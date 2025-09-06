Dogecoin vs Shiba Inu – een realistische kijk op Q3 2025

Toen Bitcoin (BTC) gisteren weer iets leek te herstellen van de correctie van de afgelopen weken, stonden ook de meme coins meteen volop in het groen. Vandaag zakt de markt weer in en Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB) volgen beide dit voorbeeld. De verwachting is echter dat de markt nog gaat pumpen dit kwartaal en dat roept de vraag op welke van deze twee populairste meme coins dit kwartaal het beste gaat presteren. Wat zijn de fundamentele verschillen tussen Dogecoin en Shiba Inu? Welke meme coin heeft het meeste groeipotentieel? Is er misschien een derde cryptomunt die dit kwartaal in de schijnwerpers kan komen? Dogecoin nieuws: Rivaliteit met SHIB wakkert aan De cryptomarkt schommelt, maar dat zegt vrij weinig over de afzonderlijke prestaties van de meme coins voor de rest van het jaar. Dogecoin en Shiba Inu lijken immers volledig gelijk op te gaan. DOGE vs SHIB, bron: CoinMarketCap Om te bepalen welke crypto de beste investering is, moeten de fundamentele verschillen en afzonderlijke prestaties onder de loep genomen worden. Dogecoin koers – De OG meme coin die blijft stijgen Dogecoin is met een market cap van $ 33,18 miljard de grootste meme coin op de markt. Shiba Inu vult de tweede positie in met $ 7,32 miljard. Dit is een vrij groot verschil tussen de twee meme coins en Dogecoin staat zelfs in de top 10 grootste cryptomunten op de markt. Met deze sterke basis laat deze oudste meme coin zien dat het vertrouwen in de crypto groot is. Dogecoin trekt hierbij grote, en zelfs institutionele, investeerders aan waardoor de liquiditeit in het project hoog is. Dit is onder meer te danken aan de adoratie van Elon Musk. Dogecoin koers, bron: CoinMarketCap Over het afgelopen jaar gezien steeg de Dogecoin koers met maar liefst 119%. Als de meme coins dit momentum vasthouden, zal Dogecoin de winnaar zijn. Shiba Inu is namelijk ten opzichte van een jaar geleden met 8,5% gedaald. Maar vanwege de ontwikkelingen in het ecosysteem van SHIB heeft ook deze meme coin de potentie om te groeien. Shiba Inu koers – Aangedreven door een groeiend ecosysteem Check onze Discord Shiba Inu is een meme coin op Ethereum (ETH), maar het project heeft zich verder uitgebouwd met een eigen Layer-2 solution. Dit ecosysteem is zich steeds verder aan het uitbreiden, bijvoorbeeld met de eerste DEX op de L2, genaamd ShibaSwap. Shiba Inu koers, bron: CoinMarketCap Zoals hierboven al aangegeven, is de SHIB koers het afgelopen jaar gedaald. Dit kan een nadeel zijn als dit momentum wordt voortgezet, maar het geeft ook aan dat deze meme coin onafhankelijk kan bewegen van bijvoorbeeld Bitcoin die met 93% steeg. Dit betekent namelijk dat SHIB ook onafhankelijk zou kunnen stijgen wanneer DOGE daalt. Welke crypto kopen? Als we naar de historische prestaties kijken van Dogecoin en Shiba Inu, dan is DOGE zonder twijfel de winnaar. Maar beide projecten hebben de potentie om te groeien in het derde kwartaal van 2025. De algehele verwachting is in elk geval dat er een stijging aankomt voor beide meme coins. En dat is precies waarom het tijd is om ook naar alternatieven te kijken. Wanneer DOGE en SHIB namelijk met 20% stijgen, stijgen sommige andere meme coins soms met 100%. De grootste crypto explosies zijn vaak te zien bij cryptomunten die net op de exchanges komen. Op dergelijke momenten willen alle geïnteresseerde traders er zo snel mogelijk bij zijn om de crypto’s voor een zo laag mogelijke prijs te bemachtigen. Het interessante hieraan is dat nieuwe cryptomunten altijd eerst een presale hebben om de lancering op de exchanges te bekostigen. Dit biedt kansen voor investeerders die wel een gokje willen wagen. Nieuwe cryptomunt met de potentie om harder te knallen dan SHIB en DOGE samen Op dit moment zijn er meerdere projecten in presale, maar er is er maar één die een directe rivaal kan worden van zowel Shiba Inu als Dogecoin; en dat is Maxi Doge ($MAXI). Het verhaal gaat dat dit neefje van DOGE tot nu toe altijd genegeerd werd. DOGE hoefde maar vriendelijk te lachen en hij werd door iedereen geaccepteerd, maar voor Maxi was het leven veel zwaarder. Om zichzelf te bewijzen en zijn ego te redden, bouwde Maxi zijn spierballen op in de gym. Nu is hij eindelijk klaar om zijn gezicht aan de wereld te laten zien en een echte alpha doge te worden. Maxi Doge organiseert trading competities zodat ook de investeerders hun krachten kunnen showen. Dit project is PoW², oftewel Proof of Workout en Proof of Winning. Om je aan te sluiten bij deze community met gym-bro humor, koop je $MAXI vandaag voor $ 0,000255 per stuk. 