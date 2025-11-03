EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) EVAA Protocol árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $5.279 $5.279 $5.279 -15.92% USD Tényleges Előrejelzés EVAA Protocol árelőrejelzése 2025-2050 USD EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) EVAA Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 5.279. EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) EVAA Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 5.5429. EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EVAA 2027-re jelzett ára $ 5.8200 10.25% növekedési aránnyal. EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EVAA 2028-ra jelzett ára $ 6.1111 15.76% növekedési aránnyal. EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EVAA 2029-es célára $ 6.4166 21.55% növekedési aránnyal. EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EVAA 2030-as célára $ 6.7374 27.63% növekedési aránnyal. EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) EVAA Protocol ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 10.9746. EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) EVAA Protocol ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 17.8765. Év Ár Növekedés 2025 $ 5.279 0.00%

2026 $ 5.5429 5.00%

2027 $ 5.8200 10.25%

2028 $ 6.1111 15.76%

2029 $ 6.4166 21.55%

2030 $ 6.7374 27.63%

2031 $ 7.0743 34.01%

2032 $ 7.4280 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 7.7994 47.75%

2034 $ 8.1894 55.13%

2035 $ 8.5989 62.89%

2036 $ 9.0288 71.03%

2037 $ 9.4803 79.59%

2038 $ 9.9543 88.56%

2039 $ 10.4520 97.99%

2040 $ 10.9746 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) EVAA Protocol rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 5.279 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 5.2797 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 5.2840 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 5.3006 0.41% EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzése ma A(z) EVAA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $5.279 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) EVAA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $5.2797 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) EVAA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $5.2840 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. EVAA Protocol (EVAA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) EVAA előrejelzett ára $5.3006 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális EVAA Protocol árstatisztikák Jelenlegi ár $ 5.279$ 5.279 $ 5.279 Árváltozás (24 óra) -15.92% Piaci plafon $ 34.94M$ 34.94M $ 34.94M Forgalomban lévő készlet 6.62M 6.62M 6.62M Volumen (24H) $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) -- A legfrissebb EVAA ár $ 5.279. A(z) -15.92% 24 órás változása, $ 1.18M 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) EVAA 6.62M keringésben lévő tokenszámmal és $ 34.94M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő EVAA ár megtekintése

EVAA Protocol Korábbi ár A(z) EVAA Protocol élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) EVAA Protocol jelenlegi ára 5.279USD. A(z) EVAA Protocol (EVAA) forgalomban lévő kínálata 0.00 EVAA , így piaci kapitalizációja $34.94M . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.14% $ -0.919000 $ 6.664 $ 5.279

7 nap -0.59% $ -7.881 $ 13.436 $ 5.279

30 nap -0.09% $ -0.541000 $ 13.706 $ 0.7 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) EVAA Protocol árfolyama $-0.919000 értékben változott, ami -0.14% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) EVAA Protocol legmagasabb kereskedési értéke $13.436 , míg a legalacsonyabb $5.279 volt. Az árváltozás mértéke -0.59% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) EVAA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) EVAA Protocol -0.09% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.541000 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) EVAA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) EVAA Protocol teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) EVAA teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzési modul? A(z) EVAA Protocol árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) EVAA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) EVAA Protocol következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) EVAA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) EVAA Protocol árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) EVAA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) EVAA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) EVAA Protocol jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) EVAA árelőrejelzés?

EVAA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: EVAA? Az előrejelzéseid szerint a(z) EVAA -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) EVAA árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) EVAA Protocol (EVAA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett EVAA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 EVAA 2026-ban? 1 EVAA Protocol (EVAA) ára ma $5.279 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EVAA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) EVAA előre jelzett ára 2027-ben? A(z) EVAA Protocol (EVAA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 EVAA 2027-ig. Mi a(z) EVAA becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) EVAA Protocol (EVAA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) EVAA becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) EVAA Protocol (EVAA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 EVAA 2030-ban? 1 EVAA Protocol (EVAA) ára ma $5.279 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EVAA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) EVAA árelőrejelzése 2040-re? A(z) EVAA Protocol (EVAA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 EVAA 2040-ig.