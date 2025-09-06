2025-09-09 Tuesday

Beste nieuwe crypto met 1000x potentieel in Q4 2025 – 6 september selectie

Beste nieuwe crypto met 1000x potentieel in Q4 2025 – 6 september selectie

De cryptomarkt is de afgelopen dagen aan het consolideren en het sentiment kan elk moment gaan verschuiven. Over het algemeen is de verwachting dat de markt de komende weken weer gaat stijgen, maar het blijft uiteraard nog afwachten. Daarom is dit de uitgelezen kans om juist nu in een nieuwe crypto te investeren die nog in presale is. Als de markt een tegenslag krijgt, voelen deze projecten daar immers nog weinig van. Maar op het moment dat de markt juist stijgt, dan profiteren deze projecten vaak wel gewoon mee. Als ze daarbij ook nog eens op de exchanges gelanceerd worden tijdens een bull run, zien crypto presales vaak enorme explosies. Daarom zetten we hier de 3 meest interessante crypto presales voor je op een rij. Deze hebben de potentie om in het vierde kwartaal van 2025 te exploderen. Wall Street Pepe ($WEPE) – De WEPE Army komt naar Solana Wie denkt Wall Street Pepe ($WEPE) al eens eerder tegen te zijn gekomen, heeft dat goed. Eerder dit jaar lanceerde het project deze nieuwe meme coin namelijk al op Ethereum. WEPE op Ethereum handelt momenteel op $0,00005757. Het team was echter slim genoeg om zich op ook op Solana te settelen en de presale van de Solana-versie is net van start gegaan. Elke keer dat WEPE op Solana gekocht wordt, wordt er bij Ethereum hetzelfde bedrag aan WEPE verbrand. Op die manier weet het project de circulatie supply te balanceren op de 2 chains. Dit project heeft een totale token supply van 200 miljoen WEPE. Launching on Solana You can buy early Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1 Sol buy = Eth burn New site, new plans, the Solana expansion begins ⚔️⚔️⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025 De kracht achter dit project is vooral de community, oftewel de WEPE Army. Het doel van Wall Street Pepe is namelijk om alle leden van de community om te toveren in pro traders zoals je die op Wall Street ziet. Het project draagt hier actief aan bij met voordelen en insider info, maar het is ook aan de community leden zelf om hun eigen kennis te delen met de rest. Op die manier worden alle krachten binnen de WEPE Army gebundeld zodat iedereen samen de beste trading keuzes kan maken. Zo kan doet deze ICO crypto samen met de leden een poging om het op te nemen tegen de grote crypto whales. Op Twitter heeft het project bijvoorbeeld 67k volgers. Wie daarbij het hoogst scoort op social engagement, wordt daarmee rijkelijk beloond in de vorm van NFT’s. Op dit moment zijn de $WEPE tokens op Solana te koop voor $0,001 per stuk.   Nu naar Wall Street Pepe   PEPENODE ($PEPENODE) – Altcoins minen tijdens de presale   @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Investeerders die zich liever op een project op Ethereum willen concentreren, zullen PEPENODE ($PEPENODE) wellicht een interessante optie vinden. Net als bij Wall Street Pepe is het niet de bedoeling dat je stil blijft zitten, want al tijdens de presale biedt dit project de gelegenheid om crypto te minen. Met het interessante Mine-to-Earn-model van PEPENODE, kun je virtuele Miner Nodes kopen voor mining. Bij crypto mining denk je wellicht aan grote lokaties met duizenden energie vretende apparaten, maar met PEPENODE hoef je geen extra hardware te installeren. Het gebeurt allemaal virtueel. PEPENODE is exploding… With the JUCIEST APY! ⛏https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/2Obio7FU3Y — PEPENODE (@pepenode_io) September 4, 2025 Om meer te kunnen minen, kun je upgrades kopen. Op die manier kan je een ideale rig bouwen voor hogere beloningen. Gezien de presale nog maar net live is, zijn ook de staking rewards momenteel nog erg hoog. PEPENODE heeft al meer dan $500.000 opgehaald tijdens de presale. Deelnemen aan deze presale is gemakkelijk en je hebt hiervoor geen kennis van mining nodig. Het enige dat nodig is, is een bezoekje brengen aan de website om de PEPENODE token voor een lage prijs te bemachtigen voordat deze nieuwe crypto straks explodeert op de exchanges.   Nu naar Pepenode   Maxi Doge ($MAXI) – Nieuwe crypto neemt het op tegen DOGE tijdens bull run Maxi Doge ($MAXI) kan gezien worden als de underdog van dit rijtje meme coins, maar is juist daarom een grote kanshebber. Waar bij PEPENODE en Wall Street Pepe de kracht vooral ligt bij de investeerders zelf, zit de kracht van dit project voornamelijk in de spierballen van Maxi. Als de cryptomarkt straks op gang komt, kunnen deze spierballen namelijk weleens goed van pas komen om aan kop te komen. Het verhaal gaat dat Maxi Doge opgroeide als neefje van Dogecoin (DOGE). Het leven in de schaduw van deze populaire meme coin was niet gemakkelijk. Smol pups chase sticks, I lift candlesticks pic.twitter.com/d2Lujp9Jkz — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 3, 2025 DOGE werd met zijn vriendelijke lach immers door iedereen geaccepteerd terwijl velen Maxi over het hoofd zagen. Deze veelbelovende crypto geeft zich echter niet zomaar gewonnen. Dag in, dag uit deed hij zware squats en andere oefeningen om zijn spierballen te kweken en, niet onbelangrijk, om zijn ego te redden. Maxi’s doel is om de enige echte alpha doge te worden. Maxi Doge zet hierbij in op een PoW² protocol, oftewel Proof of Workout en Proof of Winning. Wie zich aansluit bij de community van deze sterke doge, kan meedoen aan trading competities. Maxi Doge heeft de deuren van de presale wagenwijd openstaan voor iedereen met gym-bro humor en een competitieve geest. Bemachtig dus vandaag nog jouw $MAXI tokens voor de bull run begint.   Nu naar Maxi Doge   Praat mee op onze socials! Het bericht Beste nieuwe crypto met 1000x potentieel in Q4 2025 – 6 september selectie is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Részesedés
Coinstats2025/09/06 16:16
Részesedés
Bitcoin Should Be Legal, Allowed to Compete with the Dollar: Conservative Icon Ron Paul

