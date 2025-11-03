Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés (USD)

A(z) Everlyn AI árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) LYN a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Everlyn AI árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Everlyn AI árfolyam előrejelzés
$0.1022
-1.82%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:56:45 (UTC+8)

Everlyn AI árelőrejelzése 2025-2050 USD

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Everlyn AI ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.1022.

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Everlyn AI ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.10731.

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LYN 2027-re jelzett ára $ 0.112675 10.25% növekedési aránnyal.

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LYN 2028-ra jelzett ára $ 0.118309 15.76% növekedési aránnyal.

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LYN 2029-es célára $ 0.124224 21.55% növekedési aránnyal.

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LYN 2030-as célára $ 0.130435 27.63% növekedési aránnyal.

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Everlyn AI ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.212466.

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Everlyn AI ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.346085.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.1022
    0.00%
  • 2026
    $ 0.10731
    5.00%
  • 2027
    $ 0.112675
    10.25%
  • 2028
    $ 0.118309
    15.76%
  • 2029
    $ 0.124224
    21.55%
  • 2030
    $ 0.130435
    27.63%
  • 2031
    $ 0.136957
    34.01%
  • 2032
    $ 0.143805
    40.71%
  • 2033
    $ 0.150995
    47.75%
  • 2034
    $ 0.158545
    55.13%
  • 2035
    $ 0.166473
    62.89%
  • 2036
    $ 0.174796
    71.03%
  • 2037
    $ 0.183536
    79.59%
  • 2038
    $ 0.192713
    88.56%
  • 2039
    $ 0.202349
    97.99%
  • 2040
    $ 0.212466
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Everlyn AI rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.1022
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.102214
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.102298
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.102619
    0.41%
Everlyn AI (LYN) árelőrejelzése ma

A(z) LYN előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.1022. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) LYN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.102214. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Everlyn AI (LYN) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) LYN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.102298. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Everlyn AI (LYN) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) LYN előrejelzett ára $0.102619. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Everlyn AI árstatisztikák

$ 0.1022
$ 0.1022

-1.82%

$ 26.10M
$ 26.10M

255.64M
255.64M

$ 278.32K
$ 278.32K

--

A legfrissebb LYN ár $ 0.1022. A(z) -1.82% 24 órás változása, $ 278.32K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) LYN 255.64M keringésben lévő tokenszámmal és $ 26.10M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Everlyn AI (LYN) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: LYN? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz LYN pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Everlyn AI pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz LYN pénzeszközt

Everlyn AI Korábbi ár

A(z) Everlyn AI élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Everlyn AI jelenlegi ára 0.1021USD. A(z) Everlyn AI (LYN) forgalomban lévő kínálata 0.00 LYN, így piaci kapitalizációja $26.10M.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.04%
    $ -0.004900
    $ 0.1072
    $ 0.1008
  • 7 nap
    -0.28%
    $ -0.0413
    $ 0.146
    $ 0.0982
  • 30 nap
    0.02%
    $ 0.002099
    $ 1.2824
    $ 0.0848
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Everlyn AI árfolyama $-0.004900 értékben változott, ami -0.04%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Everlyn AI legmagasabb kereskedési értéke $0.146, míg a legalacsonyabb $0.0982 volt. Az árváltozás mértéke -0.28% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) LYN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Everlyn AI 0.02%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.002099 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) LYN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Everlyn AI teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) LYN teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Everlyn AI (LYN) árelőrejelzési modul?

A(z) Everlyn AI árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) LYN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Everlyn AI következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) LYN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Everlyn AI árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) LYN jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) LYN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Everlyn AI jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) LYN árelőrejelzés?

LYN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: LYN?
Az előrejelzéseid szerint a(z) LYN -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) LYN árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Everlyn AI (LYN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett LYN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 LYN 2026-ban?
1 Everlyn AI (LYN) ára ma $0.1022. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LYN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) LYN előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Everlyn AI (LYN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LYN 2027-ig.
Mi a(z) LYN becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Everlyn AI (LYN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) LYN becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Everlyn AI (LYN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 LYN 2030-ban?
1 Everlyn AI (LYN) ára ma $0.1022. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LYN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) LYN árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Everlyn AI (LYN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LYN 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.