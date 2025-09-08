2025-09-09 Tuesday

Kriptovaluta-hírek

Elolvashatod a legizgalmasabb kriptovaluta-híreket és piaci fejleményeket
The post Lady Gaga Bests Her Own Biggest Radio Hit appeared on BitcoinEthereumNews.com. Lady Gaga and Bruno Mars’s “Die With a Smile” logs 54 weeks on Billboard’s Adult Contemporary chart, passing “Shallow” to become Gaga’s longest-running hit. VENICE, ITALY – SEPTEMBER 04: Lady Gaga attends the “Joker: Folie A Deux” photocall during the 81st Venice International Film Festival at Palazzo del Casino on September 04, 2024 in Venice, Italy. (Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images) Corbis via Getty Images Even after a year on the chart, “Die With a Smile” remains not just a smash, but one of the most successful tunes across a variety of radio formats in America. Lady Gaga and Bruno Mars live inside not only the top 10, but the top five on a trio of airplay tallies with the Grammy-winning cut. As “Die With a Smile” remains a fixture on pop radio, the tune breaks a tie within Gaga’s discography and becomes her longest-running success ever. Lady Gaga Earns Her Longest Radio Hit “Die With a Smile” hits 54 weeks on the Adult Contemporary chart this frame. The duet passes “Shallow,” Gaga’s collaboration with Bradley Cooper, for the honor of being her longest run on one of Billboard’s three pop-radio tallies. How Lady Gaga’s Other Hits Compare “Shallow” and “Die With a Smile” both peaked at No. 2 on the Adult Contemporary chart, more than half a decade apart. Two other Gaga classics also reached the uppermost tier, including “The Edge of Glory” (No. 7) and “Hold My Hand” (No. 9). “Rain on Me” with Ariana Grande just missed the region, climbing all the way to No. 11. The Adult Contemporary Chart Moves Slowly A year on a radio chart is unusual, but the Adult Contemporary list moves very slowly. Seven of the top 10 tracks this week have lived on the list for at…
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:04
Husky Inu Completes Latest Price Jump, Rises To $0.00020389

Husky Inu (HINU) completed the latest price jump of its pre-launch stage over the weekend, rising from $0.00020330 to $0.00020389. The project's pre-launch phase commenced on April 1, following the conclusion of its presale.
Cryptodaily2025/09/08 22:04
Will Crypto Be the First to Fall in a US Recession?

The post Will Crypto Be the First to Fall in a US Recession? appeared on BitcoinEthereumNews.com. As of September 2025, mounting evidence suggests the US economy may be closer to a recession, with several key indicators raising alarms among economists and market observers. The fallout could extend well beyond traditional markets. Crypto assets, often treated as high-risk, will likely come under heavy pressure as investors shift to safer holdings, setting the stage for heightened volatility and potential sell-offs. Is the US in a Recession? The most striking indicator is the job market data. According to earlier reporting from BeInCrypto, nonfarm payrolls slowed considerably in August, with only 22,000 jobs added compared to the projected 75,000. Sponsored Sponsored Of ~598,000 jobs added in President Donald Trump’s second term so far, 86% were in healthcare and social assistance. Outside healthcare, job creation has nearly stalled, signaling fragility. Furthermore, in a post on X, Global Markets Investor noted that the US economy has shed 142,200 jobs over the past four months, marking the largest drop since the 2020 crisis. “In the past, such a drop has usually happened at the onset of a recession,” the post read. Declining Jobs in The US. Source: X/Global Markets Investor In another post, the analyst pointed to the alarming rise in the long-term unemployment rate. The count of Americans who have been jobless for 27 weeks or more has more than doubled since December 2022. The number reached 1.9 million in August, marking the highest level in four years. “The share of Americans unemployed for over 27 weeks hit 25.7%, in line with DEEP recession levels,” Global Markets Investor added. Sponsored Sponsored A second worrying sign is the steep decline in construction spending. The Kobeissi Letter highlighted that July 2025 figures showed a 2.8% decline year-over-year.  This was among the steepest drops since the 2008 financial crisis. On a monthly basis, spending has fallen…
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:03
Polygon’s Sandeep Nailwal Breaks Silence on Big Bank of Liechtenstein Bet on POL

