daku V2 árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DAKU lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Daku V2 következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DAKU tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Daku V2 árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DAKU jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DAKU lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Daku V2 jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DAKU árelőrejelzés?

DAKU Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

