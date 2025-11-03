BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés (USD)

A(z) BEAST SELLER árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) BEAST a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) BEAST SELLER árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés BEAST SELLER árelőrejelzése 2025-2050 USD BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) BEAST SELLER ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.006349. BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) BEAST SELLER ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.006667. BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BEAST 2027-re jelzett ára $ 0.007000 10.25% növekedési aránnyal. BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BEAST 2028-ra jelzett ára $ 0.007350 15.76% növekedési aránnyal. BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BEAST 2029-es célára $ 0.007717 21.55% növekedési aránnyal. BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BEAST 2030-as célára $ 0.008103 27.63% növekedési aránnyal. BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) BEAST SELLER ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.013200. BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) BEAST SELLER ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.021501. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.006349 0.00%

2026 $ 0.006667 5.00%

2027 $ 0.007000 10.25%

2028 $ 0.007350 15.76%

2029 $ 0.007717 21.55%

2030 $ 0.008103 27.63%

2031 $ 0.008509 34.01%

2032 $ 0.008934 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.009381 47.75%

2034 $ 0.009850 55.13%

2035 $ 0.010342 62.89%

2036 $ 0.010859 71.03%

2037 $ 0.011402 79.59%

2038 $ 0.011973 88.56%

2039 $ 0.012571 97.99%

2040 $ 0.013200 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) BEAST SELLER rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.006349 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.006350 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.006355 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.006375 0.41% BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzése ma A(z) BEAST előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.006349 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) BEAST árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.006350 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) BEAST árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.006355 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. BEAST SELLER (BEAST) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) BEAST előrejelzett ára $0.006375 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális BEAST SELLER árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 439.40K$ 439.40K $ 439.40K Forgalomban lévő készlet 69.42M 69.42M 69.42M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb BEAST ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) BEAST 69.42M keringésben lévő tokenszámmal és $ 439.40K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő BEAST ár megtekintése

BEAST SELLER Korábbi ár A(z) BEAST SELLER élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) BEAST SELLER jelenlegi ára 0.006349USD. A(z) BEAST SELLER (BEAST) forgalomban lévő kínálata 69.42M BEAST , így piaci kapitalizációja $439,396 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -12.10% $ -0.000874 $ 0.007261 $ 0.006316

7 nap -29.14% $ -0.001850 $ 0.010305 $ 0.006332

30 nap -37.81% $ -0.002401 $ 0.010305 $ 0.006332 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) BEAST SELLER árfolyama $-0.000874 értékben változott, ami -12.10% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) BEAST SELLER legmagasabb kereskedési értéke $0.010305 , míg a legalacsonyabb $0.006332 volt. Az árváltozás mértéke -29.14% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) BEAST további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) BEAST SELLER -37.81% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.002401 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) BEAST esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzési modul? A(z) BEAST SELLER árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) BEAST lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) BEAST SELLER következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) BEAST tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) BEAST SELLER árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) BEAST jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) BEAST lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) BEAST SELLER jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) BEAST árelőrejelzés?

BEAST Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: BEAST? Az előrejelzéseid szerint a(z) BEAST -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) BEAST árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) BEAST SELLER (BEAST) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett BEAST ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 BEAST 2026-ban? 1 BEAST SELLER (BEAST) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BEAST 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) BEAST előre jelzett ára 2027-ben? A(z) BEAST SELLER (BEAST) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BEAST 2027-ig. Mi a(z) BEAST becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) BEAST SELLER (BEAST) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) BEAST becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) BEAST SELLER (BEAST) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 BEAST 2030-ban? 1 BEAST SELLER (BEAST) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BEAST 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) BEAST árelőrejelzése 2040-re? A(z) BEAST SELLER (BEAST) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BEAST 2040-ig.