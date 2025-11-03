VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés (USD)

A(z) VIRUS árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) VIRUS a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

VIRUS árfolyam előrejelzés
$0.002922
-32.40%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:19:09 (UTC+8)

VIRUS árelőrejelzése 2025-2050 USD

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) VIRUS ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.002922.

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) VIRUS ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003068.

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRUS 2027-re jelzett ára $ 0.003221 10.25% növekedési aránnyal.

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRUS 2028-ra jelzett ára $ 0.003382 15.76% növekedési aránnyal.

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRUS 2029-es célára $ 0.003551 21.55% növekedési aránnyal.

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRUS 2030-as célára $ 0.003729 27.63% növekedési aránnyal.

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) VIRUS ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.006074.

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) VIRUS ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.009894.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.002922
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003068
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003221
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003382
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003551
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003729
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003915
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004111
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.004317
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004532
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004759
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004997
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005247
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005509
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005785
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006074
    107.89%
A(z) VIRUS rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.002922
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.002922
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.002924
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.002934
    0.41%
VIRUS (VIRUS) árelőrejelzése ma

A(z) VIRUS előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.002922. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) VIRUS árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.002922. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

VIRUS (VIRUS) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) VIRUS árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.002924. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

VIRUS (VIRUS) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) VIRUS előrejelzett ára $0.002934. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális VIRUS árstatisztikák

$ 0.002922
-32.40%

--
--
$ 54.35K
--

A legfrissebb VIRUS ár $ 0.002922. A(z) -32.40% 24 órás változása, $ 54.35K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) VIRUS -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) VIRUS (VIRUS) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: VIRUS? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz VIRUS pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz VIRUS pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz VIRUS pénzeszközt

VIRUS Korábbi ár

A(z) VIRUS élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) VIRUS jelenlegi ára 0.002922USD. A(z) VIRUS (VIRUS) forgalomban lévő kínálata 0.00 VIRUS, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.33%
    $ -0.001468
    $ 0.004854
    $ 0.002838
  • 7 nap
    -0.79%
    $ -0.011644
    $ 0.014566
    $ 0.002838
  • 30 nap
    -0.83%
    $ -0.014807
    $ 0.018444
    $ 0.002838
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) VIRUS árfolyama $-0.001468 értékben változott, ami -0.33%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) VIRUS legmagasabb kereskedési értéke $0.014566, míg a legalacsonyabb $0.002838 volt. Az árváltozás mértéke -0.79% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) VIRUS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) VIRUS -0.83%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.014807 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) VIRUS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) VIRUS teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) VIRUS teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) VIRUS (VIRUS) árelőrejelzési modul?

A(z) VIRUS árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) VIRUS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) VIRUS következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) VIRUS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) VIRUS árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) VIRUS jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) VIRUS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) VIRUS jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) VIRUS árelőrejelzés?

VIRUS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: VIRUS?
Az előrejelzéseid szerint a(z) VIRUS -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) VIRUS árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) VIRUS (VIRUS) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett VIRUS ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 VIRUS 2026-ban?
1 VIRUS (VIRUS) ára ma $0.002922. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIRUS 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) VIRUS előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) VIRUS (VIRUS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIRUS 2027-ig.
Mi a(z) VIRUS becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) VIRUS (VIRUS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) VIRUS becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) VIRUS (VIRUS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 VIRUS 2030-ban?
1 VIRUS (VIRUS) ára ma $0.002922. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIRUS 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) VIRUS árelőrejelzése 2040-re?
A(z) VIRUS (VIRUS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIRUS 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.