Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) AKIRA LABS árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés AKIRA LABS árelőrejelzése 2025-2050 USD AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) AKIRA LABS ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000010. AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) AKIRA LABS ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000010. AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) AKIRA 2027-re jelzett ára $ 0.000011 10.25% növekedési aránnyal. AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) AKIRA 2028-ra jelzett ára $ 0.000011 15.76% növekedési aránnyal. AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) AKIRA 2029-es célára $ 0.000012 21.55% növekedési aránnyal. AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) AKIRA 2030-as célára $ 0.000012 27.63% növekedési aránnyal. AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) AKIRA LABS ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000021. AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) AKIRA LABS ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000034. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.000010 0.00%

2026 $ 0.000010 5.00%

2027 $ 0.000011 10.25%

2028 $ 0.000011 15.76%

2029 $ 0.000012 21.55%

2030 $ 0.000012 27.63%

2031 $ 0.000013 34.01%

2032 $ 0.000014 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.000014 47.75%

2034 $ 0.000015 55.13%

2035 $ 0.000016 62.89%

2036 $ 0.000017 71.03%

2037 $ 0.000018 79.59%

2038 $ 0.000019 88.56%

2039 $ 0.000020 97.99%

2040 $ 0.000021 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) AKIRA LABS rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000010 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.000010 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.000010 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000010 0.41% AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzése ma A(z) AKIRA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000010 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) AKIRA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000010 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) AKIRA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000010 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. AKIRA LABS (AKIRA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) AKIRA előrejelzett ára $0.000010 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális AKIRA LABS árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K Forgalomban lévő készlet 979.79M 979.79M 979.79M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb AKIRA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) AKIRA 979.79M keringésben lévő tokenszámmal és $ 9.90K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő AKIRA ár megtekintése

AKIRA LABS Korábbi ár A(z) AKIRA LABS élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) AKIRA LABS jelenlegi ára 0.000010USD. A(z) AKIRA LABS (AKIRA) forgalomban lévő kínálata 979.79M AKIRA , így piaci kapitalizációja $9,901.8 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -34.08% $ 0 $ 0.000015 $ 0.000009

7 nap -34.36% $ -0.000003 $ 0.000036 $ 0.000010

30 nap -75.64% $ -0.000007 $ 0.000036 $ 0.000010 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) AKIRA LABS árfolyama $0 értékben változott, ami -34.08% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) AKIRA LABS legmagasabb kereskedési értéke $0.000036 , míg a legalacsonyabb $0.000010 volt. Az árváltozás mértéke -34.36% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) AKIRA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) AKIRA LABS -75.64% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000007 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) AKIRA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzési modul? A(z) AKIRA LABS árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) AKIRA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) AKIRA LABS következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) AKIRA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) AKIRA LABS árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) AKIRA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) AKIRA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) AKIRA LABS jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) AKIRA árelőrejelzés?

AKIRA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: AKIRA? Az előrejelzéseid szerint a(z) AKIRA -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) AKIRA árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) AKIRA LABS (AKIRA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett AKIRA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 AKIRA 2026-ban? 1 AKIRA LABS (AKIRA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) AKIRA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) AKIRA előre jelzett ára 2027-ben? A(z) AKIRA LABS (AKIRA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 AKIRA 2027-ig. Mi a(z) AKIRA becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) AKIRA LABS (AKIRA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) AKIRA becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) AKIRA LABS (AKIRA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 AKIRA 2030-ban? 1 AKIRA LABS (AKIRA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) AKIRA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) AKIRA árelőrejelzése 2040-re? A(z) AKIRA LABS (AKIRA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 AKIRA 2040-ig.