Bitcoin Should Be Legal, Allowed to Compete with the Dollar: Conservative Icon Ron Paul

Former U.S. presidential candidate and Libertarian icon Ron Paul has stated that Bitcoin should be allowed to function as a currency in the USA and compete against the Dollar. The 90-year-old retired politician is known for his Libertarian credentials and his efforts to support free-market trade in the country, a concept that has been overshadowed by the era of massive corporations and governments subsidizing their success. Why Libertarians Like Ron Paul Love Crypto? The former 12-time US Congressman famously ran against the neoconservative Mitt Romney during the 2012 US Presidential election’s Republican primary, but couldn’t win the nomination. His seemingly radical ideas of Federal Reserve audits, borderless trade, and decentralization were ahead of their time and aligned with the ethos promoted by the cryptocurrency revolution. The cryptocurrency revolution began in 2008, during the height of the financial crisis, and proposed an open-source monetary transfer mechanism that offered a vision of a borderless future. Many of the early adopters of Bitcoin included online privacy advocates, cypherpunks, and Libertarians. For the latter, crypto was a way to challenge the supremacy of the central banks and their hegemony.  Rand Paul Continues Father’s Stance Many with Libertarian tendencies look at the 2012 presidential election as a major missed opportunity to bring the USA back to its constitutional roots, instead of overstretched global roles. His son, Senator Rand Paul (R-KY), has also continued his line on a number of political positions, including that on crypto. The senator said back in a 2021 Axios interview: “Here is what I have started to believe now: that the government currencies have become so unreliable. They are also fiat currencies, backed by nothing. The dollar has been the most stable among currencies, which is why it is the reserve currency. I’ve now actually started to question whether or not cryptocurrency could actually become the world’s reserve currency as more and more people lose confidence in the government”. However, Rand Paul and other Libertarian-leaning politicians don’t see eye-to-eye with the current US government setup and its efforts to promote crypto in the country. Senator Paul recently voted down a Trump-led proposal to allow stablecoin transactions in the country, calling them counterproductive to the cause. Libertarian tendencies are on the rise in the USA, with even President Donald Trump famously delivering a speech through the platform before his re-election in 2024. However, the monetary status quo is likely to engage in some backlash against crypto in the future, and Libertarians are once again predicted to take crypto’s side.
Részesedés
Coinstats2025/09/06 16:15
Részesedés
JPMorgan Strategist Predicts Rate Cuts Will Fail to Stimulate

