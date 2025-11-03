Avo (AVO) árelőrejelzés (USD)

A(z) Avo árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) AVO a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Avo árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Avo árelőrejelzése 2025-2050 USD Avo (AVO) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Avo ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.008974. Avo (AVO) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Avo ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.009422. Avo (AVO) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) AVO 2027-re jelzett ára $ 0.009893 10.25% növekedési aránnyal. Avo (AVO) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) AVO 2028-ra jelzett ára $ 0.010388 15.76% növekedési aránnyal. Avo (AVO) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) AVO 2029-es célára $ 0.010908 21.55% növekedési aránnyal. Avo (AVO) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) AVO 2030-as célára $ 0.011453 27.63% növekedési aránnyal. Avo (AVO) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Avo ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.018656. Avo (AVO) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Avo ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.030389. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.008974 0.00%

2026 $ 0.009422 5.00%

2027 $ 0.009893 10.25%

2028 $ 0.010388 15.76%

2029 $ 0.010908 21.55%

2030 $ 0.011453 27.63%

2031 $ 0.012026 34.01%

2032 $ 0.012627 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.013258 47.75%

2034 $ 0.013921 55.13%

2035 $ 0.014617 62.89%

2036 $ 0.015348 71.03%

2037 $ 0.016116 79.59%

2038 $ 0.016922 88.56%

2039 $ 0.017768 97.99%

2040 $ 0.018656 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Avo rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.008974 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.008975 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.008982 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.009011 0.41% Avo (AVO) árelőrejelzése ma A(z) AVO előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.008974 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Avo (AVO) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) AVO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.008975 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Avo (AVO) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) AVO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.008982 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Avo (AVO) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) AVO előrejelzett ára $0.009011 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Avo árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 8.94M$ 8.94M $ 8.94M Forgalomban lévő készlet 999.97M 999.97M 999.97M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb AVO ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) AVO 999.97M keringésben lévő tokenszámmal és $ 8.94M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő AVO ár megtekintése

Avo Korábbi ár A(z) Avo élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Avo jelenlegi ára 0.008974USD. A(z) Avo (AVO) forgalomban lévő kínálata 999.97M AVO , így piaci kapitalizációja $8,939,793 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -12.54% $ -0.001286 $ 0.010431 $ 0.008772

7 nap -40.99% $ -0.003679 $ 0.020607 $ 0.008961

30 nap -55.67% $ -0.004996 $ 0.020607 $ 0.008961 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Avo árfolyama $-0.001286 értékben változott, ami -12.54% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Avo legmagasabb kereskedési értéke $0.020607 , míg a legalacsonyabb $0.008961 volt. Az árváltozás mértéke -40.99% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) AVO további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Avo -55.67% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.004996 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) AVO esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Avo (AVO) árelőrejelzési modul? A(z) Avo árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) AVO lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Avo következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) AVO tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Avo árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) AVO jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) AVO lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Avo jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) AVO árelőrejelzés?

AVO Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: AVO? Az előrejelzéseid szerint a(z) AVO -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) AVO árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Avo (AVO) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett AVO ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 AVO 2026-ban? 1 Avo (AVO) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) AVO 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) AVO előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Avo (AVO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 AVO 2027-ig. Mi a(z) AVO becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Avo (AVO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) AVO becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Avo (AVO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 AVO 2030-ban? 1 Avo (AVO) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) AVO 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) AVO árelőrejelzése 2040-re? A(z) Avo (AVO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 AVO 2040-ig.