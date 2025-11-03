YURU COIN (YURU) árelőrejelzés (USD)

A(z) YURU COIN árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) YURU a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) YURU COIN árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $0.7757 $0.7757 $0.7757 -2.02% USD Tényleges Előrejelzés YURU COIN árelőrejelzése 2025-2050 USD YURU COIN (YURU) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) YURU COIN ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.7757. YURU COIN (YURU) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) YURU COIN ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.814485. YURU COIN (YURU) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) YURU 2027-re jelzett ára $ 0.855209 10.25% növekedési aránnyal. YURU COIN (YURU) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) YURU 2028-ra jelzett ára $ 0.897969 15.76% növekedési aránnyal. YURU COIN (YURU) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) YURU 2029-es célára $ 0.942868 21.55% növekedési aránnyal. YURU COIN (YURU) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) YURU 2030-as célára $ 0.990011 27.63% növekedési aránnyal. YURU COIN (YURU) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) YURU COIN ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1.6126. YURU COIN (YURU) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) YURU COIN ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.6267. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.7757 0.00%

2026 $ 0.814485 5.00%

2027 $ 0.855209 10.25%

2028 $ 0.897969 15.76%

2029 $ 0.942868 21.55%

2030 $ 0.990011 27.63%

2031 $ 1.0395 34.01%

2032 $ 1.0914 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.1460 47.75%

2034 $ 1.2033 55.13%

2035 $ 1.2635 62.89%

2036 $ 1.3267 71.03%

2037 $ 1.3930 79.59%

2038 $ 1.4626 88.56%

2039 $ 1.5358 97.99%

2040 $ 1.6126 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) YURU COIN rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.7757 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.775806 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.776443 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.778887 0.41% YURU COIN (YURU) árelőrejelzése ma A(z) YURU előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.7757 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. YURU COIN (YURU) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) YURU árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.775806 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. YURU COIN (YURU) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) YURU árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.776443 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. YURU COIN (YURU) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) YURU előrejelzett ára $0.778887 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális YURU COIN árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.7757$ 0.7757 $ 0.7757 Árváltozás (24 óra) -2.02% Piaci plafon ---- -- Forgalomban lévő készlet ---- -- Volumen (24H) $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K Volumen (24H) -- A legfrissebb YURU ár $ 0.7757. A(z) -2.02% 24 órás változása, $ 15.75K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) YURU -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő YURU ár megtekintése

YURU COIN Korábbi ár A(z) YURU COIN élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) YURU COIN jelenlegi ára 0.7757USD. A(z) YURU COIN (YURU) forgalomban lévő kínálata 0.00 YURU , így piaci kapitalizációja $-- . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.02% $ -0.016100 $ 0.805 $ 0.7712

7 nap -0.03% $ -0.032300 $ 0.8607 $ 0.7712

30 nap -0.20% $ -0.201400 $ 0.985 $ 0.7299 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) YURU COIN árfolyama $-0.016100 értékben változott, ami -0.02% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) YURU COIN legmagasabb kereskedési értéke $0.8607 , míg a legalacsonyabb $0.7712 volt. Az árváltozás mértéke -0.03% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) YURU további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) YURU COIN -0.20% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.201400 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) YURU esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) YURU COIN teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) YURU teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) YURU COIN (YURU) árelőrejelzési modul? A(z) YURU COIN árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) YURU lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) YURU COIN következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) YURU tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) YURU COIN árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) YURU jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) YURU lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) YURU COIN jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) YURU árelőrejelzés?

YURU Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: YURU? Az előrejelzéseid szerint a(z) YURU -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) YURU árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) YURU COIN (YURU) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett YURU ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 YURU 2026-ban? 1 YURU COIN (YURU) ára ma $0.7757 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) YURU 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) YURU előre jelzett ára 2027-ben? A(z) YURU COIN (YURU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 YURU 2027-ig. Mi a(z) YURU becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) YURU COIN (YURU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) YURU becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) YURU COIN (YURU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 YURU 2030-ban? 1 YURU COIN (YURU) ára ma $0.7757 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) YURU 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) YURU árelőrejelzése 2040-re? A(z) YURU COIN (YURU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 YURU 2040-ig. Regisztráljon most