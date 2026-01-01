Mia Ko (MIA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Mia Ko árelőrejelzései ekkor: 2027, 2028, 2029, 2030 és azt követően. Jelezd előre, hogy mennyit nőhet a(z) MIA a következő öt évben vagy hosszabb távon, a piaci trendeken és hangulaton alapuló azonnali előrejelzésekkel.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Mia Ko árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Mia Ko árfolyam előrejelzés
$0.002733
$0.002733$0.002733
-8.38%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2026-01-23 02:47:41 (UTC+8)

Mia Ko árelőrejelzés 2026-2050 (USD)

Mia Ko (MIA) árelőrejelzés ekkor: 2026 (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Mia Ko ekkora növekedést érhet el: 0.00%. $ 0.002733 kereskedési árat érhet el ekkor: 2026.

Mia Ko (MIA) árelőrejelzés ekkor: 2027 (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Mia Ko ekkora növekedést érhet el: 5.00%. $ 0.002869 kereskedési árat érhet el ekkor: 2027.

Mia Ko (MIA) árelőrejelzés ekkor: 2028 (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modell szerint a(z) MIA várhatóan $ 0.003013 összeget ér el ekkor: 2028, ami 10.25% növekedési ütemet jelent.

Mia Ko (MIA) árelőrejelzés ekkor: 2029 (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modell szerint a(z) MIA várhatóan $ 0.003163 összeget ér el ekkor: 2029, ami 15.76% növekedési ütemet jelent.

Mia Ko (MIA) árelőrejelzés ekkor: 2030 (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modell szerint a(z) MIA $ 0.003321 ekkor: 2030, a becsült növekedési üteme pedig 21.55%.

Mia Ko (MIA) árelőrejelzés 2040-ben (14 év múlva)

A(z) Mia Ko ára 2040-re 97.99% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.005411.

Mia Ko (MIA) árelőrejelzés 2050-ben (24 év múlva)

A(z) Mia Ko ára 2050-re 222.51% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.008814.

Év
Ár
Növekedés
  • 2026
    $ 0.002733
    0.00%
  • 2027
    $ 0.002869
    5.00%
  • 2028
    $ 0.003013
    10.25%
  • 2029
    $ 0.003163
    15.76%
  • 2030
    $ 0.003321
    21.55%
  • 2031
    $ 0.003488
    27.63%
  • 2032
    $ 0.003662
    34.01%
  • 2033
    $ 0.003845
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2034
    $ 0.004037
    47.75%
  • 2035
    $ 0.004239
    55.13%
  • 2036
    $ 0.004451
    62.89%
  • 2037
    $ 0.004674
    71.03%
  • 2038
    $ 0.004908
    79.59%
  • 2039
    $ 0.005153
    88.56%
  • 2040
    $ 0.005411
    97.99%
  • 2050
    $ 0.008814
    222.51%

A(z) Mia Ko rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • January 23, 2026(Ma)
    $ 0.002733
    0.00%
  • January 24, 2026(Holnap)
    $ 0.002733
    0.01%
  • January 30, 2026(E hét)
    $ 0.002735
    0.10%
  • February 22, 2026(30 nap)
    $ 0.002744
    0.41%
Mia Ko (MIA) árelőrejelzése ma

A(z) MIA előre jelzett ára January 23, 2026(Ma) napján $0.002733. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Mia Ko (MIA) árelőrejelzése holnap

January 24, 2026(Holnap) napjáig a(z) MIA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.002733. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Mia Ko (MIA) árelőrejelzés ezen a héten

January 30, 2026(E hét) napjáig a(z) MIA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.002735. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Mia Ko (MIA) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MIA előrejelzett ára $0.002744. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Mia Ko árstatisztikák

$ 0.002733
$ 0.002733$ 0.002733

-8.38%

--
----

--
----

$ 54.06K
$ 54.06K$ 54.06K

--

A legfrissebb MIA ár $ 0.002733. A(z) -8.38% 24 órás változása, $ 54.06K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MIA -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Mia Ko (MIA) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: MIA? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz MIA pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Mia Ko pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz MIA pénzeszközt

Mia Ko Korábbi ár

A(z) Mia Ko élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Mia Ko jelenlegi ára 0.002733USD. A(z) Mia Ko (MIA) forgalomban lévő kínálata 0.00 MIA, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.17%
    $ -0.000563
    $ 0.003676
    $ 0.002617
  • 7 nap
    -0.04%
    $ -0.000138
    $ 0.004573
    $ 0.001853
  • 30 nap
    1.74%
    $ 0.001742
    $ 0.007025
    $ 0.001
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Mia Ko árfolyama $-0.000563 értékben változott, ami -0.17%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Mia Ko legmagasabb kereskedési értéke $0.004573, míg a legalacsonyabb $0.001853 volt. Az árváltozás mértéke -0.04% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MIA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Mia Ko 1.74%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.001742 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MIA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Mia Ko teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) MIA teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Mia Ko (MIA) árelőrejelzési modul?

A(z) Mia Ko árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MIA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Mia Ko következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MIA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Mia Ko árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MIA jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MIA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Mia Ko jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MIA árelőrejelzés?

MIA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MIA?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MIA -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MIA árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Mia Ko (MIA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MIA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MIA ekkor: 2027?
1 Mia Ko (MIA) jelenlegi ára $0.002733. A fenti árelőrejelzési modell szerint a(z) MIA várhatóan ennyivel fog növekedni: 0.00%, -- árat ér el ekkor: 2027.
Mi a(z) MIA előre jelzett ára ekkor: 2028?
A(z) Mia Ko (MIA) várhatóan 0.00% összeggel fog nőni évente, -- árat elérve MIA pénzeszközönként eddig: 2028.
Mi a(z) MIA becsült árcélja ekkor: 2029?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Mia Ko (MIA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal ekkor: 2029.
Mi a(z) MIA becsült árcélja ekkor: 2030?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Mia Ko (MIA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal ekkor: 2030.
Mi a(z) MIA árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Mia Ko (MIA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MIA 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2026-01-23 02:47:41 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.