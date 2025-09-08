2025-09-09 Tuesday

How Stripe’s Tempo and Circle’s Arc Fail the Decentralization Test, Explains Libra Co-Creator

How Stripe's Tempo and Circle's Arc Fail the Decentralization Test, Explains Libra Co-Creator

The post How Stripe’s Tempo and Circle’s Arc Fail the Decentralization Test, Explains Libra Co-Creator appeared on BitcoinEthereumNews.com. Christian Catalini, co-creator of Facebook’s Libra project, warned on Friday that Stripe’s Tempo and Circle’s Arc could succeed commercially but at the cost of crypto’s decentralization ideal. Launched in 2019, Libra was Meta’s bold bid to create a global digital currency backed by a basket of stable assets. The project promised to make payments as seamless as messaging, but it triggered immediate backlash from regulators concerned about financial sovereignty, systemic risk, and user privacy. By 2022, Libra — renamed Diem in a bid to reset its image — was shuttered and its assets sold off. Catalini, who served as Libra’s chief economist, used his Sept. 5 thread on X to revisit the project’s early compromises and explain why they matter now. He said the original open design, developed with Harvard economist Scott Kominers, was reduced to a short appendix after months of regulatory negotiations. The first major retreat, he wrote, was abandoning non-custodial wallets. Regulators insisted on a “clear perimeter,” meaning a responsible intermediary they could contact — and penalize — if problems arose. For supervisors used to intermediated finance, a world where users truly held their own money was unmanageable. “For them, killing self-custody wasn’t a choice, it was an obvious necessity,” he recalled. Catalini noted the irony: today, open networks are developing compliance tools native to blockchain that could have addressed these concerns more effectively than traditional frameworks. But back then, Libra was forced to strip away decentralization, a change he described as an early signal of where corporate-led projects were heading. His broader lesson was stark: “As long as there is a single throat to choke — or a committee of them — you can’t truly rewire the system. Worse, any network with an architect is living on borrowed time.” Arc and Tempo in the Spotlight Catalini…
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 00:14
XRP Volumes Crash 66%; Price Warning?

XRP Volumes Crash 66%; Price Warning?

The post XRP Volumes Crash 66%; Price Warning? appeared on BitcoinEthereumNews.com. XRP has seen its volume drop by 66% in the last 24 hours, sparking concerns in the market. According to CoinMarketCap data, XRP’s trading volume came to $2 billion, a 66% drop over the last 24 hours. While this might be concerning, it may not be far from the norm, given often less trading volume during the weekends. Despite the drop in volume, XRP saw significant whale activity in the week just ended. Given that whales are still participating in the market, the drop in volume may not be so much cause for concern. You Might Also Like On Sept. 5, Whale Alert reported a move of 49,999,989 XRP worth $140,841,434 shifted between unknown wallets. A total of 250,000,000 XRP worth $703,901,147 was also transferred from Ripple to an unknown wallet. On Sept. 3, 50,000,010 XRP worth $140,699,855 was transferred from unknown wallet to an unknown new wallet. Price warning? The drop in volume might also be traders waiting on the sidelines to gain clarity in the new week before taking their positions, and might not necessarily be a price warning. You Might Also Like XRP’s price is trading higher, up 3.03% in the last 24 hours to $2.89 despite the volume drop. XRP saw a significant surge to $2.92 in early Sunday session, extending its recovery from Sept. 1 low of $2.69. A break and close above the daily SMA 50 at $3.04 might clear the path for a rise to $3.40 and then $3.66. On the other hand, a drop below $2.69 could cause XRP to drop toward $2.20. In recent news, Bitwise has listed five new crypto ETPs on Six Swiss Exchange, including Bitwise Physical XRP ETP (GXRP) which allows investors to gain exposure to XRP in the same way that an ETF does. Source: https://u.today/xrp-volumes-crash-66-price-warning
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 00:11
Modi met Xi in Tianjin to reset ties and discuss trade, flights, and border issues

Modi met Xi in Tianjin to reset ties and discuss trade, flights, and border issues

Prime Minister Narendra Modi met Chinese President Xi Jinping in Tianjin on August 31, and the timing couldn’t have been more deliberate. With Indian stocks underperforming and global funds pulling back, the diplomatic handshake between the two leaders signaled something larger than symbolic goodwill. It came as part of a broader push that includes domestic […]
Cryptopolitan 2025/09/08 00:10
XRP Stabilizes Near $2.8, Why Are Holders Starting To Explore BAY Miner Cloud Mining?

