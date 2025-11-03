One More Game (1MORE) árelőrejelzés (USD)

A(z) One More Game árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) 1MORE a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

One More Game (1MORE) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) One More Game ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000004. One More Game (1MORE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) One More Game ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000004. One More Game (1MORE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) 1MORE 2027-re jelzett ára $ 0.000004 10.25% növekedési aránnyal. One More Game (1MORE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) 1MORE 2028-ra jelzett ára $ 0.000005 15.76% növekedési aránnyal. One More Game (1MORE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) 1MORE 2029-es célára $ 0.000005 21.55% növekedési aránnyal. One More Game (1MORE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) 1MORE 2030-as célára $ 0.000005 27.63% növekedési aránnyal. One More Game (1MORE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) One More Game ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000009. One More Game (1MORE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) One More Game ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000015.

2040 $ 0.000009 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) One More Game rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000004 0.00%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000004 0.41% One More Game (1MORE) árelőrejelzése ma A(z) 1MORE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000004 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. One More Game (1MORE) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) 1MORE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000004 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. One More Game (1MORE) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) 1MORE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000004 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. One More Game (1MORE) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) 1MORE előrejelzett ára $0.000004 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális One More Game árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.000004477$ 0.000004477 $ 0.000004477 Árváltozás (24 óra) -29.09% Piaci plafon ---- -- Forgalomban lévő készlet ---- -- Volumen (24H) $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Volumen (24H) -- A legfrissebb 1MORE ár $ 0.000004477. A(z) -29.10% 24 órás változása, $ 9.22K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) 1MORE -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő 1MORE ár megtekintése

A(z) One More Game (1MORE) vásárlásának módja A következőt próbálsz vásárolni: 1MORE? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz 1MORE pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz One More Game pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n! Tudd meg, hogyan vásárolhatsz 1MORE pénzeszközt

A(z) One More Game élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) One More Game jelenlegi ára 0.000004USD. A(z) One More Game (1MORE) forgalomban lévő kínálata 0.00 1MORE , így piaci kapitalizációja $-- . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.25% $ -0.000001 $ 0.000006 $ 0.000004

7 nap 0.55% $ 0.000001 $ 0.000009 $ 0.000002

30 nap -0.99% $ -0.013035 $ 0.031 $ 0.000001 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) One More Game árfolyama $-0.000001 értékben változott, ami -0.25% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) One More Game legmagasabb kereskedési értéke $0.000009 , míg a legalacsonyabb $0.000002 volt. Az árváltozás mértéke 0.55% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) 1MORE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) One More Game -0.99% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.013035 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) 1MORE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) One More Game teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) 1MORE teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) One More Game (1MORE) árelőrejelzési modul? A(z) One More Game árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) 1MORE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) One More Game következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) 1MORE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) One More Game árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) 1MORE jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) 1MORE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) One More Game jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) 1MORE árelőrejelzés?

1MORE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: 1MORE? Az előrejelzéseid szerint a(z) 1MORE -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) 1MORE árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) One More Game (1MORE) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett 1MORE ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 1MORE 2026-ban? 1 One More Game (1MORE) ára ma $0.000004 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) 1MORE 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) 1MORE előre jelzett ára 2027-ben? A(z) One More Game (1MORE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 1MORE 2027-ig. Mi a(z) 1MORE becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) One More Game (1MORE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) 1MORE becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) One More Game (1MORE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 1MORE 2030-ban? 1 One More Game (1MORE) ára ma $0.000004 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) 1MORE 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) 1MORE árelőrejelzése 2040-re? A(z) One More Game (1MORE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 1MORE 2040-ig.