EasyJet Founder Launches Bitcoin Company

The post EasyJet Founder Launches Bitcoin Company appeared on BitcoinEthereumNews.com. The post EasyJet Founder Launches Bitcoin Company appeared first on Coinpedia Fintech News Billionaire Stelios Haji-Ioannou, the owner of EasyJet, has announced the launch of his own Bitcoin company called EasyBitcoin. He believes that former President Trump’s second election has made Bitcoin “completely mainstream,” greatly increasing its acceptance. Stelios aims to bring the same low-cost, accessible approach that made EasyJet successful to the crypto trading world, offering users a simpler and more affordable way to trade Bitcoin. This new venture marks a major expansion of his business portfolio. Source: https://coinpedia.org/crypto-live-news/easyjet-founder-launches-bitcoin-company/
Ethereum EIP-7702 exploit kost beleggers $12M in augustus

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Phishing-aanvallen op Ethereum-gebruikers namen in augustus flink toe. Volgens data van securitybedrijven raakten meer dan 15.000 wallets samen ruim $12 miljoen kwijt, een stijging van 72% ten opzichte van juli. Hackers maakten daarbij gebruik van een kwetsbaarheid in de nieuwe EIP-7702-standaard. Zelfs grote wallets en projecten werden slachtoffer. De vraag is: hoe kon dit gebeuren en wat betekent het voor de toekomst van Ethereum? Hoe gebruikten aanvallers EIP-7702? EIP-7702 werd dit jaar geïntroduceerd om Ethereum-wallets flexibeler te maken. Met de upgrade kunnen zogeheten Externally Owned Accounts tijdelijk als smart contract wallet functioneren. Dat maakt het mogelijk om meerdere transacties in één keer te bundelen, limieten in te stellen en passkeys te gebruiken. Volgens Scam Sniffer wisten oplichters juist die functies om te buigen. Ze zetten malafide contracten op die gebruikers misleidden om brede of onbeperkte machtigingen te tekenen. Daarmee konden hackers in korte tijd hele wallets leegtrekken. Drie grote wallets waren goed voor bijna de helft van de schade, met één adres dat meer dan $3 miljoen verloor. EIP-7702 enables EOAs to have smart contract functionality with batch transactions, gas delegation, and permission customization. However, hackers have exploited this innovation. Over $5.3 million has been stolen through EIP-7702-related attacks. pic.twitter.com/SLGArjcwJX — GoPlus Security (@GoPlusSecurity) September 1, 2025 Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue reading Ethereum EIP-7702 exploit kost beleggers $12M in augustus document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); SlowMist en Scam Sniffer waarschuwen Uit een analyse van Wintermute blijkt dat meer dan 80% van de zogeheten delegate contracts gelinkt aan EIP-7702 tekenen van misbruik vertonen. In totaal zouden sinds de lancering van de standaard meer dan 450.000 adressen zijn getroffen. Yu Xian, oprichter van beveiligingsbedrijf SlowMist, ziet dat georganiseerde groepen de nieuwe functies massaal misbruiken, ook buiten Ethereum zelf in andere EVM-ecosystemen. Scam Sniffer adviseert gebruikers om extra scherp te zijn bij het goedkeuren van transacties en contractaanvragen, en altijd de domeinen en details te controleren. ScamSniffer August 2025 Phishing Report August losses: $12.17M | 15,230 victims VS July: +72% in losses | +67% in victims Key insight: Sharp escalation driven by EIP-7702 batch-signature scams and direct transfers to phishing contracts. 3 whale hits totaled $5.62M (46%).… pic.twitter.com/l3NJRryuxw — Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) September 6, 2025 Mogelijke stappen voor de toekomst De opkomst van EIP-7702-exploits zet druk op Ethereum-ontwikkelaars om verbeteringen aan te brengen in de beveiliging van walletfunctionaliteit. Denk aan duidelijkere waarschuwingen in wallets, beperkingen op onbeperkte machtigingen en betere tools om verdachte contracten te signaleren. Voor beleggers en gebruikers geldt dat extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Gebruik bij voorkeur een hardware wallet, controleer machtigingen regelmatig en wees alert op phishinglinks die lijken op bekende platformen. Yesterday a crypto investor lost $1M via a single phishing attack drain on Ethereum’s EIP-7702, Here’s what happened and how you can avoid it Literally he visited a fake Uniswap site that tricked him into thinking he was making a normal Uniswap transaction, a transaction popped… pic.twitter.com/GvzJuiRCL0 — CARBZ (@CarbzXBT) August 23, 2025 De $12 miljoen die in augustus verdween, maakt duidelijk hoe snel nieuwe functies in de verkeerde handen kunnen veranderen in risico’s. Met MiCA en andere regelgeving in aantocht komt er meer druk op exchanges en ontwikkelaars om beveiliging te verbeteren. Of de aanpassingen in EIP-7702 de phishing aanvallen echt kunnen afremmen, hangt af van hoe snel ontwikkelaars en wallets hun beveiliging bijwerken. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum EIP-7702 exploit kost beleggers $12M in augustus is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Boerse Stuttgart Digital launches Seturion for tokenized assets

