Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés (USD)

A(z) Cronos Legends árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) CLG a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Cronos Legends árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Cronos Legends árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:08:10 (UTC+8)

Cronos Legends árelőrejelzése 2025-2050 USD

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Cronos Legends ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 117.82.

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Cronos Legends ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 123.711.

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CLG 2027-re jelzett ára $ 129.8965 10.25% növekedési aránnyal.

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CLG 2028-ra jelzett ára $ 136.3913 15.76% növekedési aránnyal.

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CLG 2029-es célára $ 143.2109 21.55% növekedési aránnyal.

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CLG 2030-as célára $ 150.3714 27.63% növekedési aránnyal.

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Cronos Legends ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 244.9393.

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Cronos Legends ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 398.9803.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 117.82
    0.00%
  • 2026
    $ 123.711
    5.00%
  • 2027
    $ 129.8965
    10.25%
  • 2028
    $ 136.3913
    15.76%
  • 2029
    $ 143.2109
    21.55%
  • 2030
    $ 150.3714
    27.63%
  • 2031
    $ 157.8900
    34.01%
  • 2032
    $ 165.7845
    40.71%
  • 2033
    $ 174.0738
    47.75%
  • 2034
    $ 182.7774
    55.13%
  • 2035
    $ 191.9163
    62.89%
  • 2036
    $ 201.5121
    71.03%
  • 2037
    $ 211.5877
    79.59%
  • 2038
    $ 222.1671
    88.56%
  • 2039
    $ 233.2755
    97.99%
  • 2040
    $ 244.9393
    107.89%
A(z) Cronos Legends rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

  • November 3, 2025(Ma)
    $ 117.82
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 117.8361
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 117.9329
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 118.3041
    0.41%
Cronos Legends (CLG) árelőrejelzése ma

A(z) CLG előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $117.82. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) CLG árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $117.8361. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Cronos Legends (CLG) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) CLG árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $117.9329. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Cronos Legends (CLG) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) CLG előrejelzett ára $118.3041. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Cronos Legends árstatisztikák

--

$ 39.85K
$ 39.85K$ 39.85K

338.21
338.21 338.21

--

A legfrissebb CLG ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) CLG 338.21 keringésben lévő tokenszámmal és $ 39.85K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Cronos Legends Korábbi ár

A(z) Cronos Legends élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Cronos Legends jelenlegi ára 117.82USD. A(z) Cronos Legends (CLG) forgalomban lévő kínálata 338.21 CLG, így piaci kapitalizációja $39,847.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -6.94%
    $ -8.7955
    $ 127.59
    $ 115.31
  • 7 nap
    -5.26%
    $ -6.2051
    $ 136.7300
    $ 106.6833
  • 30 nap
    10.30%
    $ 12.1307
    $ 136.7300
    $ 106.6833
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Cronos Legends árfolyama $-8.7955 értékben változott, ami -6.94%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Cronos Legends legmagasabb kereskedési értéke $136.7300, míg a legalacsonyabb $106.6833 volt. Az árváltozás mértéke -5.26% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) CLG további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Cronos Legends 10.30%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $12.1307 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) CLG esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Cronos Legends (CLG) árelőrejelzési modul?

A(z) Cronos Legends árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) CLG lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Cronos Legends következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) CLG tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Cronos Legends árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) CLG jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) CLG lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Cronos Legends jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) CLG árelőrejelzés?

CLG Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.