Chonk the Frog Korábbi ár

A(z) Chonk the Frog élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Chonk the Frog jelenlegi ára 0USD. A(z) Chonk the Frog (CHONK) forgalomban lévő kínálata 916.95M CHONK, így piaci kapitalizációja $14.85K.

Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.53% $ -- $ -- $ --

7 nap 5.37% $ -- $ 0.000017 $ 0.000013

30 nap 19.61% $ -- $ 0.000017 $ 0.000013