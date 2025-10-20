Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés (USD)

A(z) Just Memecoin árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MEMECOIN a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Just Memecoin árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Just Memecoin árfolyam előrejelzés
$0.0004362
-13.87%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-10-20 22:32:36 (UTC+8)

Just Memecoin árelőrejelzése 2025-2050 USD

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Just Memecoin ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000436.

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Just Memecoin ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000458.

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MEMECOIN 2027-re jelzett ára $ 0.000480 10.25% növekedési aránnyal.

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MEMECOIN 2028-ra jelzett ára $ 0.000504 15.76% növekedési aránnyal.

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MEMECOIN 2029-es célára $ 0.000530 21.55% növekedési aránnyal.

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MEMECOIN 2030-as célára $ 0.000556 27.63% növekedési aránnyal.

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Just Memecoin ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000906.

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Just Memecoin ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.001477.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000436
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000458
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000480
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000504
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000530
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000556
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000584
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000613
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000644
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000676
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000710
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000746
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000783
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000822
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000863
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000906
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Just Memecoin rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • October 20, 2025(Ma)
    $ 0.000436
    0.00%
  • October 21, 2025(Holnap)
    $ 0.000436
    0.01%
  • October 27, 2025(E hét)
    $ 0.000436
    0.10%
  • November 19, 2025(30 nap)
    $ 0.000437
    0.41%
Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzése ma

A(z) MEMECOIN előre jelzett ára October 20, 2025(Ma) napján $0.000436. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzése holnap

October 21, 2025(Holnap) napjáig a(z) MEMECOIN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000436. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzés ezen a héten

October 27, 2025(E hét) napjáig a(z) MEMECOIN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000436. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Just Memecoin (MEMECOIN) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MEMECOIN előrejelzett ára $0.000437. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Just Memecoin árstatisztikák

$ 0.0004362
-13.87%

--
--
$ 56.68K
--

A legfrissebb MEMECOIN ár $ 0.0004362. A(z) -13.87% 24 órás változása, $ 56.68K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MEMECOIN -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Just Memecoin Korábbi ár

A(z) Just Memecoin élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Just Memecoin jelenlegi ára 0.000436USD. A(z) Just Memecoin (MEMECOIN) forgalomban lévő kínálata 0.00 MEMECOIN, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.15%
    $ -0.000081
    $ 0.000520
    $ 0.00043
  • 7 nap
    -0.42%
    $ -0.000327
    $ 0.000936
    $ 0.000428
  • 30 nap
    -0.79%
    $ -0.001721
    $ 0.002296
    $ 0.000428
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Just Memecoin árfolyama $-0.000081 értékben változott, ami -0.15%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Just Memecoin legmagasabb kereskedési értéke $0.000936, míg a legalacsonyabb $0.000428 volt. Az árváltozás mértéke -0.42% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MEMECOIN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Just Memecoin -0.79%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001721 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MEMECOIN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Just Memecoin teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) MEMECOIN teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzési modul?

A(z) Just Memecoin árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MEMECOIN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Just Memecoin következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MEMECOIN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Just Memecoin árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MEMECOIN jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MEMECOIN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Just Memecoin jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MEMECOIN árelőrejelzés?

MEMECOIN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MEMECOIN?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MEMECOIN -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MEMECOIN árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Just Memecoin (MEMECOIN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MEMECOIN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MEMECOIN 2026-ban?
1 Just Memecoin (MEMECOIN) ára ma $0.000436. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MEMECOIN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) MEMECOIN előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Just Memecoin (MEMECOIN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MEMECOIN 2027-ig.
Mi a(z) MEMECOIN becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Just Memecoin (MEMECOIN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) MEMECOIN becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Just Memecoin (MEMECOIN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 MEMECOIN 2030-ban?
1 Just Memecoin (MEMECOIN) ára ma $0.000436. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MEMECOIN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) MEMECOIN árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Just Memecoin (MEMECOIN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MEMECOIN 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-10-20 22:32:36 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.