World3 (WAI) árelőrejelzés (USD)
A(z) World3 árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WAI a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.
*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.
World3 árelőrejelzése 2025-2050 USD
Az előrejelzésed alapján a(z) World3 ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.05916.World3 (WAI) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)
Az előrejelzésed alapján a(z) World3 ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.062118.World3 (WAI) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAI 2027-re jelzett ára $ 0.065223 10.25% növekedési aránnyal.World3 (WAI) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAI 2028-ra jelzett ára $ 0.068485 15.76% növekedési aránnyal.World3 (WAI) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAI 2029-es célára $ 0.071909 21.55% növekedési aránnyal.World3 (WAI) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAI 2030-as célára $ 0.075504 27.63% növekedési aránnyal.World3 (WAI) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)
A(z) World3 ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.122989.World3 (WAI) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)
A(z) World3 ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.200336.
A(z) World3 rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül
A(z) WAI előre jelzett ára
November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WAI árelőrejelzése
November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WAI árelőrejelzése
Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WAI előrejelzett ára
Aktuális World3 árstatisztikák
-0.40%
--
A(z) World3 (WAI) vásárlásának módja
A következőt próbálsz vásárolni: WAI? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz WAI pénzeszközt.
World3 Korábbi ár
A(z) World3 élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) World3 jelenlegi ára 0.05916USD. A(z) World3 (WAI) forgalomban lévő kínálata
- 24 óra-0.01%$ -0.000650$ 0.05999$ 0.05871
- 7 nap-0.07%$ -0.004910$ 0.0677$ 0.05838
- 30 nap0.13%$ 0.006619$ 0.0755$ 0.05
Az elmúlt 24 órában a(z) World3 árfolyama
Az elmúlt 7 napban a(z) World3 legmagasabb kereskedési értéke
Az elmúlt hónapban a(z) World3
Ellenőrizd a(z) World3 teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-nA(z) WAI teljes árelőzményeinek megtekintése
Hogyan működik a(z) World3 (WAI) árelőrejelzési modul?
A(z) World3 árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WAI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.
Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) World3 következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.
Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WAI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.
Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) World3 árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.
A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WAI jövőjét.
Technikai mutatók az árelőrejelzéshez
Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:
Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.
Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.
Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WAI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.
Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) World3 jövőbeli potenciáljaiba.
Miért fontos a(z) WAI árelőrejelzés?
WAI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:
Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.
Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.
Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.
Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.
Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.
Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.
Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK):
Jogi nyilatkozat
A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.
Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.
Mi a véleményed erről World3?