XRP Stabilizes Near $2.8, Why Are Holders Starting To Explore BAY Miner Cloud Mining?

As XRP consolidates near key price levels, BAY Miner notes that compliant cloud mining is becoming an alternative path for coin holders seeking diversification and robust allocations.
Coinstats 2025/09/08 00:09
Dogecoin Surges Into the Limelight

Dogecoin Surges Into the Limelight

As a new week begins, the cryptocurrency markets are bracing for the impact of pivotal upcoming events, including the Federal Reserve meeting. Among notable movements, Dogecoin has seen a 4% increase, breaking the $0.22 barrier.Continue Reading:Dogecoin Surges Into the Limelight
Coinstats 2025/09/08 00:08
Solana (SOL) Founder Makes Statement About Ethereum: “What They’ve Been Able to Do Since 2015, We…”

Solana (SOL) Founder Makes Statement About Ethereum: "What They've Been Able to Do Since 2015, We…"

The post Solana (SOL) Founder Makes Statement About Ethereum: “What They’ve Been Able to Do Since 2015, We…” appeared on BitcoinEthereumNews.com. Solana (SOL) co-founder Anatoly Yakovenko spoke on X (formerly Twitter) about Solana’s network usage and its advantages in economic activity. Yakovenko’s statement was seen as a response to some criticisms of blockchain transaction data. Yakovenko stated that Solana’s performance is constantly improving thanks to its high transaction speed, revealing that 2.9 billion transactions were processed in August 2025 alone. He claimed this figure represents a significant difference compared to Ethereum (ETH), which has seen a total of 2.9 billion transactions since 2015. In other words, according to the founder, Solana has reached Ethereum’s historical total transaction volume in just one month. According to data previously shared on Solana’s official account, network applications generated $148 million in revenue in August. This represented a 92% year-over-year increase, the highest revenue among all blockchain networks. Furthermore, the number of active wallets doubled year-over-year to 83 million, while the number of newly issued tokens rose to 843,000. 357 of these tokens were valued at over $1 million. Yakovenko argued that this data demonstrates the scalability and growth potential of the Solana ecosystem. His statement was interpreted as a direct response to criticisms that Solana is “just a showpiece.” *This is not investment advice. Follow our Telegram and Twitter account now for exclusive news, analytics and on-chain data! Source: https://en.bitcoinsistemi.com/solana-sol-founder-makes-statement-about-ethereum-what-theyve-been-able-to-do-since-2015-we/
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 00:08
Navigating the Financial Landscape: Market Trends and Expectations for Cryptocurrencies

Navigating the Financial Landscape: Market Trends and Expectations for Cryptocurrencies

Significant market developments will guide directions before the Fed meeting next week. Bitcoin and altcoins, including ADA and Theta, poised for potential price shifts. Continue Reading:Navigating the Financial Landscape: Market Trends and Expectations for Cryptocurrencies The post Navigating the Financial Landscape: Market Trends and Expectations for Cryptocurrencies appeared first on COINTURK NEWS.
Coinstats 2025/09/08 00:05
Here’s How Much Crypto Investors Lost to Phishing Scams in August

