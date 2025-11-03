Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés (USD)

A(z) Hims Hers Health árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) HIMSON a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Hims Hers Health árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $46.5 $46.5 $46.5 -0.12% USD Tényleges Előrejelzés Hims Hers Health árelőrejelzése 2025-2050 USD Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Hims Hers Health ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 46.5. Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Hims Hers Health ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 48.825. Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HIMSON 2027-re jelzett ára $ 51.2662 10.25% növekedési aránnyal. Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HIMSON 2028-ra jelzett ára $ 53.8295 15.76% növekedési aránnyal. Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HIMSON 2029-es célára $ 56.5210 21.55% növekedési aránnyal. Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HIMSON 2030-as célára $ 59.3470 27.63% növekedési aránnyal. Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Hims Hers Health ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 96.6701. Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Hims Hers Health ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 157.4655. Év Ár Növekedés 2025 $ 46.5 0.00%

2026 $ 48.825 5.00%

2027 $ 51.2662 10.25%

2028 $ 53.8295 15.76%

2029 $ 56.5210 21.55%

2030 $ 59.3470 27.63%

2031 $ 62.3144 34.01%

2032 $ 65.4301 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 68.7016 47.75%

2034 $ 72.1367 55.13%

2035 $ 75.7436 62.89%

2036 $ 79.5307 71.03%

2037 $ 83.5073 79.59%

2038 $ 87.6826 88.56%

2039 $ 92.0668 97.99%

2040 $ 96.6701 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Hims Hers Health rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 46.5 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 46.5063 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 46.5445 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 46.6910 0.41% Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzése ma A(z) HIMSON előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $46.5 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) HIMSON árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $46.5063 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) HIMSON árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $46.5445 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Hims Hers Health (HIMSON) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) HIMSON előrejelzett ára $46.6910 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Hims Hers Health árstatisztikák Jelenlegi ár $ 46.5$ 46.5 $ 46.5 Árváltozás (24 óra) -0.12% Piaci plafon $ 276.42K$ 276.42K $ 276.42K Forgalomban lévő készlet 5.94K 5.94K 5.94K Volumen (24H) $ 77.69K$ 77.69K $ 77.69K Volumen (24H) -- A legfrissebb HIMSON ár $ 46.5. A(z) -0.12% 24 órás változása, $ 77.69K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) HIMSON 5.94K keringésben lévő tokenszámmal és $ 276.42K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Hims Hers Health Korábbi ár A(z) Hims Hers Health élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Hims Hers Health jelenlegi ára 46.5USD. A(z) Hims Hers Health (HIMSON) forgalomban lévő kínálata 0.00 HIMSON , így piaci kapitalizációja $276.42K . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.01% $ 0.420000 $ 49.79 $ 45.46

7 nap -0.07% $ -3.7199 $ 50.48 $ 43.98

30 nap -0.12% $ -6.9100 $ 65.15 $ 43.98 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Hims Hers Health árfolyama $0.420000 értékben változott, ami 0.01% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Hims Hers Health legmagasabb kereskedési értéke $50.48 , míg a legalacsonyabb $43.98 volt. Az árváltozás mértéke -0.07% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) HIMSON további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Hims Hers Health -0.12% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-6.9100 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) HIMSON esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Hims Hers Health teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) HIMSON teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Hims Hers Health (HIMSON) árelőrejelzési modul? A(z) Hims Hers Health árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) HIMSON lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Hims Hers Health következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) HIMSON tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Hims Hers Health árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) HIMSON jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) HIMSON lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Hims Hers Health jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) HIMSON árelőrejelzés?

HIMSON Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

