MTP (MTP) árelőrejelzés (USD)

A(z) MTP árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MTP a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) MTP árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

MTP árfolyam előrejelzés
$0.0007825
-10.49%
USD
Tényleges
Előrejelzés
MTP árelőrejelzése 2025-2050 USD

MTP (MTP) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) MTP ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000782.

MTP (MTP) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) MTP ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000821.

MTP (MTP) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MTP 2027-re jelzett ára $ 0.000862 10.25% növekedési aránnyal.

MTP (MTP) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MTP 2028-ra jelzett ára $ 0.000905 15.76% növekedési aránnyal.

MTP (MTP) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MTP 2029-es célára $ 0.000951 21.55% növekedési aránnyal.

MTP (MTP) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MTP 2030-as célára $ 0.000998 27.63% növekedési aránnyal.

MTP (MTP) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) MTP ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.001626.

MTP (MTP) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) MTP ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002649.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000782
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000821
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000862
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000905
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000951
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000998
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001048
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001101
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.001156
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001213
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001274
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001338
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001405
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001475
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001549
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001626
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) MTP rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000782
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000782
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000783
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000785
    0.41%
MTP (MTP) árelőrejelzése ma

A(z) MTP előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000782. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

MTP (MTP) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MTP árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000782. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

MTP (MTP) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MTP árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000783. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

MTP (MTP) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MTP előrejelzett ára $0.000785. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális MTP árstatisztikák

$ 0.0007825
-10.48%

$ 688.60K
$ 688.60K$ 688.60K

880.00M
880.00M 880.00M

$ 75.55K
$ 75.55K$ 75.55K

--

A legfrissebb MTP ár $ 0.0007825. A(z) -10.49% 24 órás változása, $ 75.55K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MTP 880.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 688.60K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) MTP (MTP) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: MTP? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz MTP pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz MTP pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz MTP pénzeszközt

MTP Korábbi ár

A(z) MTP élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) MTP jelenlegi ára 0.000782USD. A(z) MTP (MTP) forgalomban lévő kínálata 0.00 MTP, így piaci kapitalizációja $688.60K.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.02%
    $ 0.000017
    $ 0.001106
    $ 0.000762
  • 7 nap
    -0.26%
    $ -0.000282
    $ 0.001150
    $ 0.000628
  • 30 nap
    -0.60%
    $ -0.001191
    $ 0.003
    $ 0.0006
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) MTP árfolyama $0.000017 értékben változott, ami 0.02%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) MTP legmagasabb kereskedési értéke $0.001150, míg a legalacsonyabb $0.000628 volt. Az árváltozás mértéke -0.26% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MTP további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) MTP -0.60%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001191 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MTP esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) MTP teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) MTP teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) MTP (MTP) árelőrejelzési modul?

A(z) MTP árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MTP lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) MTP következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MTP tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) MTP árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MTP jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MTP lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) MTP jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MTP árelőrejelzés?

MTP Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MTP?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MTP -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MTP árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) MTP (MTP) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MTP ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MTP 2026-ban?
1 MTP (MTP) ára ma $0.000782. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MTP 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) MTP előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) MTP (MTP) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MTP 2027-ig.
Mi a(z) MTP becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) MTP (MTP) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) MTP becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) MTP (MTP) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 MTP 2030-ban?
1 MTP (MTP) ára ma $0.000782. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MTP 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) MTP árelőrejelzése 2040-re?
A(z) MTP (MTP) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MTP 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.