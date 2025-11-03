Illusion of Life (SPARK) árelőrejelzés (USD)
A(z) Illusion of Life árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SPARK a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.
*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.
Illusion of Life árelőrejelzése 2025-2050 USD
Az előrejelzésed alapján a(z) Illusion of Life ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.002728.Illusion of Life (SPARK) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)
Az előrejelzésed alapján a(z) Illusion of Life ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.002864.Illusion of Life (SPARK) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SPARK 2027-re jelzett ára $ 0.003007 10.25% növekedési aránnyal.Illusion of Life (SPARK) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SPARK 2028-ra jelzett ára $ 0.003158 15.76% növekedési aránnyal.Illusion of Life (SPARK) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SPARK 2029-es célára $ 0.003315 21.55% növekedési aránnyal.Illusion of Life (SPARK) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SPARK 2030-as célára $ 0.003481 27.63% növekedési aránnyal.Illusion of Life (SPARK) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)
A(z) Illusion of Life ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.005671.Illusion of Life (SPARK) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)
A(z) Illusion of Life ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.009237.
- 2025$ 0.0027280.00%
- 2026$ 0.0028645.00%
- 2027$ 0.00300710.25%
- 2028$ 0.00315815.76%
- 2029$ 0.00331521.55%
- 2030$ 0.00348127.63%
- 2031$ 0.00365534.01%
- 2032$ 0.00383840.71%
- 2033$ 0.00403047.75%
- 2034$ 0.00423255.13%
- 2035$ 0.00444362.89%
- 2036$ 0.00466571.03%
- 2037$ 0.00489979.59%
- 2038$ 0.00514488.56%
- 2039$ 0.00540197.99%
- 2040$ 0.005671107.89%
A(z) Illusion of Life rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül
- November 3, 2025(Ma)$ 0.0027280.00%
- November 4, 2025(Holnap)$ 0.0027280.01%
- November 10, 2025(E hét)$ 0.0027300.10%
- December 3, 2025(30 nap)$ 0.0027390.41%
A(z) SPARK előre jelzett ára
November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SPARK árelőrejelzése
November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SPARK árelőrejelzése
Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SPARK előrejelzett ára
Aktuális Illusion of Life árstatisztikák
+5.20%
--
A(z) Illusion of Life (SPARK) vásárlásának módja
A következőt próbálsz vásárolni: SPARK? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz SPARK pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Illusion of Life pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!Tudd meg, hogyan vásárolhatsz SPARK pénzeszközt
Illusion of Life Korábbi ár
A(z) Illusion of Life élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Illusion of Life jelenlegi ára 0.002728USD. A(z) Illusion of Life (SPARK) forgalomban lévő kínálata
- 24 óra-0.02%$ -0.000061$ 0.0038$ 0.002548
- 7 nap-0.26%$ -0.000986$ 0.004858$ 0.002511
- 30 nap-0.75%$ -0.008599$ 0.012937$ 0.002491
Az elmúlt 24 órában a(z) Illusion of Life árfolyama
Az elmúlt 7 napban a(z) Illusion of Life legmagasabb kereskedési értéke
Az elmúlt hónapban a(z) Illusion of Life
Ellenőrizd a(z) Illusion of Life teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-nA(z) SPARK teljes árelőzményeinek megtekintése
Hogyan működik a(z) Illusion of Life (SPARK) árelőrejelzési modul?
A(z) Illusion of Life árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SPARK lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.
Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Illusion of Life következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.
Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SPARK tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.
Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Illusion of Life árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.
A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SPARK jövőjét.
Technikai mutatók az árelőrejelzéshez
Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:
Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.
Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.
Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SPARK lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.
Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Illusion of Life jövőbeli potenciáljaiba.
Miért fontos a(z) SPARK árelőrejelzés?
SPARK Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:
Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.
Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.
Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.
Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.
Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.
Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.
Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK):
Jogi nyilatkozat
A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.
Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.
Mi a véleményed erről Illusion of Life?
- Nagyon Bullish
- Bullish
- Semleges
- Bearish
- Nagyon bearish
SPARK kereskedés
A legnépszerűbb tokenek
Megtalálhatod a mai napon legnépszerűbb tokenek árelőrejelzéseit.
Legnagyobb kereskedési volumenű tokenek
Feltérképezheted a legnagyobb kereskedési volumenű tokenek piaci előrejelzéseit.
Újonnan hozzáadott tokenek
Te lehetsz az első, aki feltérképezi az újonnan listázott tokenek árelőrejelzéseit.
Legjobban erősödő kriptovaluták
Fedezd fel a 24 órás legnagyobb nyereséget elérő, erősödő kriptovaluták árelőrejelzéseit.