Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Delabs Games árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $0.006282 $0.006282 $0.006282 -3.84% USD Tényleges Előrejelzés Delabs Games árelőrejelzése 2025-2050 USD Delabs Games (DELABS) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Delabs Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.006282. Delabs Games (DELABS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Delabs Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.006596. Delabs Games (DELABS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DELABS 2027-re jelzett ára $ 0.006925 10.25% növekedési aránnyal. Delabs Games (DELABS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DELABS 2028-ra jelzett ára $ 0.007272 15.76% növekedési aránnyal. Delabs Games (DELABS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DELABS 2029-es célára $ 0.007635 21.55% növekedési aránnyal. Delabs Games (DELABS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DELABS 2030-as célára $ 0.008017 27.63% növekedési aránnyal. Delabs Games (DELABS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Delabs Games ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.013059. Delabs Games (DELABS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Delabs Games ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.021273. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.006282 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.006282 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.006288 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.006307 0.41% Delabs Games (DELABS) árelőrejelzése ma A(z) DELABS előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.006282 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Delabs Games (DELABS) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DELABS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.006282 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Delabs Games (DELABS) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DELABS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.006288 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Delabs Games (DELABS) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DELABS előrejelzett ára $0.006307 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Delabs Games árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.006282$ 0.006282 $ 0.006282 Árváltozás (24 óra) -3.84% Piaci plafon $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Forgalomban lévő készlet 750.30M 750.30M 750.30M Volumen (24H) $ 54.46K$ 54.46K $ 54.46K Volumen (24H) -- A legfrissebb DELABS ár $ 0.006282. A(z) -3.84% 24 órás változása, $ 54.46K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) DELABS 750.30M keringésben lévő tokenszámmal és $ 4.71M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő DELABS ár megtekintése

Delabs Games Korábbi ár A(z) Delabs Games élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Delabs Games jelenlegi ára 0.006283USD. A(z) Delabs Games (DELABS) forgalomban lévő kínálata 0.00 DELABS , így piaci kapitalizációja $4.71M . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.01% $ -0.000113 $ 0.006547 $ 0.006279

7 nap -0.11% $ -0.000827 $ 0.007326 $ 0.006279

30 nap -0.25% $ -0.002148 $ 0.009436 $ 0.006279 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Delabs Games árfolyama $-0.000113 értékben változott, ami -0.01% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Delabs Games legmagasabb kereskedési értéke $0.007326 , míg a legalacsonyabb $0.006279 volt. Az árváltozás mértéke -0.11% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DELABS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Delabs Games -0.25% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.002148 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DELABS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Delabs Games teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) DELABS teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Delabs Games (DELABS) árelőrejelzési modul? A(z) Delabs Games árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DELABS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Delabs Games következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DELABS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Delabs Games árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DELABS jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DELABS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Delabs Games jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DELABS árelőrejelzés?

DELABS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: DELABS? Az előrejelzéseid szerint a(z) DELABS -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) DELABS árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Delabs Games (DELABS) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett DELABS ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 DELABS 2026-ban? 1 Delabs Games (DELABS) ára ma $0.006282 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DELABS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) DELABS előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Delabs Games (DELABS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DELABS 2027-ig. Mi a(z) DELABS becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Delabs Games (DELABS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) DELABS becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Delabs Games (DELABS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 DELABS 2030-ban? 1 Delabs Games (DELABS) ára ma $0.006282 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DELABS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) DELABS árelőrejelzése 2040-re? A(z) Delabs Games (DELABS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DELABS 2040-ig.