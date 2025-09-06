2025-09-09 Tuesday

Kriptovaluta-hírek

Elolvashatod a legizgalmasabb kriptovaluta-híreket és piaci fejleményeket
StablecoinX moves ahead with $890M Ethena treasury ahead of TLGY merger

StablecoinX moves ahead with $890M Ethena treasury ahead of TLGY merger

StablecoinX raised $530 million in new PIPE financing, bringing its total commitments to $890 million, as it prepares to finalize the merger with TLGY.
Részesedés
Cryptopolitan2025/09/06 20:05
Részesedés
Michael Saylor Breaks Silence on Big S&P 500 Index Rejection

Michael Saylor Breaks Silence on Big S&P 500 Index Rejection

Strategy Chairman has finally broken the silence on S&P 500 rejection to have his firm on the Index, citing key milestones. The post Michael Saylor Breaks Silence on Big S&P 500 Index Rejection appeared first on Coinspeaker.
Index Cooperative
INDEX$1.162+0.60%
Részesedés
Coinspeaker2025/09/06 20:04
Részesedés
BlockchainFX’s 90% Staking APY and $6.8 Million Raise Steals the Spotlight from Passive Income Cryptos Polkadot and Cosmos

BlockchainFX’s 90% Staking APY and $6.8 Million Raise Steals the Spotlight from Passive Income Cryptos Polkadot and Cosmos

The post BlockchainFX’s 90% Staking APY and $6.8 Million Raise Steals the Spotlight from Passive Income Cryptos Polkadot and Cosmos appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News How many investors wish they had locked into Ethereum staking at $100 or bought Solana under $1? Regret is a recurring theme in crypto, and right now another chance is unfolding. BlockchainFX ($BFX) has surged past $6.8 million raised in presale, offering buyers a token that not only fuels a full trading super app but also delivers 90% APY through staking rewards. With the presale price locked at $0.022 for now, crypto whales and retail buyers alike are eyeing BFX as the top passive income crypto of 2025. BlockchainFX (BFX): Token Utility And Presale Momentum Combined Unlike most presales that trade only on hype, BlockchainFX has its product already live. Traders can open long and short positions across multiple assets, while stakers earn daily rewards in both BFX and USDT. The app also integrates a BFX Visa Card, enabling global spending with zero limits — a real-world use case that instantly separates it from older “promise-only” tokens. The numbers tell the story: 90% staking APY, generating meaningful passive income. $25,000 USDT rewards pools, paid daily to stakers. 500x potential upside, with the presale price due to climb toward a $0.05 launch target. With every stage of the presale pricing higher, sitting on the sidelines risks losing out on early multiples. And thanks to the BLOCK30 promo code, buyers who act now secure an extra 30% BFX allocation instantly — stacking even greater gains before the token hits exchanges. Polkadot (DOT): Dependable But Limited Upside Polkadot remains one of the better-known passive income cryptos, powered by its parachain architecture and multichain vision. DOT holders can stake for yields in the low-to-mid teens, offering stability for long-term participants. However, the upside story has slowed. With high circulating supply and gradual price action, Polkadot delivers predictable staking rewards but lacks the…
RealLink
REAL$0.06077-0.03%
Hyperliquid
HYPE$50.83+5.60%
TokenFi
TOKEN$0.01297+1.17%
Részesedés
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:03
Részesedés
Dogecoin vs Shiba Inu – een realistische kijk op Q3 2025

