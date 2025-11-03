Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Delusional Coin árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $0.00012017 $0.00012017 $0.00012017 -3.35% USD Tényleges Előrejelzés Delusional Coin árelőrejelzése 2025-2050 USD Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Delusional Coin ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000120. Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Delusional Coin ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000126. Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DELULU 2027-re jelzett ára $ 0.000132 10.25% növekedési aránnyal. Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DELULU 2028-ra jelzett ára $ 0.000139 15.76% növekedési aránnyal. Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DELULU 2029-es célára $ 0.000146 21.55% növekedési aránnyal. Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DELULU 2030-as célára $ 0.000153 27.63% növekedési aránnyal. Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Delusional Coin ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000249. Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Delusional Coin ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000406. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.000120 0.00%

Aktuális Delusional Coin árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.00012017$ 0.00012017 $ 0.00012017 Árváltozás (24 óra) -3.35% Piaci plafon ---- -- Forgalomban lévő készlet ---- -- Volumen (24H) $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Volumen (24H) -- A legfrissebb DELULU ár $ 0.00012017. A(z) -3.35% 24 órás változása, $ 56.11K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) DELULU -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő DELULU ár megtekintése

Delusional Coin Korábbi ár A(z) Delusional Coin élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Delusional Coin jelenlegi ára 0.000120USD. A(z) Delusional Coin (DELULU) forgalomban lévő kínálata 0.00 DELULU , így piaci kapitalizációja $-- . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.03% $ -0.000004 $ 0.000124 $ 0.000119

7 nap -0.20% $ -0.000031 $ 0.000184 $ 0.000103

30 nap -0.13% $ -0.000019 $ 0.000282 $ 0.000042 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Delusional Coin árfolyama $-0.000004 értékben változott, ami -0.03% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Delusional Coin legmagasabb kereskedési értéke $0.000184 , míg a legalacsonyabb $0.000103 volt. Az árváltozás mértéke -0.20% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DELULU további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Delusional Coin -0.13% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000019 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DELULU esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Delusional Coin teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) DELULU teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzési modul? A(z) Delusional Coin árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DELULU lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Delusional Coin következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DELULU tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Delusional Coin árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DELULU jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DELULU lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Delusional Coin jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DELULU árelőrejelzés?

DELULU Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: DELULU? Az előrejelzéseid szerint a(z) DELULU -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) DELULU árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Delusional Coin (DELULU) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett DELULU ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 DELULU 2026-ban? 1 Delusional Coin (DELULU) ára ma $0.00012 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DELULU 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) DELULU előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Delusional Coin (DELULU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DELULU 2027-ig. Mi a(z) DELULU becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Delusional Coin (DELULU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) DELULU becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Delusional Coin (DELULU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 DELULU 2030-ban? 1 Delusional Coin (DELULU) ára ma $0.00012 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DELULU 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) DELULU árelőrejelzése 2040-re? A(z) Delusional Coin (DELULU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DELULU 2040-ig.