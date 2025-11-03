SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés (USD)

A(z) SharpLink Gaming árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SBETON a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

SBETON vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) SharpLink Gaming árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $13.29 $13.29 $13.29 -3.76% USD Tényleges Előrejelzés SharpLink Gaming árelőrejelzése 2025-2050 USD SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) SharpLink Gaming ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 13.29. SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) SharpLink Gaming ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 13.9545. SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SBETON 2027-re jelzett ára $ 14.6522 10.25% növekedési aránnyal. SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SBETON 2028-ra jelzett ára $ 15.3848 15.76% növekedési aránnyal. SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SBETON 2029-es célára $ 16.1540 21.55% növekedési aránnyal. SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SBETON 2030-as célára $ 16.9617 27.63% növekedési aránnyal. SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) SharpLink Gaming ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 27.6289. SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) SharpLink Gaming ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 45.0046. Év Ár Növekedés 2025 $ 13.29 0.00%

2026 $ 13.9545 5.00%

2027 $ 14.6522 10.25%

2028 $ 15.3848 15.76%

2029 $ 16.1540 21.55%

2030 $ 16.9617 27.63%

2031 $ 17.8098 34.01%

2032 $ 18.7003 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 19.6353 47.75%

2034 $ 20.6171 55.13%

2035 $ 21.6480 62.89%

2036 $ 22.7304 71.03%

2037 $ 23.8669 79.59%

2038 $ 25.0602 88.56%

2039 $ 26.3132 97.99%

2040 $ 27.6289 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) SharpLink Gaming rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 13.29 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 13.2918 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 13.3027 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 13.3446 0.41% SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzése ma A(z) SBETON előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $13.29 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SBETON árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $13.2918 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SBETON árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $13.3027 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. SharpLink Gaming (SBETON) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SBETON előrejelzett ára $13.3446 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális SharpLink Gaming árstatisztikák Jelenlegi ár $ 13.29$ 13.29 $ 13.29 Árváltozás (24 óra) -3.76% Piaci plafon $ 215.25K$ 215.25K $ 215.25K Forgalomban lévő készlet 16.20K 16.20K 16.20K Volumen (24H) $ 57.16K$ 57.16K $ 57.16K Volumen (24H) -- A legfrissebb SBETON ár $ 13.29. A(z) -3.76% 24 órás változása, $ 57.16K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) SBETON 16.20K keringésben lévő tokenszámmal és $ 215.25K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő SBETON ár megtekintése

A(z) SharpLink Gaming (SBETON) vásárlásának módja A következőt próbálsz vásárolni: SBETON? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz SBETON pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz SharpLink Gaming pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n! Tudd meg, hogyan vásárolhatsz SBETON pénzeszközt

SharpLink Gaming Korábbi ár A(z) SharpLink Gaming élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) SharpLink Gaming jelenlegi ára 13.29USD. A(z) SharpLink Gaming (SBETON) forgalomban lévő kínálata 0.00 SBETON , így piaci kapitalizációja $215.25K . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.04% $ -0.580000 $ 14.3 $ 13.16

7 nap -0.10% $ -1.58 $ 14.89 $ 12.74

30 nap -0.26% $ -4.8700 $ 19.46 $ 12.74 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) SharpLink Gaming árfolyama $-0.580000 értékben változott, ami -0.04% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) SharpLink Gaming legmagasabb kereskedési értéke $14.89 , míg a legalacsonyabb $12.74 volt. Az árváltozás mértéke -0.10% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SBETON további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) SharpLink Gaming -0.26% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-4.8700 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SBETON esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) SharpLink Gaming teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) SBETON teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzési modul? A(z) SharpLink Gaming árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SBETON lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) SharpLink Gaming következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SBETON tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) SharpLink Gaming árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SBETON jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SBETON lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) SharpLink Gaming jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SBETON árelőrejelzés?

SBETON Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: SBETON? Az előrejelzéseid szerint a(z) SBETON -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) SBETON árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) SharpLink Gaming (SBETON) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett SBETON ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 SBETON 2026-ban? 1 SharpLink Gaming (SBETON) ára ma $13.29 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SBETON 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) SBETON előre jelzett ára 2027-ben? A(z) SharpLink Gaming (SBETON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SBETON 2027-ig. Mi a(z) SBETON becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) SharpLink Gaming (SBETON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) SBETON becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) SharpLink Gaming (SBETON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 SBETON 2030-ban? 1 SharpLink Gaming (SBETON) ára ma $13.29 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SBETON 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) SBETON árelőrejelzése 2040-re? A(z) SharpLink Gaming (SBETON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SBETON 2040-ig. Regisztráljon most