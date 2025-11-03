DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés (USD)

A(z) DACHU THE CHEF árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DACHU a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) DACHU THE CHEF árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés DACHU THE CHEF árelőrejelzése 2025-2050 USD DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) DACHU THE CHEF ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000382. DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) DACHU THE CHEF ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000401. DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DACHU 2027-re jelzett ára $ 0.000421 10.25% növekedési aránnyal. DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DACHU 2028-ra jelzett ára $ 0.000442 15.76% növekedési aránnyal. DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DACHU 2029-es célára $ 0.000465 21.55% növekedési aránnyal. DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DACHU 2030-as célára $ 0.000488 27.63% növekedési aránnyal. DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) DACHU THE CHEF ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000795. DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) DACHU THE CHEF ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.001295. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.000382 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.000382 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.000382 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000384 0.41% DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzése ma A(z) DACHU előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000382 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DACHU árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000382 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DACHU árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000382 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. DACHU THE CHEF (DACHU) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DACHU előrejelzett ára $0.000384 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális DACHU THE CHEF árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 365.41K$ 365.41K $ 365.41K Forgalomban lévő készlet 955.00M 955.00M 955.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb DACHU ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) DACHU 955.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 365.41K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő DACHU ár megtekintése

DACHU THE CHEF Korábbi ár A(z) DACHU THE CHEF élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) DACHU THE CHEF jelenlegi ára 0.000382USD. A(z) DACHU THE CHEF (DACHU) forgalomban lévő kínálata 955.00M DACHU , így piaci kapitalizációja $365,410 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -8.48% $ 0 $ 0.000426 $ 0.000382

7 nap -30.49% $ -0.000116 $ 0.001170 $ 0.000382

30 nap -65.67% $ -0.000251 $ 0.001170 $ 0.000382 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) DACHU THE CHEF árfolyama $0 értékben változott, ami -8.48% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) DACHU THE CHEF legmagasabb kereskedési értéke $0.001170 , míg a legalacsonyabb $0.000382 volt. Az árváltozás mértéke -30.49% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DACHU további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) DACHU THE CHEF -65.67% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000251 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DACHU esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) DACHU THE CHEF (DACHU) árelőrejelzési modul? A(z) DACHU THE CHEF árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DACHU lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) DACHU THE CHEF következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DACHU tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) DACHU THE CHEF árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DACHU jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DACHU lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) DACHU THE CHEF jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DACHU árelőrejelzés?

DACHU Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

