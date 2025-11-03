PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés (USD)

A(z) PrompTale AI árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) TALE a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) PrompTale AI árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

PrompTale AI árfolyam előrejelzés
$0.002799
-6.29%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:14:10 (UTC+8)

PrompTale AI árelőrejelzése 2025-2050 USD

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) PrompTale AI ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.002799.

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) PrompTale AI ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.002938.

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TALE 2027-re jelzett ára $ 0.003085 10.25% növekedési aránnyal.

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TALE 2028-ra jelzett ára $ 0.003240 15.76% növekedési aránnyal.

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TALE 2029-es célára $ 0.003402 21.55% növekedési aránnyal.

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TALE 2030-as célára $ 0.003572 27.63% növekedési aránnyal.

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) PrompTale AI ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.005818.

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) PrompTale AI ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.009478.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.002799
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002938
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003085
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003240
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003402
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003572
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003750
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003938
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.004135
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004342
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004559
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004787
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005026
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005277
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005541
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005818
    107.89%
A(z) PrompTale AI rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.002799
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.002799
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.002801
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.002810
    0.41%
PrompTale AI (TALE) árelőrejelzése ma

A(z) TALE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.002799. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) TALE árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.002799. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

PrompTale AI (TALE) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) TALE árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.002801. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

PrompTale AI (TALE) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) TALE előrejelzett ára $0.002810. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális PrompTale AI árstatisztikák

$ 0.002799
-6.29%

$ 283.80K
101.39M
$ 10.06K
--

A legfrissebb TALE ár $ 0.002799. A(z) -6.29% 24 órás változása, $ 10.06K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) TALE 101.39M keringésben lévő tokenszámmal és $ 283.80K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

PrompTale AI Korábbi ár

A(z) PrompTale AI élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) PrompTale AI jelenlegi ára 0.002799USD. A(z) PrompTale AI (TALE) forgalomban lévő kínálata 0.00 TALE, így piaci kapitalizációja $283.80K.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.00%
    $ -0.000005
    $ 0.003144
    $ 0.002724
  • 7 nap
    -0.11%
    $ -0.000371
    $ 0.00386
    $ 0.002439
  • 30 nap
    -0.50%
    $ -0.002862
    $ 0.005662
    $ 0.002356
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) PrompTale AI árfolyama $-0.000005 értékben változott, ami -0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) PrompTale AI legmagasabb kereskedési értéke $0.00386, míg a legalacsonyabb $0.002439 volt. Az árváltozás mértéke -0.11% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) TALE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) PrompTale AI -0.50%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.002862 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) TALE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) PrompTale AI teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) TALE teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) PrompTale AI (TALE) árelőrejelzési modul?

A(z) PrompTale AI árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) TALE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) PrompTale AI következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) TALE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) PrompTale AI árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) TALE jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) TALE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) PrompTale AI jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) TALE árelőrejelzés?

TALE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: TALE?
Az előrejelzéseid szerint a(z) TALE -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) TALE árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) PrompTale AI (TALE) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett TALE ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 TALE 2026-ban?
1 PrompTale AI (TALE) ára ma $0.002799. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) TALE 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) TALE előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) PrompTale AI (TALE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 TALE 2027-ig.
Mi a(z) TALE becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) PrompTale AI (TALE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) TALE becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) PrompTale AI (TALE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 TALE 2030-ban?
1 PrompTale AI (TALE) ára ma $0.002799. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) TALE 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) TALE árelőrejelzése 2040-re?
A(z) PrompTale AI (TALE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 TALE 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:14:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.