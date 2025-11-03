Micron Technology (MUON) árelőrejelzés (USD)

A(z) Micron Technology árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MUON a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Micron Technology árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Micron Technology árfolyam előrejelzés
$233.76
$233.76$233.76
+5.01%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:00:52 (UTC+8)

Micron Technology árelőrejelzése 2025-2050 USD

Micron Technology (MUON) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Micron Technology ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 233.76.

Micron Technology (MUON) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Micron Technology ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 245.448.

Micron Technology (MUON) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MUON 2027-re jelzett ára $ 257.7204 10.25% növekedési aránnyal.

Micron Technology (MUON) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MUON 2028-ra jelzett ára $ 270.6064 15.76% növekedési aránnyal.

Micron Technology (MUON) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MUON 2029-es célára $ 284.1367 21.55% növekedési aránnyal.

Micron Technology (MUON) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MUON 2030-as célára $ 298.3435 27.63% növekedési aránnyal.

Micron Technology (MUON) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Micron Technology ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 485.9702.

Micron Technology (MUON) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Micron Technology ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 791.5943.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 233.76
    0.00%
  • 2026
    $ 245.448
    5.00%
  • 2027
    $ 257.7204
    10.25%
  • 2028
    $ 270.6064
    15.76%
  • 2029
    $ 284.1367
    21.55%
  • 2030
    $ 298.3435
    27.63%
  • 2031
    $ 313.2607
    34.01%
  • 2032
    $ 328.9237
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 345.3699
    47.75%
  • 2034
    $ 362.6384
    55.13%
  • 2035
    $ 380.7704
    62.89%
  • 2036
    $ 399.8089
    71.03%
  • 2037
    $ 419.7993
    79.59%
  • 2038
    $ 440.7893
    88.56%
  • 2039
    $ 462.8288
    97.99%
  • 2040
    $ 485.9702
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Micron Technology rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 233.76
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 233.7920
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 233.9841
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 234.7206
    0.41%
Micron Technology (MUON) árelőrejelzése ma

A(z) MUON előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $233.76. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Micron Technology (MUON) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MUON árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $233.7920. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Micron Technology (MUON) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MUON árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $233.9841. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Micron Technology (MUON) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MUON előrejelzett ára $234.7206. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Micron Technology árstatisztikák

$ 233.76
$ 233.76$ 233.76

+5.01%

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

7.35K
7.35K 7.35K

$ 84.59K
$ 84.59K$ 84.59K

--

A legfrissebb MUON ár $ 233.76. A(z) +5.01% 24 órás változása, $ 84.59K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MUON 7.35K keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.72M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Micron Technology (MUON) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: MUON? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz MUON pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Micron Technology pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz MUON pénzeszközt

Micron Technology Korábbi ár

A(z) Micron Technology élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Micron Technology jelenlegi ára 233.76USD. A(z) Micron Technology (MUON) forgalomban lévő kínálata 0.00 MUON, így piaci kapitalizációja $1.72M.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.03%
    $ 6.4499
    $ 234.38
    $ 219.34
  • 7 nap
    0.03%
    $ 7.0799
    $ 234.38
    $ 214.71
  • 30 nap
    0.24%
    $ 45.0499
    $ 234.38
    $ 175.61
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Micron Technology árfolyama $6.4499 értékben változott, ami 0.03%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Micron Technology legmagasabb kereskedési értéke $234.38, míg a legalacsonyabb $214.71 volt. Az árváltozás mértéke 0.03% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MUON további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Micron Technology 0.24%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $45.0499 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MUON esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Micron Technology teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) MUON teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Micron Technology (MUON) árelőrejelzési modul?

A(z) Micron Technology árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MUON lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Micron Technology következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MUON tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Micron Technology árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MUON jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MUON lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Micron Technology jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MUON árelőrejelzés?

MUON Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MUON?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MUON -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MUON árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Micron Technology (MUON) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MUON ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MUON 2026-ban?
1 Micron Technology (MUON) ára ma $233.76. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MUON 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) MUON előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Micron Technology (MUON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MUON 2027-ig.
Mi a(z) MUON becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Micron Technology (MUON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) MUON becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Micron Technology (MUON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 MUON 2030-ban?
1 Micron Technology (MUON) ára ma $233.76. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MUON 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) MUON árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Micron Technology (MUON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MUON 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:00:52 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.