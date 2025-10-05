Az előrejelzésed alapján a(z) TANSSI ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.04572.

Az előrejelzésed alapján a(z) TANSSI ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.048006.

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TANSSI 2027-re jelzett ára $ 0.050406 10.25% növekedési aránnyal.

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TANSSI 2028-ra jelzett ára $ 0.052926 15.76% növekedési aránnyal.

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TANSSI 2029-es célára $ 0.055572 21.55% növekedési aránnyal.

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TANSSI 2030-as célára $ 0.058351 27.63% növekedési aránnyal.

A(z) TANSSI ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.095048.

A(z) TANSSI ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.154824.