JPMorgan Strategist Predicts Rate Cuts Will Fail to Stimulate

Detail: https://coincu.com/analysis/jpmorgan-strategist-rate-cuts-impact/
Részesedés
Coinstats2025/09/06 16:14
Részesedés
True Announces $TRUE Token Sale to Build the First AI-Native Perpetuals DEX on Solana

True Announces $TRUE Token Sale to Build the First AI-Native Perpetuals DEX on Solana

True is a Solana-based AI decentralized trading platform. Proceeds will fund the development of a next-generation trading platform that combines an off-chain high-speed execution engine with an on-chain settlement layer on Solana.
Részesedés
Hackernoon2025/09/06 16:13
Részesedés
Best Crypto to Buy in September as Ethereum ETF Flows Surpass Bitcoin Across Global Exchanges

Best Crypto to Buy in September as Ethereum ETF Flows Surpass Bitcoin Across Global Exchanges

The post Best Crypto to Buy in September as Ethereum ETF Flows Surpass Bitcoin Across Global Exchanges appeared on BitcoinEthereumNews.com. Disclaimer: This content is a sponsored article. Bitcoinsistemi.com is not responsible for any damages or negativities that may arise from the above information or any product or service mentioned in the article. Bitcoinsistemi.com advises readers to do individual research about the company mentioned in the article and reminds them that all responsibility belongs to the individual. Institutional demand is reshaping the cryptocurrency market as Ethereum ETF inflow surpasses Bitcoin’s. The capital rotation between these leading cryptocurrencies has sparked speculation among the cryptocurrency community, wondering what the future crypto market forecast is. Analysts watching the trend say the rotation is a sign that capital is spreading from Bitcoin into other networks. Alongside Ethereum ETFs, Tron, Arbitrum, and Avalanche are tokens rising on the top altcoin opportunities watchlist. Emerging tokens like MAGACOIN FINANCE are also gaining recognition as smaller caps positioned to outperform in the coming bull market cycles. 1. Tron: Stablecoin Edge Strengthens Tron is gaining attention for its 60% transaction fee cut that came in late August. With that development, users can now do stablecoin transfers faster and cheaper on the blockchain. While the low fees are good for users, analysts note it will result in lower revenue for validators. However, in the long run, they predict a swell in user activity will help the validators draw more revenue. With its surging growth and role in the stablecoin market, investors are weighing Tron as one of the best cryptos to buy now as 2025 draws to a close. 2. Arbitrum: Upgrades Drive Adoption Arbitrum updates are driving upside speculations for September. The impending unlock of 92.65M ARB tokens could trigger volatility, but institutional adoption is growing. PayPal has integrated Arbitrum for on-chain transactions, while the ArbOS “Callisto” upgrade introduced account abstraction and cross-chain functionality. Analysts predict range-bound action near $0.50…
Részesedés
BitcoinEthereumNews2025/09/06 16:13
Részesedés
Coinbase Explores AI for Code Automation — What It Means for Crypto’s Future