The post Boerse Stuttgart Digital launches Seturion for tokenized assets appeared on BitcoinEthereumNews.com. Boerse Stuttgart Digital has introduced Seturion, an infrastructure for the pan-European settlement of tokenized assets that aims to achieve finality in a few minutes, significantly reducing cross-border frictions.  Announced on September 4, 2025, according to the official statement from Boerse Stuttgart, the platform promises interoperability between networks and operators and relies on the efficiency feedback from the experiments coordinated by the Eurosystem in 2024. In this context, the goal is to align practices and technology for a more streamlined post-trade. Key facts Announcement date: September 4, 2025 Scope: pan-European settlement for tokenized assets on public and private DLTs ECB Test Results (2024): reduction of post-trade costs by up to 90% in pilot cases Initial partners: BX Digital (Switzerland) active in regulated DLT contexts Authorization status: license pending approval under the DLT Pilot Regime at BaFin — EU regulatory framework available on EU DLT Pilot Regime Monetary regulation: options in central bank money (when available) and on‑chain cash In recent months, we have closely followed the technical demonstrations and gathered direct feedback from industry analysts and trial participants: in several cases described in the preliminary reports, the goal was achieved in a few minutes, with significant reductions in reconciliation times.  According to data collected by analysts involved in the Eurosystem trials, some pilot cases have shown marked improvements in both time and post-trade costs. These operational findings, although preliminary, help to calibrate further checks required before transitioning to commercial operation. Seturion: architecture and objective Seturion is a DLT-based platform designed to overcome the fragmentation of European settlement systems. It supports public and private networks, integrates modules with existing infrastructures, and enables finality through central bank money or, where provided by the regulatory framework, in on‑chain money. In this context, the focus is on connectivity and end‑to‑end flows capable of minimizing operational…
SEC Delays Decision on HBAR and Polkadot ETFs Until November

The post SEC Delays Decision on HBAR and Polkadot ETFs Until November appeared first on Coinpedia Fintech News The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has once again hit pause on two altcoin ETF filings, Canary’s Hedera (HBAR) ETF and Grayscale’s Polkadot (DOT) ETF. While the crypto community eagerly awaits approval, the regulator is buying more time, pointing to broader listing rules as the key hurdle.  Despite the delay, both tokens are holding …
Grayscale has submitted its Chainlink ETF-related S-1 application to the US SEC.

PANews reported on September 8 that according to SEC filing documents, Grayscale has submitted the Chainlink ETF-related S-1 application documents to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
HashKey Group rolls out $500M treasury fund to secure institutional crypto exposure

HashKey launched a $500 million Digital Asset Treasury fund to help institutions invest in crypto safely.
This Week’s US Economic Calendar: CPI, PPI, and Jobs Data to Watch

The post This Week’s US Economic Calendar: CPI, PPI, and Jobs Data to Watch appeared first on Coinpedia Fintech News This week could shape the path of markets heading into the Federal Reserve’s September meeting. Traders are on edge as key economic reports line up, with The Kobeissi Letter warning that “it’s all about inflation.” Markets are already betting heavily on a September rate cut, with futures showing a 96–97% probability. Weak labor data just …
Next Crypto to Explode Live News Today: Timely Insights for Chart Sniffers (September 8)

Stay Ahead with Our Timely Insights of Today’s Next Crypto to Explode Check out our Live Next Crypto to Explode Updates for September 8, 2025! Crypto is so unthinkably huge at the moment, a nearly $4 trillion industry that’s aiming for world domination. Recent headlines talk of Circle and Mastercard planning to add USDC to […]
Bitcoin Hyper ($HYPER) Live News Today: Latest Insights for Bitcoin Maxis (September 8)

Stay Ahead with Our Immediate Analysis of Today’s Bitcoin & Bitcoin Hyper Insights Check out our Live Bitcoin Hyper Updates for September 8, 2025! In 2010, Bitcoin was worth a few cents. One year later, it hit $20. In six years, it was $17,000, and now it’s sitting at over $100K, after hitting an ATH […]
Forward Industries Announces $1.65 Billion Private Placement to Launch Solana Financial Strategy

PANews reported on September 8th that, according to Businesswire, global design firm Forward Industries, Inc. (NASDAQ: FORD) announced that it will use $1.65 billion in cash and stablecoin commitments in a private investment in equity (PIPE) offering led by Galaxy Digital, Jump Crypto, and Multicoin Capital to launch a Solana-focused digital asset treasury strategy, aligning the company with the rapidly growing Solana ecosystem. C/M Capital Partners, LP, one of the company's largest existing shareholders, also participated in the transaction. Galaxy, Jump Crypto, and Multicoin will provide financial and strategic support to help Forward Industries build and execute its Solana financial strategy.