Dogecoin vs Shiba Inu – een realistische kijk op Q3 2025

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Toen Bitcoin (BTC) gisteren weer iets leek te herstellen van de correctie van de afgelopen weken, stonden ook de meme coins meteen volop in het groen. Vandaag zakt de markt weer in en Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB) volgen beide dit voorbeeld. De verwachting is echter dat de markt nog gaat pumpen dit kwartaal en dat roept de vraag op welke van deze twee populairste meme coins dit kwartaal het beste gaat presteren. Wat zijn de fundamentele verschillen tussen Dogecoin en Shiba Inu? Welke meme coin heeft het meeste groeipotentieel? Is er misschien een derde cryptomunt die dit kwartaal in de schijnwerpers kan komen? Dogecoin nieuws: Rivaliteit met SHIB wakkert aan De cryptomarkt schommelt, maar dat zegt vrij weinig over de afzonderlijke prestaties van de meme coins voor de rest van het jaar. Dogecoin en Shiba Inu lijken immers volledig gelijk op te gaan. DOGE vs SHIB, bron: CoinMarketCap Om te bepalen welke crypto de beste investering is, moeten de fundamentele verschillen en afzonderlijke prestaties onder de loep genomen worden. Dogecoin koers – De OG meme coin die blijft stijgen Dogecoin is met een market cap van $ 33,18 miljard de grootste meme coin op de markt. Shiba Inu vult de tweede positie in met $ 7,32 miljard. Dit is een vrij groot verschil tussen de twee meme coins en Dogecoin staat zelfs in de top 10 grootste cryptomunten op de markt. Met deze sterke basis laat deze oudste meme coin zien dat het vertrouwen in de crypto groot is. Dogecoin trekt hierbij grote, en zelfs institutionele, investeerders aan waardoor de liquiditeit in het project hoog is. Dit is onder meer te danken aan de adoratie van Elon Musk. Dogecoin koers, bron: CoinMarketCap Over het afgelopen jaar gezien steeg de Dogecoin koers met maar liefst 119%. Als de meme coins dit momentum vasthouden, zal Dogecoin de winnaar zijn. Shiba Inu is namelijk ten opzichte van een jaar geleden met 8,5% gedaald. Maar vanwege de ontwikkelingen in het ecosysteem van SHIB heeft ook deze meme coin de potentie om te groeien. Shiba Inu koers – Aangedreven door een groeiend ecosysteem   @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Shiba Inu is een meme coin op Ethereum (ETH), maar het project heeft zich verder uitgebouwd met een eigen Layer-2 solution. Dit ecosysteem is zich steeds verder aan het uitbreiden, bijvoorbeeld met de eerste DEX op de L2, genaamd ShibaSwap. Shiba Inu koers, bron: CoinMarketCap Zoals hierboven al aangegeven, is de SHIB koers het afgelopen jaar gedaald. Dit kan een nadeel zijn als dit momentum wordt voortgezet, maar het geeft ook aan dat deze meme coin onafhankelijk kan bewegen van bijvoorbeeld Bitcoin die met 93% steeg. Dit betekent namelijk dat SHIB ook onafhankelijk zou kunnen stijgen wanneer DOGE daalt. Welke crypto kopen? Als we naar de historische prestaties kijken van Dogecoin en Shiba Inu, dan is DOGE zonder twijfel de winnaar. Maar beide projecten hebben de potentie om te groeien in het derde kwartaal van 2025. De algehele verwachting is in elk geval dat er een stijging aankomt voor beide meme coins. En dat is precies waarom het tijd is om ook naar alternatieven te kijken. Wanneer DOGE en SHIB namelijk met 20% stijgen, stijgen sommige andere meme coins soms met 100%. De grootste crypto explosies zijn vaak te zien bij cryptomunten die net op de exchanges komen. Op dergelijke momenten willen alle geïnteresseerde traders er zo snel mogelijk bij zijn om de crypto’s voor een zo laag mogelijke prijs te bemachtigen. Het interessante hieraan is dat nieuwe cryptomunten altijd eerst een presale hebben om de lancering op de exchanges te bekostigen. Dit biedt kansen voor investeerders die wel een gokje willen wagen. Nieuwe cryptomunt met de potentie om harder te knallen dan SHIB en DOGE samen Op dit moment zijn er meerdere projecten in presale, maar er is er maar één die een directe rivaal kan worden van zowel Shiba Inu als Dogecoin; en dat is Maxi Doge ($MAXI). Het verhaal gaat dat dit neefje van DOGE tot nu toe altijd genegeerd werd. DOGE hoefde maar vriendelijk te lachen en hij werd door iedereen geaccepteerd, maar voor Maxi was het leven veel zwaarder. Om zichzelf te bewijzen en zijn ego te redden, bouwde Maxi zijn spierballen op in de gym. Nu is hij eindelijk klaar om zijn gezicht aan de wereld te laten zien en een echte alpha doge te worden. Maxi Doge organiseert trading competities zodat ook de investeerders hun krachten kunnen showen. Dit project is PoW², oftewel Proof of Workout en Proof of Winning. Om je aan te sluiten bij deze community met gym-bro humor, koop je $MAXI vandaag voor $ 0,000255 per stuk.   Nu naar Maxi Doge   Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's   i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Dogecoin vs Shiba Inu – een realistische kijk op Q3 2025 is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
SHIBAINU
SHIB$0.0000127+1.84%
Bitcoin
BTC$111,303.23+0.13%
Helium Mobile
MOBILE$0.000317+4.13%
Részesedés
Coinstats2025/09/06 20:02
Részesedés
XRP Set for $5.50? Whale Volume Spikes as ETF Decision Nears

XRP Set for $5.50? Whale Volume Spikes as ETF Decision Nears

XRP has once again become the center of attention as whale activity surges. Blockchain data shows wallets holding over 10 […] The post XRP Set for $5.50? Whale Volume Spikes as ETF Decision Nears appeared first on Coindoo.
XRP
XRP$2.9393+2.02%
Részesedés
Coindoo2025/09/06 20:00
Részesedés
Uniswap Faces Legal Heat From Bancor Over AMM Patent Claims

