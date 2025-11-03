OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés (USD)

A(z) OpenxAI Network árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) OPENX a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) OpenxAI Network árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $0.3939 $0.3939 $0.3939 -10.76% USD Tényleges Előrejelzés OpenxAI Network árelőrejelzése 2025-2050 USD OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) OpenxAI Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.3939. OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) OpenxAI Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.413595. OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OPENX 2027-re jelzett ára $ 0.434274 10.25% növekedési aránnyal. OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OPENX 2028-ra jelzett ára $ 0.455988 15.76% növekedési aránnyal. OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OPENX 2029-es célára $ 0.478787 21.55% növekedési aránnyal. OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OPENX 2030-as célára $ 0.502727 27.63% növekedési aránnyal. OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) OpenxAI Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.818889. OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) OpenxAI Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1.3338. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.3939 0.00%

2026 $ 0.413595 5.00%

2027 $ 0.434274 10.25%

2028 $ 0.455988 15.76%

2029 $ 0.478787 21.55%

2030 $ 0.502727 27.63%

2031 $ 0.527863 34.01%

2032 $ 0.554256 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.581969 47.75%

2034 $ 0.611068 55.13%

2035 $ 0.641621 62.89%

2036 $ 0.673702 71.03%

2037 $ 0.707387 79.59%

2038 $ 0.742757 88.56%

2039 $ 0.779895 97.99%

2040 $ 0.818889 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) OpenxAI Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.3939 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.393953 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.394277 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.395518 0.41% OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzése ma A(z) OPENX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.3939 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) OPENX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.393953 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) OPENX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.394277 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. OpenxAI Network (OPENX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) OPENX előrejelzett ára $0.395518 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális OpenxAI Network árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.3939$ 0.3939 $ 0.3939 Árváltozás (24 óra) -10.76% Piaci plafon $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Forgalomban lévő készlet 10.00M 10.00M 10.00M Volumen (24H) $ 85.30K$ 85.30K $ 85.30K Volumen (24H) -- A legfrissebb OPENX ár $ 0.3939. A(z) -10.76% 24 órás változása, $ 85.30K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) OPENX 10.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 3.94M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő OPENX ár megtekintése

OpenxAI Network Korábbi ár A(z) OpenxAI Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) OpenxAI Network jelenlegi ára 0.3939USD. A(z) OpenxAI Network (OPENX) forgalomban lévő kínálata 0.00 OPENX , így piaci kapitalizációja $3.94M . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.04% $ -0.018900 $ 0.5391 $ 0.3939

7 nap -0.09% $ -0.043500 $ 0.5391 $ 0.329

30 nap -0.38% $ -0.245800 $ 0.815 $ 0.1963 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) OpenxAI Network árfolyama $-0.018900 értékben változott, ami -0.04% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) OpenxAI Network legmagasabb kereskedési értéke $0.5391 , míg a legalacsonyabb $0.329 volt. Az árváltozás mértéke -0.09% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) OPENX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) OpenxAI Network -0.38% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.245800 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) OPENX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) OpenxAI Network teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) OPENX teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzési modul? A(z) OpenxAI Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) OPENX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) OpenxAI Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) OPENX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) OpenxAI Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) OPENX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) OPENX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) OpenxAI Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) OPENX árelőrejelzés?

OPENX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: OPENX? Az előrejelzéseid szerint a(z) OPENX -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) OPENX árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) OpenxAI Network (OPENX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett OPENX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 OPENX 2026-ban? 1 OpenxAI Network (OPENX) ára ma $0.3939 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) OPENX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) OPENX előre jelzett ára 2027-ben? A(z) OpenxAI Network (OPENX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 OPENX 2027-ig. Mi a(z) OPENX becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) OpenxAI Network (OPENX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) OPENX becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) OpenxAI Network (OPENX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 OPENX 2030-ban? 1 OpenxAI Network (OPENX) ára ma $0.3939 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) OPENX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) OPENX árelőrejelzése 2040-re? A(z) OpenxAI Network (OPENX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 OPENX 2040-ig.