NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés (USD)

A(z) NVIDIA xStock árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) NVDAX a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

NVDAX vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) NVIDIA xStock árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $205.21 $205.21 $205.21 +0.31% USD Tényleges Előrejelzés NVIDIA xStock árelőrejelzése 2025-2050 USD NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) NVIDIA xStock ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 205.21. NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) NVIDIA xStock ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 215.4705. NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NVDAX 2027-re jelzett ára $ 226.2440 10.25% növekedési aránnyal. NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NVDAX 2028-ra jelzett ára $ 237.5562 15.76% növekedési aránnyal. NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NVDAX 2029-es célára $ 249.4340 21.55% növekedési aránnyal. NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NVDAX 2030-as célára $ 261.9057 27.63% növekedési aránnyal. NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) NVIDIA xStock ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 426.6168. NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) NVIDIA xStock ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 694.9138. Év Ár Növekedés 2025 $ 205.21 0.00%

2026 $ 215.4705 5.00%

2027 $ 226.2440 10.25%

2028 $ 237.5562 15.76%

2029 $ 249.4340 21.55%

2030 $ 261.9057 27.63%

2031 $ 275.0010 34.01%

2032 $ 288.7510 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 303.1886 47.75%

2034 $ 318.3480 55.13%

2035 $ 334.2654 62.89%

2036 $ 350.9787 71.03%

2037 $ 368.5276 79.59%

2038 $ 386.9540 88.56%

2039 $ 406.3017 97.99%

2040 $ 426.6168 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) NVIDIA xStock rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 205.21 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 205.2381 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 205.4067 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 206.0533 0.41% NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzése ma A(z) NVDAX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $205.21 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) NVDAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $205.2381 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) NVDAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $205.4067 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. NVIDIA xStock (NVDAX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) NVDAX előrejelzett ára $206.0533 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális NVIDIA xStock árstatisztikák Jelenlegi ár $ 205.21$ 205.21 $ 205.21 Árváltozás (24 óra) +0.31% Piaci plafon $ 21.25M$ 21.25M $ 21.25M Forgalomban lévő készlet 103.55K 103.55K 103.55K Volumen (24H) $ 60.34K$ 60.34K $ 60.34K Volumen (24H) -- A legfrissebb NVDAX ár $ 205.21. A(z) +0.31% 24 órás változása, $ 60.34K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) NVDAX 103.55K keringésben lévő tokenszámmal és $ 21.25M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő NVDAX ár megtekintése

A(z) NVIDIA xStock (NVDAX) vásárlásának módja A következőt próbálsz vásárolni: NVDAX? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz NVDAX pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz NVIDIA xStock pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n! Tudd meg, hogyan vásárolhatsz NVDAX pénzeszközt

NVIDIA xStock Korábbi ár A(z) NVIDIA xStock élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) NVIDIA xStock jelenlegi ára 205.22USD. A(z) NVIDIA xStock (NVDAX) forgalomban lévő kínálata 0.00 NVDAX , így piaci kapitalizációja $21.25M . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.01% $ 1.2800 $ 206.45 $ 203.4

7 nap 0.08% $ 14.3700 $ 211.97 $ 188.9

30 nap 0.09% $ 17.7700 $ 211.97 $ 177.01 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) NVIDIA xStock árfolyama $1.2800 értékben változott, ami 0.01% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) NVIDIA xStock legmagasabb kereskedési értéke $211.97 , míg a legalacsonyabb $188.9 volt. Az árváltozás mértéke 0.08% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) NVDAX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) NVIDIA xStock 0.09% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $17.7700 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) NVDAX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) NVIDIA xStock teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) NVDAX teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzési modul? A(z) NVIDIA xStock árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) NVDAX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) NVIDIA xStock következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) NVDAX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) NVIDIA xStock árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) NVDAX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) NVDAX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) NVIDIA xStock jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) NVDAX árelőrejelzés?

NVDAX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: NVDAX? Az előrejelzéseid szerint a(z) NVDAX -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) NVDAX árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) NVIDIA xStock (NVDAX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett NVDAX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 NVDAX 2026-ban? 1 NVIDIA xStock (NVDAX) ára ma $205.21 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) NVDAX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) NVDAX előre jelzett ára 2027-ben? A(z) NVIDIA xStock (NVDAX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 NVDAX 2027-ig. Mi a(z) NVDAX becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) NVIDIA xStock (NVDAX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) NVDAX becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) NVIDIA xStock (NVDAX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 NVDAX 2030-ban? 1 NVIDIA xStock (NVDAX) ára ma $205.21 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) NVDAX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) NVDAX árelőrejelzése 2040-re? A(z) NVIDIA xStock (NVDAX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 NVDAX 2040-ig. Regisztráljon most