Uniswap Faces Legal Heat From Bancor Over AMM Patent Claims

The post Uniswap Faces Legal Heat From Bancor Over AMM Patent Claims appeared on BitcoinEthereumNews.com. Bancor was once one of the biggest names in crypto. In 2017 it raised $153 million, one of the largest ICOs of that time, with a promise to change how tokens could be traded. But only a year later, Uniswap launched with a far simpler design and quickly became the main place for token swaps. Now Bancor has taken Uniswap to court, starting a legal fight (patent war) that could decide if this is about protecting ideas or just payback. How It All Started Between Bancor and Uniswap When Bancor launched in 2017, it was called a game-changer. It introduced Smart Tokens with built-in reserves, and its own token, BNT, was placed in the middle of every trade. Prices were set by math formulas, but the process was not simple. People had to wrap tokens, hold BNT, and trust the system to manage risks. The design was complex, and for many users, confusing. In 2018, Uniswap arrived with a much easier system. Instead of Smart Tokens, it used two-token pools. One side was ETH, the other was any ERC-20 token. Prices were set by a very simple constant product rule. Anyone could add tokens, and anyone could swap. No token sale, no extra token exposure, no wrapping. This clean model became popular fast. Developers liked Uniswap because the code was simple and easy to use. Traders liked it because swapping coins felt quick and direct. By 2020, Uniswap had become the main place for token trades on Ethereum. Numbers show how far the two have moved apart. In May 2021, Bancor’s total value locked (TVL) was close to $2.26 billion. Today, it has fallen to just $66.7 million. Uniswap’s DeFi Growth | Source: DeFiLlama Uniswap, on the other hand, had about $4.66 billion in TVL in 2021. The number has…
Bancor
BNT$0.7264+0.69%
ChangeX
CHANGE$0.00195912-0.90%
Trust The Process
TRUST$0.0004897+3.79%
Részesedés
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:00
Részesedés
Trump-Themed Token WLFI is Launched, And SIX MINING Boosts Network Infrastructure

Trump-Themed Token WLFI is Launched, And SIX MINING Boosts Network Infrastructure

SIX MINING has participated in WLFI's operations and mining, providing computing power and node support to help maintain the stable operation of the network.
SIX
SIX$0.02166+0.79%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.541+0.60%
WLFI
WLFI$0.2038-11.66%
Részesedés
Coinstats2025/09/06 20:00
Részesedés
How High Can ONDO Price Rise This Cycle?

How High Can ONDO Price Rise This Cycle?

Ondo Finance has been quietly carving out a place in the market. The token hit an all-time high of $2.1 and a yearly peak of $1.67. Right now, ONDO trades around $0.90, which could leave plenty of room for speculation about whether the next big rally is around the corner. An analyst from a crypto
Sunrise Layer
RISE$0.00931-5.95%
TokenFi
TOKEN$0.01297+1.17%
Ondo
ONDO$0.92574+1.58%
Részesedés
Coinstats2025/09/06 20:00
Részesedés
Bitcoin Struggles at $110K: Will Bulls Push Toward $125K?

Bitcoin Struggles at $110K: Will Bulls Push Toward $125K?

Bitcoin (BTC) is expected to face a short-term downforce, and its price currently stands at $110,826, falling by 1.78% in the last 24 hours. The trading volume has decreased by 21.02% and is currently standing at $51.68 billion. This shows the loss of short-term momentum, despite the asset being at elevated prices. Source: CoinMarketCap Bitcoin […]
Bitcoin
BTC$111,303.23+0.13%
EPNS
PUSH$0.0359+0.11%
BULLS
BULLS$533.83-2.05%
Részesedés
Tronweekly2025/09/06 20:00
Részesedés
BRPR x Solfart AMA: New Solana Memecoin Targets $1 Billion Market Cap

BRPR x Solfart AMA: New Solana Memecoin Targets $1 Billion Market Cap

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
Capverse
CAP$0.12548-13.72%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.002135+15.46%
Részesedés
Blockchainreporter2025/09/06 20:00
Részesedés

Felkapott hírek

Több

Pundit Says ‘Ethereum Is Dying’ As Fundamentals Collapse By Over 40% — Details

World’s Largest Art Auction House Is Shutting Down Its NFT Division

Ant Financial has uploaded approximately $8.4 billion worth of energy infrastructure data to its blockchain.

Arthur Hayes purchased another 1.34 million ENA within 8 hours, bringing his total holdings to 4.45 million.

Intel Leadership: Strategic Shake-Up Unveils New Era for Semiconductor Giant