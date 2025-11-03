GPTON (GPTON) árelőrejelzés (USD)

A(z) GPTON árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) GPTON a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

GPTON árfolyam előrejelzés
$0.01885
-4.02%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:50:18 (UTC+8)

GPTON árelőrejelzése 2025-2050 USD

GPTON (GPTON) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) GPTON ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.01885.

GPTON (GPTON) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) GPTON ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.019792.

GPTON (GPTON) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GPTON 2027-re jelzett ára $ 0.020782 10.25% növekedési aránnyal.

GPTON (GPTON) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GPTON 2028-ra jelzett ára $ 0.021821 15.76% növekedési aránnyal.

GPTON (GPTON) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GPTON 2029-es célára $ 0.022912 21.55% növekedési aránnyal.

GPTON (GPTON) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GPTON 2030-as célára $ 0.024057 27.63% növekedési aránnyal.

GPTON (GPTON) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) GPTON ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.039187.

GPTON (GPTON) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) GPTON ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.063832.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.01885
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019792
    5.00%
  • 2027
    $ 0.020782
    10.25%
  • 2028
    $ 0.021821
    15.76%
  • 2029
    $ 0.022912
    21.55%
  • 2030
    $ 0.024057
    27.63%
  • 2031
    $ 0.025260
    34.01%
  • 2032
    $ 0.026523
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.027850
    47.75%
  • 2034
    $ 0.029242
    55.13%
  • 2035
    $ 0.030704
    62.89%
  • 2036
    $ 0.032239
    71.03%
  • 2037
    $ 0.033851
    79.59%
  • 2038
    $ 0.035544
    88.56%
  • 2039
    $ 0.037321
    97.99%
  • 2040
    $ 0.039187
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) GPTON rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.01885
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.018852
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.018868
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.018927
    0.41%
GPTON (GPTON) árelőrejelzése ma

A(z) GPTON előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.01885. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

GPTON (GPTON) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) GPTON árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.018852. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

GPTON (GPTON) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) GPTON árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.018868. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

GPTON (GPTON) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) GPTON előrejelzett ára $0.018927. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális GPTON árstatisztikák

$ 0.01885
-4.02%

$ 18.85M
1000.00M
$ 39.09K
--

A legfrissebb GPTON ár $ 0.01885. A(z) -4.02% 24 órás változása, $ 39.09K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) GPTON 1000.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 18.85M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) GPTON (GPTON) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: GPTON? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz GPTON pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz GPTON pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz GPTON pénzeszközt

GPTON Korábbi ár

A(z) GPTON élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) GPTON jelenlegi ára 0.01885USD. A(z) GPTON (GPTON) forgalomban lévő kínálata 0.00 GPTON, így piaci kapitalizációja $18.85M.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.05%
    $ -0.001150
    $ 0.02
    $ 0.01866
  • 7 nap
    -0.13%
    $ -0.002910
    $ 0.02232
    $ 0.0179
  • 30 nap
    -0.39%
    $ -0.012310
    $ 0.03157
    $ 0.0179
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) GPTON árfolyama $-0.001150 értékben változott, ami -0.05%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) GPTON legmagasabb kereskedési értéke $0.02232, míg a legalacsonyabb $0.0179 volt. Az árváltozás mértéke -0.13% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) GPTON további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) GPTON -0.39%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.012310 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) GPTON esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) GPTON teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) GPTON teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) GPTON (GPTON) árelőrejelzési modul?

A(z) GPTON árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) GPTON lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) GPTON következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) GPTON tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) GPTON árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) GPTON jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) GPTON lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) GPTON jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) GPTON árelőrejelzés?

GPTON Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: GPTON?
Az előrejelzéseid szerint a(z) GPTON -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) GPTON árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) GPTON (GPTON) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett GPTON ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 GPTON 2026-ban?
1 GPTON (GPTON) ára ma $0.01885. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GPTON 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) GPTON előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) GPTON (GPTON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GPTON 2027-ig.
Mi a(z) GPTON becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) GPTON (GPTON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) GPTON becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) GPTON (GPTON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 GPTON 2030-ban?
1 GPTON (GPTON) ára ma $0.01885. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GPTON 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) GPTON árelőrejelzése 2040-re?
A(z) GPTON (GPTON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GPTON 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.