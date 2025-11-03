DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés (USD)

A(z) DACHU THE CHEF árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DACHU a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) DACHU THE CHEF árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

DACHU THE CHEF árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:33:28 (UTC+8)

DACHU THE CHEF árelőrejelzése 2025-2050 USD

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) DACHU THE CHEF ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000382.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) DACHU THE CHEF ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000401.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DACHU 2027-re jelzett ára $ 0.000421 10.25% növekedési aránnyal.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DACHU 2028-ra jelzett ára $ 0.000442 15.76% növekedési aránnyal.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DACHU 2029-es célára $ 0.000465 21.55% növekedési aránnyal.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DACHU 2030-as célára $ 0.000488 27.63% növekedési aránnyal.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) DACHU THE CHEF ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000795.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) DACHU THE CHEF ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.001295.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000382
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000401
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000421
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000442
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000465
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000488
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000512
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000538
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000565
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000593
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000623
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000654
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000687
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000721
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000757
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000795
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) DACHU THE CHEF rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000382
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000382
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000382
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000384
    0.41%
DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzése ma

A(z) DACHU előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000382. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DACHU árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000382. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DACHU árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000382. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

DACHU THE CHEF (DACHU) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DACHU előrejelzett ára $0.000384. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális DACHU THE CHEF árstatisztikák

--
----

--

$ 365.41K
$ 365.41K$ 365.41K

955.00M
955.00M 955.00M

--
----

--

A legfrissebb DACHU ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) DACHU 955.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 365.41K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

DACHU THE CHEF Korábbi ár

A(z) DACHU THE CHEF élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) DACHU THE CHEF jelenlegi ára 0.000382USD. A(z) DACHU THE CHEF (DACHU) forgalomban lévő kínálata 955.00M DACHU, így piaci kapitalizációja $365,410.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -8.48%
    $ 0
    $ 0.000426
    $ 0.000382
  • 7 nap
    -30.49%
    $ -0.000116
    $ 0.001170
    $ 0.000382
  • 30 nap
    -65.67%
    $ -0.000251
    $ 0.001170
    $ 0.000382
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) DACHU THE CHEF árfolyama $0 értékben változott, ami -8.48%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) DACHU THE CHEF legmagasabb kereskedési értéke $0.001170, míg a legalacsonyabb $0.000382 volt. Az árváltozás mértéke -30.49% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DACHU további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) DACHU THE CHEF -65.67%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000251 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DACHU esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzési modul?

A(z) DACHU THE CHEF árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DACHU lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) DACHU THE CHEF következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DACHU tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) DACHU THE CHEF árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DACHU jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DACHU lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) DACHU THE CHEF jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DACHU árelőrejelzés?

DACHU Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: DACHU?
Az előrejelzéseid szerint a(z) DACHU -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) DACHU árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett DACHU ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 DACHU 2026-ban?
1 DACHU THE CHEF (DACHU) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DACHU 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) DACHU előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) DACHU THE CHEF (DACHU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DACHU 2027-ig.
Mi a(z) DACHU becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) DACHU THE CHEF (DACHU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) DACHU becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) DACHU THE CHEF (DACHU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 DACHU 2030-ban?
1 DACHU THE CHEF (DACHU) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DACHU 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) DACHU árelőrejelzése 2040-re?
A(z) DACHU THE CHEF (DACHU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DACHU 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:33:28 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.