Here's How Much Crypto Investors Lost to Phishing Scams in August

The post Here’s How Much Crypto Investors Lost to Phishing Scams in August appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crime August proved to be a brutal month for crypto investors as phishing schemes quietly drained wallets and shook confidence in digital security. One victim alone watched more than $3 million vanish, while thousands of others suffered losses ranging from small amounts to life-changing sums. From Fake Support Teams to Signature Exploits The techniques are familiar yet constantly evolving. Some scammers still rely on emails, texts, or even letters pretending to come from major exchanges, tricking users into handing over login details or wallet seed phrases. Others have turned to more advanced tactics — most notably EIP-7702 exploits on Ethereum, which allow attackers to make ordinary accounts behave like smart contracts long enough to siphon funds. Three such attacks in August pulled in more than $5.6 million. According to Web3 watchdog Scam Sniffer, phishing scams alone wiped out $12 million in August, a 72% jump compared with July. The surge in cases brought the number of victims to over 15,000, reflecting just how widespread the threat has become. Broader malicious activity, including hacks and exploits, pushed the total stolen across crypto markets to $163 million for the month. Why Phishing Works Despite years of awareness campaigns, phishing remains one of the most effective forms of attack. The reason is psychological: fraudsters disguise themselves as trusted brands and create urgency — telling users their accounts are under threat, demanding immediate action, and slipping in fraudulent links with subtle misspellings. By the time users realize what’s happened, the funds are unrecoverable. Security experts stress that small habits make the biggest difference. Bookmarking exchange websites instead of Googling them, checking every URL character, and treating all unsolicited messages with suspicion are simple but powerful safeguards. Enabling two-factor authentication, never sharing recovery phrases, and using VPNs can further limit exposure. The explosion of crypto…
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 00:04
The HackerNoon Newsletter: The Ins and Outs of Rust 1.81.0 (9/7/2025)

The HackerNoon Newsletter: The Ins and Outs of Rust 1.81.0 (9/7/2025)

How are you, hacker? 🪐 What’s happening in tech today, September 7, 2025? The HackerNoon Newsletter brings the HackerNoon homepage straight to your inbox. On this day, El Salvador Adopts Bitcoin Tender in 2021, iPod Nano Unveiled in 2005, NASA launched the STS-69 in 1995, and we present you with these top quality stories. From From Metrics to Meaning: Why Customer Satisfaction Is the Ultimate Measure of Quality to Embedded Gen AI: Smarter Predictive Maintenance Apps for Manufacturing , let’s dive right in. The Ins and Outs of Rust 1.81.0 By @Rust [ 4 Min read ] 1.81 stabilizes the Error trait in core, allowing usage of the trait in #![no_std] libraries, plus much more. Read More. Building a CBIR Benchmark with TotalSegmentator and FAISS By @imagerecognition [ 4 Min read ] Exploring FAISS, HNSW, and ANN methods for fast, metadata-free image retrieval using the TotalSegmentator medical dataset. Read More. Two Hours With Cursor Changed How I See AI Coding By @scastiel [ 4 Min read ] For the first time in my career, I have absolutely no idea what the software engineer job will look like in five or ten years. Read More. 🚨 The Last Human Bastion Fell: GPT-5 Just Redefined Discovery with Original Math By @ronnie_huss [ 2 Min read ] GPT-5 solved original math, ending humanity’s monopoly on discovery. Ronnie Huss breaks down what this means for AI, science, and the frontier ahead. Read More. Embedded Gen AI: Smarter Predictive Maintenance Apps for Manufacturing By @indium [ 7 Min read ] Embedded generative AI solutions directly integrate advanced generative or AI models into production devices and processes, creating new possibilities for PdM. Read More. From Metrics to Meaning: Why Customer Satisfaction Is the Ultimate Measure of Quality By @noda [ 4 Min read ] Why QA metrics should go beyond bugs: how integrating customer satisfaction scores helps deliver truly high-quality products. Read More. Wikipedia Rules Everything Around Me By @drewchapin [ 5 Min read ] Wikipedia is the internet’s true power broker and the backbone of AI. Here’s why it defines your digital reputation, and how not to be left behind. Read More. How AI Reasoning Mirrors Borges Library of Babel By @mirrorspace [ 10 Min read ] Do transformer-based LLMs really show emergent understanding? Probably not! A higher-level look at model outputs vindicates the glorified autocomplete take. Read More. 🧑‍💻 What happened in your world this week? It's been said that writing can help consolidate technical knowledge, establish credibility, and contribute to emerging community standards. Feeling stuck? We got you covered ⬇️⬇️⬇️ ANSWER THESE GREATEST INTERVIEW QUESTIONS OF ALL TIME We hope you enjoy this worth of free reading material. Feel free to forward this email to a nerdy friend who'll love you for it.See you on Planet Internet! With love, The HackerNoon Team ✌️
Hackernoon 2025/09/08 00:01
Dogecoin koers blijft sterk boven $0,209 support: Gaat DOGE binnenkort stijgen?

