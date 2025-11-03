Hybrid (HYB) árelőrejelzés (USD)

A(z) Hybrid árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) HYB a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Hybrid árfolyam előrejelzés
$0.0001188
$0.0001188$0.0001188
-26.48%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:51:51 (UTC+8)

Hybrid árelőrejelzése 2025-2050 USD

Hybrid (HYB) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Hybrid ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000118.

Hybrid (HYB) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Hybrid ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000124.

Hybrid (HYB) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HYB 2027-re jelzett ára $ 0.000130 10.25% növekedési aránnyal.

Hybrid (HYB) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HYB 2028-ra jelzett ára $ 0.000137 15.76% növekedési aránnyal.

Hybrid (HYB) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HYB 2029-es célára $ 0.000144 21.55% növekedési aránnyal.

Hybrid (HYB) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HYB 2030-as célára $ 0.000151 27.63% növekedési aránnyal.

Hybrid (HYB) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Hybrid ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000246.

Hybrid (HYB) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Hybrid ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000402.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000118
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000124
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000130
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000137
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000144
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000151
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000159
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000167
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000175
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000184
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000193
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000203
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000213
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000224
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000235
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000246
    107.89%
A(z) Hybrid rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000118
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000118
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000118
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000119
    0.41%
Hybrid (HYB) árelőrejelzése ma

A(z) HYB előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000118. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Hybrid (HYB) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) HYB árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000118. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Hybrid (HYB) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) HYB árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000118. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Hybrid (HYB) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) HYB előrejelzett ára $0.000119. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Hybrid árstatisztikák

$ 0.0001188
$ 0.0001188$ 0.0001188

-26.47%

A legfrissebb HYB ár $ 0.0001188. A(z) -26.48% 24 órás változása, $ 53.29K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) HYB -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Hybrid (HYB) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: HYB? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz HYB pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Hybrid pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz HYB pénzeszközt

Hybrid Korábbi ár

A(z) Hybrid élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Hybrid jelenlegi ára 0.000118USD. A(z) Hybrid (HYB) forgalomban lévő kínálata 0.00 HYB, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.26%
    $ -0.000043
    $ 0.000163
    $ 0.000099
  • 7 nap
    -0.30%
    $ -0.000051
    $ 0.000179
    $ 0.000099
  • 30 nap
    -0.55%
    $ -0.000149
    $ 0.000398
    $ 0.000099
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Hybrid árfolyama $-0.000043 értékben változott, ami -0.26%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Hybrid legmagasabb kereskedési értéke $0.000179, míg a legalacsonyabb $0.000099 volt. Az árváltozás mértéke -0.30% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) HYB további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Hybrid -0.55%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000149 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) HYB esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Hybrid teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) HYB teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Hybrid (HYB) árelőrejelzési modul?

A(z) Hybrid árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) HYB lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Hybrid következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) HYB tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Hybrid árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) HYB jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) HYB lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Hybrid jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) HYB árelőrejelzés?

HYB Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: HYB?
Az előrejelzéseid szerint a(z) HYB árat érhet el, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) HYB árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Hybrid (HYB) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett HYB ár összeget érhet el.
Mennyibe fog kerülni 1 HYB 2026-ban?
1 Hybrid (HYB) ára ma $0.000118. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HYB 0.00%-kal fog nőni 2026-ban.
Mi a(z) HYB előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Hybrid (HYB) 0.00% éves növekedést érhet el 2027-ig.
Mi a(z) HYB becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Hybrid (HYB) 0.00% növekedést fog elérni 2028-ban.
Mi a(z) HYB becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Hybrid (HYB) 0.00% növekedést fog elérni 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 HYB 2030-ban?
1 Hybrid (HYB) ára ma $0.000118. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HYB 0.00%-kal fog nőni 2030-ban.
Mi a(z) HYB árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Hybrid (HYB) 0.00% éves növekedést érhet el 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:51:51 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.