Coinbase Explores AI for Code Automation — What It Means for Crypto’s Future

Coinbase Explores AI for Code Automation — What It Means for Crypto’s&nbsp;Future Coinbase, one of the largest crypto exchanges, has confirmed that it is experimenting with artificial intelligence to automate code development. While AI tools are becoming mainstream in industries from healthcare to marketing, their use in crypto software development could be game-changing. Why Coinbase Is Turning to&nbsp;AI Maintaining a global crypto exchange is complex: security protocols, compliance systems, trading infrastructure, and constant feature rollouts. AI-driven code automation promises: Efficiency: Faster development cycles, fewer manual&nbsp;tasks. Security: AI-assisted code checks could reduce human errors and vulnerabilities. Scalability: Streamlining repetitive code tasks frees engineers to focus on innovation. Potential Risks of AI in Crypto Development But not all is upside. AI in code automation raises important concerns: Quality Control → AI-written code still needs human&nbsp;review. Security Gaps → Overreliance could open new attack surfaces. Regulatory Attention → If AI writes critical financial code, regulators may demand new safeguards. What This Means for the&nbsp;Industry Coinbase’s move signals a broader shift — crypto companies are not just adopting blockchain innovation, but also AI-driven development practices. If successful, this&nbsp;could: Lower costs for large exchanges. Push competitors to explore similar AI solutions. Speed up the rollout of new crypto products and services. For the full coverage, read the original press release: https://bitcoinworld.news/article/coinbase-ai-code-automation Final Thought AI and crypto are often seen as separate waves of innovation. Coinbase’s experiment shows they may collide sooner than expected — and how well that integration works could reshape the future of digital&nbsp;finance. Coinbase Explores AI for Code Automation — What It Means for Crypto’s Future was originally published in Coinmonks on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story
Részesedés
Medium2025/09/06 16:12
Részesedés
$1B Bitcoin Treasury Fund from Sora Ventures Launches in Asia

$1B Bitcoin Treasury Fund from Sora Ventures Launches in Asia

The $1B Bitcoin treasury fund will create synergies between Asia's treasuries.
Részesedés
CryptoPotato2025/09/06 16:10
Részesedés
Is Tether’s Expansion into Gold a Wise Move?

Is Tether’s Expansion into Gold a Wise Move?

Tether, the company behind the USDt stablecoin, has embarked on a noteworthy strategy to broaden its investment reach. The firm is channeling funds into diverse facets of the gold supply chain, such as mining, refining, and trading, as part of its efforts to minimize portfolio risk.Continue Reading:Is Tether’s Expansion into Gold a Wise Move?
Részesedés
Coinstats2025/09/06 16:08
Részesedés
Why Employees Prefer AI Over Their Managers: The Impact On Leadership

Why Employees Prefer AI Over Their Managers: The Impact On Leadership

The post Why Employees Prefer AI Over Their Managers: The Impact On Leadership appeared on BitcoinEthereumNews.com. Why Employees Prefer AI Over Their Managers: The Impact On Leadership getty I once had a boss who believed he communicated clearly. Each week on Zoom, he laid out what he wanted us to work on. I listened closely, yet I often felt unsure about what he actually meant. When I asked for clarity, he would respond with, “If you had just listened to what I said in the meeting…” His snarky tone annoyed me, especially since I had listened. The problem was that his words were vague. I started typing everything he said word for word so I could review the notes later and try to make sense of them. Before long, the rest of my team asked me for those notes, because they were also confused. If I had access to AI back then, I could have uploaded my notes and asked, “What in the world does he mean by this?” That would have saved hours of frustration. So, it doesn’t surprise me that nearly half of Gen Z workers say they rely more on AI tools like ChatGPT for guidance than on their managers. That supports what I have experienced, and when employees prefer AI, it is a signal for leadership to make changes. Why Do Employees Prefer AI Instead Of Their Managers At Work? getty Why Do Employees Prefer AI Instead Of Their Managers At Work? Employees choose AI because it offers something they are missing in their human interactions. They want clarity, speed, and a judgment-free space to ask questions. AI gives them an answer without the fear of being ridiculed for asking. In many workplaces, people hesitate to raise their hands because they do not want to look unprepared. With AI, they can ask anything, at any time, without worrying about what their boss…
Részesedés
BitcoinEthereumNews2025/09/06 16:06
Részesedés
Tether Diversifies with Bold Moves in the Gold Market

Tether Diversifies with Bold Moves in the Gold Market

Tether invests in gold, aiming for portfolio diversification beyond traditional assets. The company has amassed $8.7 billion in physical gold supporting its gold-backed stablecoin. Continue Reading:Tether Diversifies with Bold Moves in the Gold Market The post Tether Diversifies with Bold Moves in the Gold Market appeared first on COINTURK NEWS.
Részesedés
Coinstats2025/09/06 16:05
Részesedés

