Burnr (BURNR) árelőrejelzés (USD)

A(z) Burnr árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) BURNR a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Burnr árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Burnr árfolyam előrejelzés
$0.00003495
-4.53%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:38:02 (UTC+8)

Burnr árelőrejelzése 2025-2050 USD

Burnr (BURNR) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Burnr ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000034.

Burnr (BURNR) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Burnr ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000036.

Burnr (BURNR) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BURNR 2027-re jelzett ára $ 0.000038 10.25% növekedési aránnyal.

Burnr (BURNR) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BURNR 2028-ra jelzett ára $ 0.000040 15.76% növekedési aránnyal.

Burnr (BURNR) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BURNR 2029-es célára $ 0.000042 21.55% növekedési aránnyal.

Burnr (BURNR) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BURNR 2030-as célára $ 0.000044 27.63% növekedési aránnyal.

Burnr (BURNR) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Burnr ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000072.

Burnr (BURNR) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Burnr ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000118.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000034
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000036
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000038
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000040
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000042
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000044
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000046
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000049
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000051
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000054
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000056
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000059
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000062
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000065
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000069
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000072
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Burnr rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000034
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000034
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000034
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000035
    0.41%
Burnr (BURNR) árelőrejelzése ma

A(z) BURNR előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000034. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Burnr (BURNR) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) BURNR árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000034. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Burnr (BURNR) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) BURNR árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000034. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Burnr (BURNR) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) BURNR előrejelzett ára $0.000035. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Burnr árstatisztikák

$ 0.00003495
$ 0.00003495$ 0.00003495

-4.53%

--
----

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--

A legfrissebb BURNR ár $ 0.00003495. A(z) -4.53% 24 órás változása, $ 1.34M 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) BURNR -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Burnr (BURNR) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: BURNR? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz BURNR pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Burnr pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz BURNR pénzeszközt

Burnr Korábbi ár

A(z) Burnr élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Burnr jelenlegi ára 0.000034USD. A(z) Burnr (BURNR) forgalomban lévő kínálata 0.00 BURNR, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.14%
    $ -0.000005
    $ 0.000078
    $ 0.000032
  • 7 nap
    0.53%
    $ 0.000012
    $ 0.000106
    $ 0.000012
  • 30 nap
    0.94%
    $ 0.000016
    $ 0.000106
    $ 0.000007
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Burnr árfolyama $-0.000005 értékben változott, ami -0.14%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Burnr legmagasabb kereskedési értéke $0.000106, míg a legalacsonyabb $0.000012 volt. Az árváltozás mértéke 0.53% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) BURNR további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Burnr 0.94%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000016 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) BURNR esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Burnr teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) BURNR teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Burnr (BURNR) árelőrejelzési modul?

A(z) Burnr árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) BURNR lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Burnr következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) BURNR tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Burnr árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) BURNR jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) BURNR lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Burnr jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) BURNR árelőrejelzés?

BURNR Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: BURNR?
Az előrejelzéseid szerint a(z) BURNR -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) BURNR árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Burnr (BURNR) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett BURNR ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 BURNR 2026-ban?
1 Burnr (BURNR) ára ma $0.000034. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BURNR 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) BURNR előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Burnr (BURNR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BURNR 2027-ig.
Mi a(z) BURNR becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Burnr (BURNR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) BURNR becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Burnr (BURNR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 BURNR 2030-ban?
1 Burnr (BURNR) ára ma $0.000034. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BURNR 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) BURNR árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Burnr (BURNR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BURNR 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.