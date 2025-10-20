Az előrejelzésed alapján a(z) SKX ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.41351.

Az előrejelzésed alapján a(z) SKX ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.434185.

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SKX 2027-re jelzett ára $ 0.455894 10.25% növekedési aránnyal.

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SKX 2028-ra jelzett ára $ 0.478689 15.76% növekedési aránnyal.

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SKX 2029-es célára $ 0.502623 21.55% növekedési aránnyal.

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SKX 2030-as célára $ 0.527755 27.63% növekedési aránnyal.

A(z) SKX ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.859657.

A(z) SKX ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1.4002.