Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés (USD)

A(z) Beny Bad Boy árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) BBB a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Beny Bad Boy árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Beny Bad Boy árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:27:48 (UTC+8)

Beny Bad Boy árelőrejelzése 2025-2050 USD

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Beny Bad Boy ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003161.

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Beny Bad Boy ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003319.

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BBB 2027-re jelzett ára $ 0.003485 10.25% növekedési aránnyal.

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BBB 2028-ra jelzett ára $ 0.003659 15.76% növekedési aránnyal.

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BBB 2029-es célára $ 0.003842 21.55% növekedési aránnyal.

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BBB 2030-as célára $ 0.004035 27.63% növekedési aránnyal.

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Beny Bad Boy ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.006572.

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Beny Bad Boy ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010706.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.003161
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003319
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003485
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003659
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003842
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004035
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004236
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004448
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.004671
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004904
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005149
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005407
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005677
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005961
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006259
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006572
    107.89%
A(z) Beny Bad Boy rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.003161
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.003162
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.003164
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.003174
    0.41%
Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzése ma

A(z) BBB előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003161. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) BBB árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.003162. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) BBB árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.003164. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Beny Bad Boy (BBB) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) BBB előrejelzett ára $0.003174. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Beny Bad Boy árstatisztikák

--

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

2.38B
2.38B 2.38B

A legfrissebb BBB ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) BBB 2.38B keringésben lévő tokenszámmal és $ 7.53M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Beny Bad Boy Korábbi ár

A(z) Beny Bad Boy élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Beny Bad Boy jelenlegi ára 0.003161USD. A(z) Beny Bad Boy (BBB) forgalomban lévő kínálata 2.38B BBB, így piaci kapitalizációja $7,533,833.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.00%
    $ 0
    $ 0.003161
    $ 0.003161
  • 7 nap
    0.00%
    $ 0
    $ 0.003161
    $ 0.003161
  • 30 nap
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.003161
    $ 0.003161
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Beny Bad Boy árfolyama $0 értékben változott, ami -0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Beny Bad Boy legmagasabb kereskedési értéke $0.003161, míg a legalacsonyabb $0.003161 volt. Az árváltozás mértéke 0.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) BBB további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Beny Bad Boy -0.00%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000000 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) BBB esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzési modul?

A(z) Beny Bad Boy árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) BBB lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Beny Bad Boy következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) BBB tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Beny Bad Boy árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) BBB jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) BBB lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Beny Bad Boy jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) BBB árelőrejelzés?

BBB Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: BBB?
Az előrejelzéseid szerint a(z) BBB -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) BBB árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Beny Bad Boy (BBB) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett BBB ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 BBB 2026-ban?
1 Beny Bad Boy (BBB) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BBB 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) BBB előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Beny Bad Boy (BBB) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BBB 2027-ig.
Mi a(z) BBB becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Beny Bad Boy (BBB) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) BBB becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Beny Bad Boy (BBB) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 BBB 2030-ban?
1 Beny Bad Boy (BBB) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BBB 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) BBB árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Beny Bad Boy (BBB) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BBB 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.