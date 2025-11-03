IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) IShares Gold Trust árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $75.39 $75.39 $75.39 -0.10% USD Tényleges Előrejelzés IShares Gold Trust árelőrejelzése 2025-2050 USD IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) IShares Gold Trust ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 75.39. IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) IShares Gold Trust ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 79.1595. IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IAUON 2027-re jelzett ára $ 83.1174 10.25% növekedési aránnyal. IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IAUON 2028-ra jelzett ára $ 87.2733 15.76% növekedési aránnyal. IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IAUON 2029-es célára $ 91.6370 21.55% növekedési aránnyal. IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IAUON 2030-as célára $ 96.2188 27.63% növekedési aránnyal. IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) IShares Gold Trust ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 156.7303. IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) IShares Gold Trust ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 255.2972. Év Ár Növekedés 2025 $ 75.39 0.00%

2040 $ 156.7303 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) IShares Gold Trust rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 75.39 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 75.4003 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 75.4622 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 75.6998 0.41% IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzése ma A(z) IAUON előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $75.39 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) IAUON árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $75.4003 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) IAUON árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $75.4622 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. IShares Gold Trust (IAUON) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) IAUON előrejelzett ára $75.6998 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális IShares Gold Trust árstatisztikák Jelenlegi ár $ 75.39$ 75.39 $ 75.39 Árváltozás (24 óra) -0.10% Piaci plafon $ 9.01M$ 9.01M $ 9.01M Forgalomban lévő készlet 119.51K 119.51K 119.51K Volumen (24H) $ 54.78K$ 54.78K $ 54.78K Volumen (24H) -- A legfrissebb IAUON ár $ 75.39. A(z) -0.10% 24 órás változása, $ 54.78K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) IAUON 119.51K keringésben lévő tokenszámmal és $ 9.01M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő IAUON ár megtekintése

IShares Gold Trust Korábbi ár A(z) IShares Gold Trust élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) IShares Gold Trust jelenlegi ára 75.37USD. A(z) IShares Gold Trust (IAUON) forgalomban lévő kínálata 0.00 IAUON , így piaci kapitalizációja $9.01M . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.01% $ -0.769999 $ 76.24 $ 74.74

7 nap -0.00% $ -0.679999 $ 76.3 $ 73.23

30 nap 0.03% $ 2.4800 $ 82.59 $ 72.83 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) IShares Gold Trust árfolyama $-0.769999 értékben változott, ami -0.01% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) IShares Gold Trust legmagasabb kereskedési értéke $76.3 , míg a legalacsonyabb $73.23 volt. Az árváltozás mértéke -0.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) IAUON további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) IShares Gold Trust 0.03% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $2.4800 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) IAUON esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) IShares Gold Trust teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) IAUON teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzési modul? A(z) IShares Gold Trust árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) IAUON lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) IShares Gold Trust következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) IAUON tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) IShares Gold Trust árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) IAUON jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) IAUON lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) IShares Gold Trust jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) IAUON árelőrejelzés?

IAUON Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: IAUON? Az előrejelzéseid szerint a(z) IAUON -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) IAUON árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) IShares Gold Trust (IAUON) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett IAUON ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 IAUON 2026-ban? 1 IShares Gold Trust (IAUON) ára ma $75.39 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) IAUON 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) IAUON előre jelzett ára 2027-ben? A(z) IShares Gold Trust (IAUON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 IAUON 2027-ig. Mi a(z) IAUON becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) IShares Gold Trust (IAUON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) IAUON becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) IShares Gold Trust (IAUON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 IAUON 2030-ban? 1 IShares Gold Trust (IAUON) ára ma $75.39 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) IAUON 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) IAUON árelőrejelzése 2040-re? A(z) IShares Gold Trust (IAUON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 IAUON 2040-ig. Regisztráljon most