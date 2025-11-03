Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Cirrca árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően.

Cirrca árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:34:29 (UTC+8)

Cirrca árelőrejelzése 2025-2050 USD

Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Cirrca ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.00111.

Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Cirrca ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001165.

Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CIRRCA 2027-re jelzett ára $ 0.001223 10.25% növekedési aránnyal.

Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CIRRCA 2028-ra jelzett ára $ 0.001284 15.76% növekedési aránnyal.

Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CIRRCA 2029-es célára $ 0.001349 21.55% növekedési aránnyal.

Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CIRRCA 2030-as célára $ 0.001416 27.63% növekedési aránnyal.

Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Cirrca ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002307.

Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Cirrca ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.003758.

A(z) Cirrca rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

A legfrissebb CIRRCA ár $ 0.00111. A(z) +13.26% 24 órás változása, $ 58.05K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) CIRRCA -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Cirrca élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Cirrca jelenlegi ára 0.00111USD.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.01%
    $ -0.000019
    $ 0.00295
    $ 0.00093
  • 7 nap
    0.02%
    $ 0.000020
    $ 0.00295
    $ 0.00061
  • 30 nap
    -0.88%
    $ -0.00889
    $ 0.0643
    $ 0.00037
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Cirrca árfolyama $-0.000019 értékben változott, ami -0.01%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Cirrca legmagasabb kereskedési értéke $0.00295, míg a legalacsonyabb $0.00061 volt. Az árváltozás mértéke 0.02% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) CIRRCA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Cirrca -0.88%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.00889 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) CIRRCA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Cirrca (CIRRCA) árelőrejelzési modul?

A(z) Cirrca árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) CIRRCA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Cirrca következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) CIRRCA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Cirrca árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) CIRRCA jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) CIRRCA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Cirrca jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) CIRRCA árelőrejelzés?

CIRRCA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:34:29 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.