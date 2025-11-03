Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Alpaca Finance árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ALPACA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Alpaca Finance árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Alpaca Finance árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:23:41 (UTC+8)

Alpaca Finance árelőrejelzése 2025-2050 USD

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Alpaca Finance ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.006439.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Alpaca Finance ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.006761.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ALPACA 2027-re jelzett ára $ 0.007099 10.25% növekedési aránnyal.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ALPACA 2028-ra jelzett ára $ 0.007454 15.76% növekedési aránnyal.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ALPACA 2029-es célára $ 0.007826 21.55% növekedési aránnyal.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ALPACA 2030-as célára $ 0.008218 27.63% növekedési aránnyal.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Alpaca Finance ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.013386.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Alpaca Finance ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.021805.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.006439
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006761
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007099
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007454
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007826
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008218
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008629
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009060
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.009513
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009989
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010488
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011013
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011563
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012142
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012749
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013386
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Alpaca Finance rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.006439
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.006440
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.006445
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.006465
    0.41%
Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzése ma

A(z) ALPACA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.006439. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ALPACA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.006440. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ALPACA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.006445. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Alpaca Finance (ALPACA) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ALPACA előrejelzett ára $0.006465. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Alpaca Finance árstatisztikák

--
----

--

$ 976.63K
$ 976.63K$ 976.63K

151.67M
151.67M 151.67M

--
----

--

A legfrissebb ALPACA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) ALPACA 151.67M keringésben lévő tokenszámmal és $ 976.63K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Alpaca Finance Korábbi ár

A(z) Alpaca Finance élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Alpaca Finance jelenlegi ára 0.006439USD. A(z) Alpaca Finance (ALPACA) forgalomban lévő kínálata 151.67M ALPACA, így piaci kapitalizációja $976,628.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -25.31%
    $ -0.002183
    $ 0.008744
    $ 0.006346
  • 7 nap
    -31.42%
    $ -0.002023
    $ 0.016241
    $ 0.006360
  • 30 nap
    -60.55%
    $ -0.003899
    $ 0.016241
    $ 0.006360
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Alpaca Finance árfolyama $-0.002183 értékben változott, ami -25.31%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Alpaca Finance legmagasabb kereskedési értéke $0.016241, míg a legalacsonyabb $0.006360 volt. Az árváltozás mértéke -31.42% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ALPACA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Alpaca Finance -60.55%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.003899 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ALPACA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzési modul?

A(z) Alpaca Finance árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ALPACA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Alpaca Finance következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ALPACA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Alpaca Finance árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ALPACA jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ALPACA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Alpaca Finance jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ALPACA árelőrejelzés?

ALPACA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: ALPACA?
Az előrejelzéseid szerint a(z) ALPACA -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) ALPACA árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Alpaca Finance (ALPACA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ALPACA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 ALPACA 2026-ban?
1 Alpaca Finance (ALPACA) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ALPACA 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) ALPACA előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Alpaca Finance (ALPACA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ALPACA 2027-ig.
Mi a(z) ALPACA becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Alpaca Finance (ALPACA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) ALPACA becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Alpaca Finance (ALPACA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 ALPACA 2030-ban?
1 Alpaca Finance (ALPACA) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ALPACA 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) ALPACA árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Alpaca Finance (ALPACA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ALPACA 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:23:41 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.