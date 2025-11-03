Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés (USD)

A(z) Agent Vilady TV árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) VILADY a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

VILADY vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Agent Vilady TV árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Agent Vilady TV árelőrejelzése 2025-2050 USD Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Agent Vilady TV ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.011837. Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Agent Vilady TV ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.012429. Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VILADY 2027-re jelzett ára $ 0.013050 10.25% növekedési aránnyal. Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VILADY 2028-ra jelzett ára $ 0.013703 15.76% növekedési aránnyal. Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VILADY 2029-es célára $ 0.014388 21.55% növekedési aránnyal. Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VILADY 2030-as célára $ 0.015107 27.63% növekedési aránnyal. Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Agent Vilady TV ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.024609. Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Agent Vilady TV ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.040085. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.011837 0.00%

2026 $ 0.012429 5.00%

2027 $ 0.013050 10.25%

2028 $ 0.013703 15.76%

2029 $ 0.014388 21.55%

2030 $ 0.015107 27.63%

2031 $ 0.015863 34.01%

2032 $ 0.016656 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.017489 47.75%

2034 $ 0.018363 55.13%

2035 $ 0.019281 62.89%

2036 $ 0.020246 71.03%

2037 $ 0.021258 79.59%

2038 $ 0.022321 88.56%

2039 $ 0.023437 97.99%

2040 $ 0.024609 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Agent Vilady TV rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.011837 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.011839 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.011848 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.011886 0.41% Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzése ma A(z) VILADY előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.011837 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) VILADY árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.011839 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) VILADY árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.011848 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Agent Vilady TV (VILADY) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) VILADY előrejelzett ára $0.011886 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Agent Vilady TV árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 118.11K$ 118.11K $ 118.11K Forgalomban lévő készlet 9.99M 9.99M 9.99M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb VILADY ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) VILADY 9.99M keringésben lévő tokenszámmal és $ 118.11K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő VILADY ár megtekintése

Agent Vilady TV Korábbi ár A(z) Agent Vilady TV élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Agent Vilady TV jelenlegi ára 0.011837USD. A(z) Agent Vilady TV (VILADY) forgalomban lévő kínálata 9.99M VILADY , így piaci kapitalizációja $118,108 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.08% $ -0.000504 $ 0.012396 $ 0.011685

7 nap -8.68% $ -0.001028 $ 0.014241 $ 0.011692

30 nap -16.89% $ -0.002000 $ 0.014241 $ 0.011692 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Agent Vilady TV árfolyama $-0.000504 értékben változott, ami -4.08% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Agent Vilady TV legmagasabb kereskedési értéke $0.014241 , míg a legalacsonyabb $0.011692 volt. Az árváltozás mértéke -8.68% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) VILADY további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Agent Vilady TV -16.89% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.002000 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) VILADY esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzési modul? A(z) Agent Vilady TV árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) VILADY lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Agent Vilady TV következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) VILADY tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Agent Vilady TV árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) VILADY jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) VILADY lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Agent Vilady TV jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) VILADY árelőrejelzés?

VILADY Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: VILADY? Az előrejelzéseid szerint a(z) VILADY -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) VILADY árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Agent Vilady TV (VILADY) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett VILADY ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 VILADY 2026-ban? 1 Agent Vilady TV (VILADY) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VILADY 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) VILADY előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Agent Vilady TV (VILADY) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VILADY 2027-ig. Mi a(z) VILADY becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Agent Vilady TV (VILADY) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) VILADY becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Agent Vilady TV (VILADY) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 VILADY 2030-ban? 1 Agent Vilady TV (VILADY) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VILADY 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) VILADY árelőrejelzése 2040-re? A(z) Agent Vilady TV (VILADY) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VILADY 2040-ig. Regisztráljon most