The post Polygon’s Sandeep Nailwal Breaks Silence on Big Bank of Liechtenstein Bet on POL appeared on BitcoinEthereumNews.com. Sandeep Nailwal, cofounder of Polygon and CEO of Polygon Foundation, has reacted to the volume of transactions processed by the Bank of Liechtenstein (Bank Frick) in the month of August. The traditional bank is a fully regulated European bank that has been working with cryptocurrencies since 2018. Bank Frick and Polygon transaction milestone Notably, its bet on Polygon (POL) resulted in the processing of $15.4 million transactions in the crypto asset in August 2025 alone. This suggests that the traditional finance institution is taking Polygon seriously. The volume indicates the level of engagement and transactions performed through the bank. You Might Also Like Nailwal’s reaction shows he considers the development as indicative of Polygon’s growing adoption in the traditional banking system.  “Big numbers happen on Polygon!”he wrote in his post on X to celebrate the notable achievement by Bank Frick. The cofounder’s excitement is understandable as the development suggests that Polygon’s utility is expanding beyond just DeFi and NFTs.  The crypto asset is now gaining traction also in a regulated financial environment. Such real large-scale financial usage could significantly impact the price outlook of POL even as large holders in the ecosystem also support the asset. As of press time, Polygon is changing hands at $0.2801, which represents a 2.08% increase in the last 24 hours. The asset climbed from $0.2741 to a peak of $0.2813 before posing a slight correction. However, its trading volume remains in the red zone by 1.65% at $154.26 million. Polygon upgrade boosts speed and security for institutions Polygon’s adoption by Bank Frick and the relatively large volume of transactions recorded might be a result of the network’s performance speed.  You Might Also Like In June 2025, a major upgrade was carried out to allow for faster finality and cut down the time frame from 90 seconds to 5…
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:02
Inversion Capital, a blockchain-focused private equity firm, has raised $26.5 million in seed funding led by Dragonfly Capital.

PANews reported on September 8 that according to official news, private equity firm Inversion Capital announced the completion of a US$26.5 million seed round of financing, led by Dragonfly Capital, with participation from VanEck, Lightspeed Faction, ParaFi Capital, Portal Ventures, Mirana Ventures, Metalayer Ventures, Volt Capital, HashKey Capital, Race Capital, Balaji Srinivasan, Wintermute Ventures, Moonrock Capital, Breed VC, Topology, Casey K. Caruso, Bodhi Ventures, Lvna Capital, Escape Velocity, Folius Ventures, Comfy Capital, as well as Mike Dudas, Bryan Pellegrino, Jason Yanowitz, Andrew Steinwold, DCF God, Joshua Lim and other individuals and institutions. According to reports, Inversion Capital is a private equity firm dedicated to revitalizing traditional businesses by integrating blockchain infrastructure, particularly in sectors such as telecommunications and financial services. Their strategy involves acquiring traditional businesses, such as mobile virtual network operators (MVNOs), and then deploying blockchain-based solutions to improve efficiency through features such as instant settlement and reduced operating costs.
PANews2025/09/08 22:00
Best US Online Casinos Ranked: Spartans Surpasses BetMGM, DraftKings, and BetRivers in 2025

Explore the best US online casinos in 2025. Compare Spartans’ crypto focus with BetMGM’s $1.35B, DraftKings’ $1.51B, and BetRivers’ poker drive.
Blockchainreporter2025/09/08 22:00
XRP ETF Hot Spot: Quid Miner Cloud Mining Becomes a Key Engine of the Ecosystem

XRP ETF buzz grows as Quid Miner 2.0 offers compliant cloud mining with AI optimization, green energy, and daily crypto payouts for stable passive income.
Blockchainreporter2025/09/08 21:57
Bitcoin Price; Will Bitcoin Reach 1 Million? Why Bitcoin (BTC) Maxi’s Are Buying Based Eggman

Bitcoin could hit $1M in the 2030s as adoption grows, but Based Eggman ($GGs) with its 389M cap, Social-Fi utility, and presale buzz offers sharper short-term ROI.
Blockchainreporter2025/09/08 21:55
Fullset Blockchain Conference 2025 will be held in Kyiv

On September 21, 2025, the Fullset Blockchain Conference 2025 will take place in Kyiv at the KVC “Parkovy.” The event organizers told Incrypted that the conference will gather over 2,000 participants, including startup founders, investors, and newcomers. The press release also said that Fullset is emphasising real conversations that can grow into long-term opportunities. FULLSET […] Сообщение Fullset Blockchain Conference 2025 will be held in Kyiv появились сначала на INCRYPTED.
Incrypted2025/09/08 21:54
Bitmine received another 8,001 ETH from Galaxy Digital, worth $34.41 million

PANews reported on September 8 that according to Onchain Lens monitoring, Bitmine once again received 8,001 ETH from Galaxy Digital, worth US$34.41 million.
PANews2025/09/08 21:53
