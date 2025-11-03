Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés (USD)

A(z) Avocado DAO árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) AVG a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Avocado DAO árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Avocado DAO árelőrejelzése 2025-2050 USD Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Avocado DAO ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.004916. Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Avocado DAO ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.005162. Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) AVG 2027-re jelzett ára $ 0.005420 10.25% növekedési aránnyal. Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) AVG 2028-ra jelzett ára $ 0.005691 15.76% növekedési aránnyal. Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) AVG 2029-es célára $ 0.005976 21.55% növekedési aránnyal. Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) AVG 2030-as célára $ 0.006274 27.63% növekedési aránnyal. Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Avocado DAO ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010221. Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Avocado DAO ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.016649. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.004916 0.00%

2026 $ 0.005162 5.00%

2027 $ 0.005420 10.25%

2028 $ 0.005691 15.76%

2029 $ 0.005976 21.55%

2030 $ 0.006274 27.63%

2031 $ 0.006588 34.01%

2032 $ 0.006918 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.007264 47.75%

2034 $ 0.007627 55.13%

2035 $ 0.008008 62.89%

2036 $ 0.008409 71.03%

2037 $ 0.008829 79.59%

2038 $ 0.009271 88.56%

2039 $ 0.009734 97.99%

2040 $ 0.010221 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Avocado DAO rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.004916 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.004917 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.004921 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.004936 0.41% Avocado DAO (AVG) árelőrejelzése ma A(z) AVG előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.004916 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Avocado DAO (AVG) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) AVG árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.004917 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Avocado DAO (AVG) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) AVG árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.004921 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Avocado DAO (AVG) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) AVG előrejelzett ára $0.004936 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Avocado DAO árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 739.29K$ 739.29K $ 739.29K Forgalomban lévő készlet 150.36M 150.36M 150.36M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb AVG ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) AVG 150.36M keringésben lévő tokenszámmal és $ 739.29K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő AVG ár megtekintése

Avocado DAO Korábbi ár A(z) Avocado DAO élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Avocado DAO jelenlegi ára 0.004916USD. A(z) Avocado DAO (AVG) forgalomban lévő kínálata 150.36M AVG , így piaci kapitalizációja $739,285 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -5.59% $ -0.000275 $ 0.005649 $ 0.004865

30 nap -12.60% $ -0.000619 $ 0.005649 $ 0.004865 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Avocado DAO árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Avocado DAO legmagasabb kereskedési értéke $0.005649 , míg a legalacsonyabb $0.004865 volt. Az árváltozás mértéke -5.59% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) AVG további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Avocado DAO -12.60% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000619 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) AVG esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Avocado DAO (AVG) árelőrejelzési modul? A(z) Avocado DAO árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) AVG lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Avocado DAO következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) AVG tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Avocado DAO árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) AVG jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) AVG lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Avocado DAO jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) AVG árelőrejelzés?

AVG Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

