Az előrejelzésed alapján a(z) LAMB276 ekkora növekedést érhet el: 0.00%. $ -- kereskedési árat érhet el ekkor: 2026.

Az előrejelzésed alapján a(z) LAMB276 ekkora növekedést érhet el: 5.00%. $ -- kereskedési árat érhet el ekkor: 2027.

Az árelőrejelzési modell szerint a(z) LAMB várhatóan $ -- összeget ér el ekkor: 2028, ami 10.25% növekedési ütemet jelent.

Az árelőrejelzési modell szerint a(z) LAMB várhatóan $ -- összeget ér el ekkor: 2029, ami 15.76% növekedési ütemet jelent.

A fenti árelőrejelzési modell szerint a(z) LAMB $ -- ekkor: 2030, a becsült növekedési üteme pedig 21.55%.

A(z) LAMB276 ára 2040-re 97.99% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.

A(z) LAMB276 ára 2050-re 222.51% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.