Dogecoin koers blijft sterk boven $0,209 support: Gaat DOGE binnenkort stijgen?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Dogecoin testte meerdere keren een steunzone rond $0,21. Deze grens heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk technisch niveau. De vraag is nu of de bulls voldoende kracht hebben om dit gebied te blijven verdedigen of dat de Dogecoin koers hieronder gaat dalen. Dogecoin koers beweegt tussen smal bereik De Dogecoin koers beweegt al dagen in een nauwe bandbreedte. Rond $0,21 ligt een steun die inmiddels vijf keer werd getest. Volgens crypto analist Ali Martinez (@ali_charts) laten meerdere tests zien dat dit niveau zowel krachtig als kwetsbaar kan zijn. Elke keer dat de prijs hierop terugviel, trad er een bounce op. Toch neemt de kans toe dat buyers moe worden. Wanneer bulls hun koopkracht niet volhouden, kan de druk van bears toenemen. Aan de bovenkant vormt het gebied tussen $0,225 en $0,241 een stevige weerstand. Deze zone blokkeerde meerdere pogingen om hoger te gaan. Zolang dit plafond niet doorbroken wordt, blijft Dogecoin gevangen in een zijwaarts patroon. $0.209 is the key support for Dogecoin $DOGE, tested five times already! pic.twitter.com/Mxw4oHXL3P — Ali (@ali_charts) September 6, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Dogecoin koers blijft sterk boven $0,209 support: Gaat DOGE binnenkort stijgen? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Analyse van handelsvolume en candles Het volume rond deze prijspunten geeft inzicht in de kracht van bulls en bears. Hogere handelsvolumes bij een bounce betekenen dat er daadwerkelijk veel tokens worden gekocht. Lage volumes bij een stijging wijzen vaak op zwakke koopinteresse. Op de candles in de dagelijkse grafiek is te zien dat er herhaaldelijk wick-afwijzingen ontstaan bij $0,21. Dit duidt op koopdruk precies op het moment dat de prijs dreigt door steun te zakken. Tegelijkertijd laten candles bij $0,241 zien dat sellers daar de overhand krijgen. De combinatie van volume en candlepatronen maakt duidelijk dat Dogecoin zich in een spanningsveld bevindt tussen buyers die steun verdedigen en sellers die weerstand blijven aanvallen. Belang van psychologische grens op $0,20 Onder de huidige steun ligt de psychologische grens van $0,20. Rond zulke ronde niveaus ontstaat vaak extra aandacht van marktpartijen. Deze grens kan bij een doorbraak naar beneden snel opnieuw getest worden. Historisch gezien fungeerden ronde niveaus vaker als oriëntatiepunten voor traders. Het doorbreken of behouden van dit soort zones heeft daarom vaak invloed op het korte termijn sentiment rond een token. Technische indicatoren bevestigen neutrale fase Naast steun en weerstand is ook de RSI (Relative Strength Index) een veelgebruikte indicator. De RSI van Dogecoin schommelt momenteel rond de middenzone van 50. Dat bevestigt het neutrale beeld: er is geen duidelijke overbought of oversold situatie. Een RSI boven 70 wijst meestal op overbought condities, terwijl een RSI onder 30 oversold signaleert. Zolang de RSI rond 50 blijft, past dat bij de zijwaartse fase waarin Dogecoin zich bevindt. De MACD (Moving Average Convergence Divergence) laat eveneens weinig richting zien. De lijnen bewegen dicht bij elkaar, wat vaak duidt op een consolidatiefase. Vooruitblik op de komende weken De belangrijkste vraag is of bulls de steun rond $0,21 kunnen blijven verdedigen. Als dat lukt, blijft een nieuwe aanval op de weerstand rond $0,241 waarschijnlijk. Een overtuigende doorbraak boven deze zone zou ruimte kunnen geven voor verdere stijging. Mocht de steun echter alsnog breken, dan wordt de zone rond $0,20 de eerste test. Daar ligt de volgende grens waar marktpartijen hun posities opnieuw kunnen bepalen. De Dogecoin koers bevindt zich dus in een duidelijke range, met aan de onderkant $0,21 en aan de bovenkant $0,241. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Dogecoin koers blijft sterk boven $0,209 support: Gaat DOGE binnenkort stijgen? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats 2025/09/08 00:01
