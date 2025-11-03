SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés (USD)

A(z) SP500 xStock árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SPYX a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) SP500 xStock árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

SP500 xStock árfolyam előrejelzés
$684.11
+0.87%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:12:14 (UTC+8)

SP500 xStock árelőrejelzése 2025-2050 USD

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) SP500 xStock ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 684.11.

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) SP500 xStock ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 718.3155.

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SPYX 2027-re jelzett ára $ 754.2312 10.25% növekedési aránnyal.

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SPYX 2028-ra jelzett ára $ 791.9428 15.76% növekedési aránnyal.

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SPYX 2029-es célára $ 831.5399 21.55% növekedési aránnyal.

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SPYX 2030-as célára $ 873.1169 27.63% növekedési aránnyal.

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) SP500 xStock ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1,422.2155.

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) SP500 xStock ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2,316.6392.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 684.11
    0.00%
  • 2026
    $ 718.3155
    5.00%
  • 2027
    $ 754.2312
    10.25%
  • 2028
    $ 791.9428
    15.76%
  • 2029
    $ 831.5399
    21.55%
  • 2030
    $ 873.1169
    27.63%
  • 2031
    $ 916.7728
    34.01%
  • 2032
    $ 962.6114
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 1,010.7420
    47.75%
  • 2034
    $ 1,061.2791
    55.13%
  • 2035
    $ 1,114.3431
    62.89%
  • 2036
    $ 1,170.0602
    71.03%
  • 2037
    $ 1,228.5632
    79.59%
  • 2038
    $ 1,289.9914
    88.56%
  • 2039
    $ 1,354.4910
    97.99%
  • 2040
    $ 1,422.2155
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) SP500 xStock rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 684.11
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 684.2037
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 684.7659
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 686.9214
    0.41%
SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzése ma

A(z) SPYX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $684.11. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SPYX árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $684.2037. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SPYX árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $684.7659. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

SP500 xStock (SPYX) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SPYX előrejelzett ára $686.9214. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális SP500 xStock árstatisztikák

$ 684.11
$ 16.52M
24.15K
$ 57.99K
--

A legfrissebb SPYX ár $ 684.11. A(z) +0.87% 24 órás változása, $ 57.99K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) SPYX 24.15K keringésben lévő tokenszámmal és $ 16.52M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) SP500 xStock (SPYX) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: SPYX? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz SPYX pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz SP500 xStock pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz SPYX pénzeszközt

SP500 xStock Korábbi ár

A(z) SP500 xStock élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) SP500 xStock jelenlegi ára 684.16USD. A(z) SP500 xStock (SPYX) forgalomban lévő kínálata 0.00 SPYX, így piaci kapitalizációja $16.52M.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.00%
    $ 3.2400
    $ 689.39
    $ 673.72
  • 7 nap
    0.00%
    $ 0.519999
    $ 738.1
    $ 651.43
  • 30 nap
    0.02%
    $ 16.0699
    $ 738.1
    $ 588.8
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) SP500 xStock árfolyama $3.2400 értékben változott, ami 0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) SP500 xStock legmagasabb kereskedési értéke $738.1, míg a legalacsonyabb $651.43 volt. Az árváltozás mértéke 0.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SPYX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) SP500 xStock 0.02%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $16.0699 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SPYX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) SP500 xStock teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) SPYX teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzési modul?

A(z) SP500 xStock árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SPYX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) SP500 xStock következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SPYX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) SP500 xStock árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SPYX jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SPYX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) SP500 xStock jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SPYX árelőrejelzés?

SPYX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: SPYX?
Az előrejelzéseid szerint a(z) SPYX -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) SPYX árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) SP500 xStock (SPYX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett SPYX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 SPYX 2026-ban?
1 SP500 xStock (SPYX) ára ma $684.11. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SPYX 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) SPYX előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) SP500 xStock (SPYX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SPYX 2027-ig.
Mi a(z) SPYX becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) SP500 xStock (SPYX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) SPYX becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) SP500 xStock (SPYX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 SPYX 2030-ban?
1 SP500 xStock (SPYX) ára ma $684.11. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SPYX 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) SPYX árelőrejelzése 2040-re?
A(z) SP500 xStock (SPYX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SPYX 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.