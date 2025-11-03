Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés (USD)

A(z) Aster Inu árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ASTERINU a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Aster Inu árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Aster Inu árfolyam előrejelzés
$0.000282
$0.000282$0.000282
+1.80%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:34:00 (UTC+8)

Aster Inu árelőrejelzése 2025-2050 USD

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Aster Inu ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000282.

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Aster Inu ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000296.

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ASTERINU 2027-re jelzett ára $ 0.000310 10.25% növekedési aránnyal.

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ASTERINU 2028-ra jelzett ára $ 0.000326 15.76% növekedési aránnyal.

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ASTERINU 2029-es célára $ 0.000342 21.55% növekedési aránnyal.

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ASTERINU 2030-as célára $ 0.000359 27.63% növekedési aránnyal.

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Aster Inu ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000586.

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Aster Inu ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000954.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000282
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000296
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000310
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000326
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000342
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000359
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000377
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000396
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000416
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000437
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000459
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000482
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000506
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000531
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000558
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000586
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Aster Inu rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000282
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000282
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000282
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000283
    0.41%
Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzése ma

A(z) ASTERINU előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000282. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ASTERINU árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000282. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ASTERINU árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000282. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Aster Inu (ASTERINU) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ASTERINU előrejelzett ára $0.000283. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Aster Inu árstatisztikák

$ 0.000282
$ 0.000282$ 0.000282

+1.80%

$ 279.18K
$ 279.18K$ 279.18K

990.00M
990.00M 990.00M

$ 18.07K
$ 18.07K$ 18.07K

--

A legfrissebb ASTERINU ár $ 0.000282. A(z) +1.80% 24 órás változása, $ 18.07K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) ASTERINU 990.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 279.18K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Aster Inu (ASTERINU) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: ASTERINU? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz ASTERINU pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Aster Inu pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz ASTERINU pénzeszközt

Aster Inu Korábbi ár

A(z) Aster Inu élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Aster Inu jelenlegi ára 0.000282USD. A(z) Aster Inu (ASTERINU) forgalomban lévő kínálata 0.00 ASTERINU, így piaci kapitalizációja $279.18K.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.18%
    $ 0.000043
    $ 0.000348
    $ 0.000225
  • 7 nap
    0.03%
    $ 0.000008
    $ 0.000348
    $ 0.000225
  • 30 nap
    -0.79%
    $ -0.001088
    $ 0.001699
    $ 0.00022
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Aster Inu árfolyama $0.000043 értékben változott, ami 0.18%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Aster Inu legmagasabb kereskedési értéke $0.000348, míg a legalacsonyabb $0.000225 volt. Az árváltozás mértéke 0.03% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ASTERINU további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Aster Inu -0.79%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001088 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ASTERINU esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Aster Inu teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) ASTERINU teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzési modul?

A(z) Aster Inu árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ASTERINU lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Aster Inu következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ASTERINU tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Aster Inu árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ASTERINU jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ASTERINU lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Aster Inu jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ASTERINU árelőrejelzés?

ASTERINU Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: ASTERINU?
Az előrejelzéseid szerint a(z) ASTERINU -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) ASTERINU árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Aster Inu (ASTERINU) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ASTERINU ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 ASTERINU 2026-ban?
1 Aster Inu (ASTERINU) ára ma $0.000282. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ASTERINU 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) ASTERINU előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Aster Inu (ASTERINU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ASTERINU 2027-ig.
Mi a(z) ASTERINU becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Aster Inu (ASTERINU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) ASTERINU becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Aster Inu (ASTERINU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 ASTERINU 2030-ban?
1 Aster Inu (ASTERINU) ára ma $0.000282. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ASTERINU 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) ASTERINU árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Aster Inu (ASTERINU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ASTERINU 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:34:00 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.