Salary (SALARY) árelőrejelzés (USD)

A(z) Salary árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SALARY a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Salary árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Salary árfolyam előrejelzés
$0.0003397
-21.45%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:09:34 (UTC+8)

Salary árelőrejelzése 2025-2050 USD

Salary (SALARY) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Salary ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000339.

Salary (SALARY) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Salary ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000356.

Salary (SALARY) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SALARY 2027-re jelzett ára $ 0.000374 10.25% növekedési aránnyal.

Salary (SALARY) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SALARY 2028-ra jelzett ára $ 0.000393 15.76% növekedési aránnyal.

Salary (SALARY) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SALARY 2029-es célára $ 0.000412 21.55% növekedési aránnyal.

Salary (SALARY) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SALARY 2030-as célára $ 0.000433 27.63% növekedési aránnyal.

Salary (SALARY) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Salary ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000706.

Salary (SALARY) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Salary ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.001150.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000339
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000356
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000374
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000393
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000412
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000433
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000455
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000477
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000501
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000526
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000553
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000581
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000610
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000640
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000672
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000706
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Salary rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000339
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000339
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000340
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000341
    0.41%
Salary (SALARY) árelőrejelzése ma

A(z) SALARY előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000339. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Salary (SALARY) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SALARY árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000339. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Salary (SALARY) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SALARY árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000340. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Salary (SALARY) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SALARY előrejelzett ára $0.000341. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Salary árstatisztikák

$ 0.0003397
-21.45%

--
----

--
----

$ 56.29K
--

A legfrissebb SALARY ár $ 0.0003397. A(z) -21.45% 24 órás változása, $ 56.29K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) SALARY -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Salary (SALARY) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: SALARY? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz SALARY pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Salary pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz SALARY pénzeszközt

Salary Korábbi ár

A(z) Salary élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Salary jelenlegi ára 0.000339USD. A(z) Salary (SALARY) forgalomban lévő kínálata 0.00 SALARY, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.23%
    $ -0.000105
    $ 0.000453
    $ 0.000338
  • 7 nap
    -0.32%
    $ -0.000159
    $ 0.001085
    $ 0.000338
  • 30 nap
    -0.91%
    $ -0.003829
    $ 0.00509
    $ 0.000338
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Salary árfolyama $-0.000105 értékben változott, ami -0.23%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Salary legmagasabb kereskedési értéke $0.001085, míg a legalacsonyabb $0.000338 volt. Az árváltozás mértéke -0.32% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SALARY további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Salary -0.91%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.003829 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SALARY esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Salary teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) SALARY teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Salary (SALARY) árelőrejelzési modul?

A(z) Salary árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SALARY lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Salary következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SALARY tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Salary árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SALARY jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SALARY lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Salary jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SALARY árelőrejelzés?

SALARY Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: SALARY?
Az előrejelzéseid szerint a(z) SALARY -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) SALARY árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Salary (SALARY) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett SALARY ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 SALARY 2026-ban?
1 Salary (SALARY) ára ma $0.000339. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SALARY 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) SALARY előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Salary (SALARY) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SALARY 2027-ig.
Mi a(z) SALARY becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Salary (SALARY) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) SALARY becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Salary (SALARY) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 SALARY 2030-ban?
1 Salary (SALARY) ára ma $0.000339. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SALARY 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) SALARY árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Salary (SALARY) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SALARY 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.