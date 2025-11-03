Fireverse (FIR) árelőrejelzés (USD)

A(z) Fireverse árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) FIR a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Fireverse árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Fireverse árfolyam előrejelzés
$0.04975
+0.70%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:47:35 (UTC+8)

Fireverse árelőrejelzése 2025-2050 USD

Fireverse (FIR) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Fireverse ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.04975.

Fireverse (FIR) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Fireverse ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.052237.

Fireverse (FIR) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) FIR 2027-re jelzett ára $ 0.054849 10.25% növekedési aránnyal.

Fireverse (FIR) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) FIR 2028-ra jelzett ára $ 0.057591 15.76% növekedési aránnyal.

Fireverse (FIR) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) FIR 2029-es célára $ 0.060471 21.55% növekedési aránnyal.

Fireverse (FIR) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) FIR 2030-as célára $ 0.063495 27.63% növekedési aránnyal.

Fireverse (FIR) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Fireverse ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.103426.

Fireverse (FIR) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Fireverse ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.168471.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.04975
    0.00%
  • 2026
    $ 0.052237
    5.00%
  • 2027
    $ 0.054849
    10.25%
  • 2028
    $ 0.057591
    15.76%
  • 2029
    $ 0.060471
    21.55%
  • 2030
    $ 0.063495
    27.63%
  • 2031
    $ 0.066669
    34.01%
  • 2032
    $ 0.070003
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.073503
    47.75%
  • 2034
    $ 0.077178
    55.13%
  • 2035
    $ 0.081037
    62.89%
  • 2036
    $ 0.085089
    71.03%
  • 2037
    $ 0.089343
    79.59%
  • 2038
    $ 0.093811
    88.56%
  • 2039
    $ 0.098501
    97.99%
  • 2040
    $ 0.103426
    107.89%
A(z) Fireverse rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.04975
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.049756
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.049797
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.049954
    0.41%
Fireverse (FIR) árelőrejelzése ma

A(z) FIR előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.04975. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Fireverse (FIR) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) FIR árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.049756. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Fireverse (FIR) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) FIR árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.049797. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Fireverse (FIR) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) FIR előrejelzett ára $0.049954. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Fireverse árstatisztikák

$ 0.04975
+0.70%

$ 6.80M
136.71M
$ 61.22K
--

A legfrissebb FIR ár $ 0.04975. A(z) +0.70% 24 órás változása, $ 61.22K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) FIR 136.71M keringésben lévő tokenszámmal és $ 6.80M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Fireverse (FIR) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: FIR? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz FIR pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Fireverse pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Fireverse Korábbi ár

A(z) Fireverse élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Fireverse jelenlegi ára 0.04975USD. A(z) Fireverse (FIR) forgalomban lévő kínálata 0.00 FIR, így piaci kapitalizációja $6.80M.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.01%
    $ -0.000609
    $ 0.05095
    $ 0.04881
  • 7 nap
    -0.25%
    $ -0.016730
    $ 0.06646
    $ 0.04881
  • 30 nap
    -0.41%
    $ -0.03499
    $ 0.08553
    $ 0.04881
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Fireverse árfolyama $-0.000609 értékben változott, ami -0.01%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Fireverse legmagasabb kereskedési értéke $0.06646, míg a legalacsonyabb $0.04881 volt. Az árváltozás mértéke -0.25% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) FIR további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Fireverse -0.41%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.03499 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) FIR esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Fireverse teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) FIR teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Fireverse (FIR) árelőrejelzési modul?

A(z) Fireverse árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) FIR lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Fireverse következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) FIR tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Fireverse árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) FIR jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) FIR lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Fireverse jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) FIR árelőrejelzés?

FIR Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: FIR?
Az előrejelzéseid szerint a(z) FIR -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) FIR árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Fireverse (FIR) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett FIR ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 FIR 2026-ban?
1 Fireverse (FIR) ára ma $0.04975. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) FIR 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) FIR előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Fireverse (FIR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 FIR 2027-ig.
Mi a(z) FIR becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Fireverse (FIR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) FIR becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Fireverse (FIR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 FIR 2030-ban?
1 Fireverse (FIR) ára ma $0.04975. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) FIR 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) FIR árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Fireverse (FIR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 FIR 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:47:35 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.