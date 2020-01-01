A Meme+ kereskedési zónára vonatkozó jogi nyilatkozat

A MEXC Meme+ kereskedési zónára vonatkozó jogi nyilatkozatát (a továbbiakban a „Jogi nyilatkozat”) a MEXC Kockázat-közzétételi nyilatkozatával együttesen tesszük közzé, és szerves részét képezi az utóbbinak. Ha igénybe veszed a Meme+ kereskedési zónát, valamint a kapcsolódó termékeket és eseményeket, azzal megerősíted, hogy konzultáltál független jogi tanácsadókkal, elolvastad és megértetted az itt szereplő rendelkezéseket, és teljeskörűen tájékoztatást kaptál azokról.

A MEXC Meme+ kereskedési zóna nevű terméke (a továbbiakban a „Termék”) magas szintű, a kriptovaluták piacán széles körű tapasztalatot szerzett befektetők számára készült, speciális eszköz. A Termék lényegesen magasabb kockázatot hordoz a MEXC által kínált más típusú kereskedési termékekhez képest. A Termék részeként listázott tokenek például kiszámíthatatlanabbak lehetnek a hagyományos kriptovalutáknál, gyorsabban és/vagy gyakrabban lehetnek törölve a listáról, mint a hagyományos kriptovaluták, és előfordulhat, hogy a hagyományos kriptovalutákhoz képest jelentősen kevésbé vannak gondosan karbantartva. Ne használd ezt a szolgáltatást, és/vagy ne vegyél igénybe kapcsolódó termékeket vagy szolgáltatásokat, ha nem tudod teljes mértékben vállalni a befektetési veszteségek kockázatát.

A MEXC kizárólag információmegjelenítési platformként jár el a Termék kínálásakor. Minden megjelenített anyag és információ külső webhelyekről származik, és azoknak tulajdonítható. A MEXC semmilyen módon, azaz sem hallgatólagosan, sem kifejezetten nem támogatja vagy garantálja az ilyen információk pontosságát és/vagy érvényességét. A Termék igénybevételével nyugtázod, hogy önálló átvilágítást és kutatást végeztél a befektetési döntéseddel kapcsolatban, és szükség esetén konzultáltál a pénzügyi, jogi vagy adóügyi tanácsadóiddal. A MEXC és kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a befektetési tevékenységeid során felmerülő veszteségekért vagy károkért.